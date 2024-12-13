Crea facilmente video di formazione sui brief creativi

Dai potere ai marketer e ai team HR di creare moduli di formazione coinvolgenti rapidamente. Utilizza avatar AI per contenuti video professionali e personalizzabili che raggiungono gli obiettivi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un tutorial dinamico di 45 secondi per i marketer che mirano a ottimizzare il loro flusso di lavoro per le prossime campagne di marketing, concentrandosi su come utilizzare efficacemente i modelli di brief creativo. Questo video dovrebbe essere visivamente ricco e vivace, trasformando un semplice script in una guida visiva coinvolgente utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per dimostrare il rapido processo di creazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 30 secondi rivolto ai team HR, dimostrando l'importanza di obiettivi chiari all'interno di un brief creativo per la produzione video interna. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e accessibile con sovrapposizioni di testo facili da leggere e utilizzare la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare la comprensione di tutti gli spettatori, enfatizzando la chiarezza e l'accessibilità nei video di formazione.
Prompt di Esempio 3
Immagina una guida passo-passo di 90 secondi che permetta ai piccoli imprenditori e ai team leader di creare video di formazione sui brief creativi con facilità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e incoraggiante, mostrando i versatili modelli e scene di HeyGen per illustrare quanto rapidamente si possa assemblare contenuto professionale di alta qualità, rendendo il processo di definizione del pubblico target e delle linee guida del brand semplice.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come creare video di formazione sui brief creativi

Trasforma senza sforzo il tuo contenuto di brief creativo in video di formazione coinvolgenti e professionali per marketer e team HR usando strumenti guidati dall'AI.

1
Step 1
Scegli un modello o inizia con uno script
Inizia selezionando un modello di brief creativo pre-progettato o inserisci direttamente il tuo script. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video convertirà istantaneamente il tuo testo in un layout video preliminare.
2
Step 2
Seleziona i tuoi avatar AI e il voiceover
Personalizza il tuo video di formazione scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i dettagli del tuo brief creativo. Personalizza il loro aspetto e seleziona un voiceover dal suono naturale per una comunicazione chiara.
3
Step 3
Applica le linee guida del tuo brand
Assicurati che i tuoi video di formazione sui brief creativi siano in linea con l'identità visiva della tua organizzazione. Usa i controlli di branding di HeyGen per incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati per un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e condividi i tuoi video di formazione
Una volta completato il tuo video di formazione sul brief creativo, esportalo facilmente nel formato di aspetto desiderato. Condividi questi moduli di formazione d'impatto con i tuoi team per semplificare la loro comprensione delle nuove campagne di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica concetti complessi per una formazione più chiara

Trasforma linee guida intricate sui brief creativi in contenuti video facilmente digeribili, migliorando la chiarezza e la comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sui brief creativi coinvolgenti?

HeyGen sfrutta strumenti guidati dall'AI e avatar AI per semplificare la produzione video, permettendo ai marketer e ai team HR di creare rapidamente video di formazione di alta qualità. Puoi trasformare senza sforzo il contenuto del tuo brief creativo in moduli video coinvolgenti, migliorando l'apprendimento e la ritenzione.

HeyGen offre opzioni personalizzabili per i modelli di video di brief creativo?

Sì, HeyGen fornisce modelli completamente personalizzabili per i tuoi video di formazione, permettendoti di allinearti con le linee guida del tuo brand, obiettivi e stile video. Integra facilmente il tuo logo, colori e contenuti specifici per campagne di marketing efficaci o moduli di formazione interna.

Qual è il processo per produrre video di formazione con HeyGen?

HeyGen semplifica la produzione video per i moduli di formazione. Basta inserire il tuo script o contenuto del brief creativo, scegliere un avatar AI, e HeyGen genera automaticamente i tuoi video di formazione con voiceover professionali e sottotitoli, risparmiando tempo e risorse significativi.

I marketer e i team HR possono sviluppare efficientemente video di formazione usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen è progettato per permettere ai marketer e ai team HR di creare efficientemente video di formazione senza competenze complesse di produzione video. I nostri strumenti guidati dall'AI assicurano che produrre contenuti coinvolgenti che coprono i tuoi obiettivi e raggiungono il tuo pubblico sia semplice e veloce.

