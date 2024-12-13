Crea Video di Comunicazione di Crisi: Rispondi Rapidamente

Mantieni un messaggio coerente ed empatia durante una crisi. Crea video autentici con avatar AI per una risposta immediata e proattiva, salvaguardando la tua reputazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi rivolto a clienti e partner colpiti, fornendo chiarezza di informazioni riguardo a un richiamo di prodotto e delineando soluzioni specifiche e misure future. Utilizza uno stile visivo chiaro e informativo con testo sullo schermo, completato da un tono audio empatico ma sicuro, e assicurati l'accessibilità con i sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di dichiarazione pubblica di 60 secondi per i media e gli investitori che mostri l'empatia e la responsabilità dell'organizzazione a seguito di una sfida reputazionale. Lo stile visivo dovrebbe essere sobrio ma orientato al futuro, con una voce fuori campo misurata e sincera generata utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per gestire efficacemente la reputazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione interna di 30 secondi per i nuovi assunti e i team esistenti, dimostrando i passaggi corretti all'interno del Piano di Comunicazione di Crisi dell'azienda. Lo stile visivo deve essere pulito, strutturato e mantenere la coerenza visiva con gli elementi del marchio, supportato da una traccia audio chiara e istruttiva, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per uno sviluppo rapido.


Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Comunicazione di Crisi

Crea video di comunicazione di crisi coinvolgenti e chiari con facilità, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso in modo efficace e tempestivo quando è più importante.

1
Step 1
Crea il Tuo Piano di Comunicazione di Crisi
Sviluppa uno script chiaro e conciso che dettagli il tuo messaggio chiave e i passaggi d'azione. Sfrutta la capacità di testo in video da script di HeyGen per trasformare il tuo piano scritto in una base video dinamica.
2
Step 2
Scegli un Presentatore Autentico
Seleziona un avatar AI che trasmetta sincerità e professionalità, o carica il tuo filmato. Questo assicura autenticità e trasparenza nella tua consegna durante momenti critici.
3
Step 3
Aggiungi Chiarezza e Branding Cruciali
Arricchisci il tuo video con informazioni essenziali e identità del marchio. Utilizza i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile, rafforzando la chiarezza delle informazioni per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta per Ampia Accessibilità
Finalizza il tuo video di comunicazione di crisi assicurandoti che sia pronto per la distribuzione su tutte le piattaforme. Usa la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il tuo video per la massima accessibilità e portata.

Mantieni la Fiducia e il Morale Pubblico

Crea video empatici e trasparenti per rassicurare gli stakeholder, comunicare soluzioni e ricostruire la fiducia durante o dopo situazioni difficili.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di comunicazione di crisi efficaci?

HeyGen ti consente di generare rapidamente video di comunicazione di crisi di alta qualità utilizzando avatar AI e testo in video da script, assicurando una risposta immediata e proattiva con chiarezza di informazioni durante momenti critici.

Come assicura HeyGen autenticità e trasparenza nella comunicazione di crisi?

HeyGen ti permette di mantenere coerenza visiva e controllo del marchio attraverso template personalizzabili e opzioni di branding, supportando autenticità e trasparenza nel tuo messaggio durante una crisi. Questo aiuta a proteggere i tuoi sforzi di gestione della reputazione.

HeyGen può supportare un rapido dispiegamento e accessibilità per la comunicazione di crisi?

Sì, HeyGen facilita il rapido dispiegamento di video di comunicazione di crisi trasformando gli script in video istantaneamente. Aggiunge automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e la portata per tutti i pubblici, cruciale per un piano di comunicazione di crisi efficace.

Quali funzionalità offre HeyGen per gestire la reputazione durante una crisi?

HeyGen assiste nella gestione della reputazione permettendoti di trasmettere empatia e responsabilità attraverso avatar AI, insieme alla capacità di delineare chiaramente soluzioni e misure future all'interno del contenuto video di comunicazione di crisi.

