Crea Video di Formazione sui Valori Aziendali che Coinvolgono
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione interna. Crea video autentici sui valori aziendali utilizzando i modelli e le scene flessibili di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per leader emergenti e management, concentrandoti sui valori aziendali chiave critici per la Formazione alla Leadership. Questo video necessita di uno stile visivo professionale e ispirante con transizioni dinamiche e una narrazione autorevole. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per fornire approfondimenti chiave da prospettive diverse.
Produci un pezzo di comunicazione interna di 30 secondi per tutti i dipendenti, evidenziando un valore aziendale specifico e la sua applicazione quotidiana. Lo stile visivo dovrebbe essere conciso e informativo con musica di sottofondo positiva e vivace. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per produrre e aggiornare rapidamente i messaggi secondo necessità con script personalizzabili.
Crea un video di 50 secondi rivolto a dipendenti potenziali e attuali, mostrando il nostro storytelling autentico per illustrare l'impatto della nostra cultura aziendale e dei valori aziendali. Questo pezzo dovrebbe presentare uno stile visivo relazionabile e vivace con grafiche moderne e testo su schermo che rafforza i messaggi chiave. Integra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare il coinvolgimento visivo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Sviluppa Corsi di Formazione Completi.
Produci rapidamente video di formazione sui valori aziendali diversificati, espandendo la portata della tua azienda a tutti i dipendenti.
Migliora il Coinvolgimento e la Fidelizzazione dei Dipendenti.
Utilizza video potenziati dall'AI per creare contenuti sui valori aziendali coinvolgenti, migliorando significativamente la comprensione e la fidelizzazione dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sui valori aziendali coinvolgenti?
HeyGen consente alle aziende di creare efficacemente video di formazione sui valori aziendali coinvolgenti utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili. Questo aiuta a articolare la cultura aziendale e favorisce il coinvolgimento dei dipendenti attraverso la comunicazione interna.
HeyGen può migliorare il coinvolgimento dei dipendenti attraverso video autentici sulla cultura aziendale?
Sì, HeyGen ti permette di produrre video coinvolgenti sulla cultura aziendale e testimonianze dei dipendenti con avatar AI, garantendo uno storytelling autentico. Questo approccio fa sì che i tuoi valori aziendali risuonino profondamente con il tuo team.
Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per la formazione e lo sviluppo aziendale?
HeyGen semplifica la creazione di video di formazione guidati dall'AI per scenari come l'Onboarding di Nuovi Dipendenti e la Formazione alla Leadership. La sua piattaforma intuitiva e gli script personalizzabili consentono una rapida produzione di video professionali e coinvolgenti.
HeyGen supporta la personalizzazione del branding per i contenuti sui valori aziendali?
Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo della tua azienda e palette di colori specifiche nei tuoi video di formazione sui valori aziendali. Questo garantisce una presenza del marchio coerente in tutta la comunicazione interna.