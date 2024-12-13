Crea Video sulla Cultura Aziendale che Attraggono i Migliori Talenti

Potenzia il tuo marchio di datore di lavoro e attrai talenti. Produci facilmente video coinvolgenti sulla cultura aziendale da script con gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i dipendenti attuali e i futuri reclutati, è necessario un video autentico di 30 secondi sulla cultura aziendale per catturare l'essenza dei valori della tua azienda e dell'ambiente collaborativo quotidiano. Punta a uno stile visivo coinvolgente e amichevole, utilizzando il testo per video da script per un messaggio d'impatto e sottotitoli chiari per garantire l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video convincente di 60 secondi sulla cultura aziendale focalizzato sul favorire la fidelizzazione dei dipendenti e rafforzare il tuo marchio distintivo di datore di lavoro. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, sicuro e riconoscente, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e l'ampio supporto di media/stock per creare una narrazione lucida e professionale per i dipendenti attuali e i professionisti del settore.
Prompt di Esempio 3
Immagina un dinamico highlight di 15 secondi sulla cultura aziendale perfetto per i social media, mirato ad attrarre rapidamente talenti e dimostrare un aspetto specifico ed entusiasmante del tuo ambiente di lavoro. Questo breve video dovrebbe impiegare gli avatar AI di HeyGen per un messaggio rapido e d'impatto, assicurandosi che sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, consegnato con una traccia audio vivace e di tendenza.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sulla Cultura Aziendale

Crea video coinvolgenti che mostrano la cultura della tua azienda e attraggono i migliori talenti utilizzando gli strumenti intuitivi di HeyGen.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia con uno Script
Seleziona dalla vasta gamma di "Modelli e scene" di HeyGen progettati per la cultura aziendale, o inserisci direttamente il tuo script per generare immediatamente contenuti video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Voce
Dai vita alla tua storia scegliendo un "avatar AI" appropriato per rappresentare il tuo team o i tuoi valori, e abbinalo a una voce narrante dal suono naturale.
3
Step 3
Applica il Branding e Migliora i Visual
Incorpora i tuoi "Controlli di branding" come loghi e colori del marchio. Arricchisci ulteriormente il tuo video con media dalla libreria stock e aggiungi sottotitoli per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Storia Culturale
Utilizza il "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, rendendolo facile da condividere sui social media o durante le attività di reclutamento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Ispiratori sui Valori Aziendali

Sviluppa video ispiratori che comunicano i valori aziendali e motivano i tuoi dipendenti attuali e futuri.

Domande Frequenti

HeyGen semplifica la creazione di video d'impatto sulla cultura aziendale?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video coinvolgenti sulla cultura aziendale trasformando script di testo in video professionali utilizzando avatar AI e voci narranti. Questo semplifica notevolmente la produzione video, rendendo più facile mostrare costantemente la cultura della tua azienda.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare il nostro marchio di datore di lavoro e attrarre i migliori talenti?

HeyGen ti consente di elevare il tuo marchio di datore di lavoro e attrarre talenti attraverso video di reclutamento dinamici. Puoi utilizzare i controlli di branding per garantire la coerenza, incorporare testimonianze dei dipendenti e sfruttare gli avatar AI per mostrare efficacemente la tua cultura aziendale unica.

Come può HeyGen aiutare a mostrare i valori aziendali e i benefici per i dipendenti?

HeyGen aiuta fornendo modelli e la possibilità di creare video animati che comunicano chiaramente i valori aziendali e i benefici per i dipendenti. Puoi anche includere testimonianze autentiche dei dipendenti per aumentare la fidelizzazione e mettere in evidenza ciò che rende unico il tuo ambiente di lavoro.

I video di HeyGen possono essere personalizzati per diverse piattaforme e social media?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei tuoi video sulla cultura aziendale, incluso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme social. Con controlli di branding, supporto di media stock e modelli diversi, puoi adattare la tua produzione video per adattarsi a qualsiasi canale e massimizzare la tua portata.

