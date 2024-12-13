Crea Video di Brief Creativi e Semplifica il Tuo Flusso di Lavoro

Definisci chiaramente gli obiettivi del tuo progetto video e il pubblico di riferimento, creando brief coinvolgenti più velocemente con la funzione efficiente di testo in video di HeyGen.

445/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 60 secondi rivolto a produttori video freelance e agenzie, sottolineando il ruolo cruciale che un dettagliato brief creativo video gioca nei progetti di successo con i clienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, informativo e aziendale, con un avatar AI che fornisce consigli esperti su come definire il pubblico di riferimento.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo coinvolgente di 30 secondi per creatori di contenuti e strateghi del marchio su come redigere una sezione 'Messaggi Chiave' convincente all'interno del loro brief creativo. Il video dovrebbe avere un'estetica animata e minimalista supportata da una voce fuori campo chiara e autorevole generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, evidenziando l'importanza del tono di voce.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial passo-passo di 75 secondi rivolto ai project manager nei team di marketing, dimostrando come utilizzare efficacemente un modello di brief creativo per ottimizzare il processo di produzione video. Impiega uno stile visivo chiaro e istruttivo con sovrapposizioni di testo utili e una colonna sonora neutra, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per una presentazione professionale della gestione della Timeline del progetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Brief Creativi

Crea video di brief creativi coinvolgenti con facilità. Trasforma la tua visione strategica in contenuti visivi accattivanti, garantendo una comunicazione cristallina per i tuoi progetti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Brief
Inizia delineando i dettagli del tuo brief creativo, inclusi obiettivi e messaggi chiave. Usa la funzione "Testo in video da copione" di HeyGen per convertire senza sforzo il tuo brief scritto in un video dinamico, ponendo le basi per il tuo progetto.
2
Step 2
Seleziona una Base Visiva
Scegli tra una vasta gamma di layout pre-progettati o personalizza il tuo. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per stabilire rapidamente lo stile visivo e la struttura del tuo video di brief creativo, garantendo una presentazione professionale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video di brief incorporando "avatar AI" per narrare il tuo contenuto e generare voiceover professionali. Integra controlli di branding come loghi e colori per mantenere la tua identità visiva, rendendo il tuo brief distintivo e memorabile.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Brief
Rivedi il tuo video per chiarezza e aggiungi "Sottotitoli/didascalie" per garantire accessibilità e comprensione. Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video di brief creativo nel formato desiderato, pronto per la distribuzione al tuo team o agli stakeholder.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Facilita l'Avvio dei Progetti con Video di Brief

.

Migliora la comprensione e il coinvolgimento negli avvii di progetto presentando i brief creativi come video dinamici, migliorando l'allineamento e l'efficienza del team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di brief creativi?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di brief creativi convertendo il testo del tuo brief in un video dinamico. La sua piattaforma intuitiva funge da creatore di brief creativi, aiutandoti a delineare rapidamente obiettivi e messaggi chiave per il tuo progetto.

Quali elementi visivi può incorporare HeyGen in un video di brief creativo?

HeyGen ti consente di arricchire il tuo video di brief creativo con avatar AI e di incorporare l'identità visiva del tuo marchio attraverso loghi e colori personalizzati. Puoi anche utilizzare la sua libreria multimediale per stabilire il mood board desiderato e il tono di voce.

HeyGen può aiutare a personalizzare i modelli di brief creativi per diverse campagne?

Sì, HeyGen offre modelli di brief creativi flessibili che puoi facilmente personalizzare per varie campagne pubblicitarie o di marketing. Questo assicura che ogni video comunichi chiaramente gli obiettivi e i messaggi chiave del progetto mantenendo la coerenza.

Come assicura HeyGen un tono e un messaggio coerenti nei video di brief creativi?

HeyGen aiuta a mantenere un tono di voce coerente e un messaggio chiaro attraverso le sue funzionalità di testo in video e generazione di voiceover. Definendo i tuoi messaggi chiave all'interno del copione, HeyGen assicura che il tuo video di brief creativo risuoni efficacemente con il tuo pubblico di riferimento.

