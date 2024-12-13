Crea Video di Orientamento per Appaltatori con AI

Accelera la formazione degli appaltatori con modelli e scene diversificati per video di sicurezza coinvolgenti e conformi per la tua forza lavoro globale.

361/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla sicurezza sul lavoro di 60 secondi rivolto a tutti gli appaltatori, enfatizzando la conformità critica con OSHA. Questo video informativo dovrebbe avere uno stile visivo nitido, un audio chiaro e sfruttare i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che ogni linea guida sulla sicurezza sia chiaramente compresa e accessibile.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video pratico di 30 secondi che guidi gli appaltatori attraverso procedure di sicurezza specifiche del sito. Questo video dinamico, destinato agli appaltatori che necessitano di istruzioni precise, potrebbe mostrare esempi reali utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, accompagnato da una narrazione concisa e istruttiva per la massima chiarezza.
Prompt di Esempio 3
Produci un video raffinato di 50 secondi che dimostri come i responsabili delle risorse umane e della sicurezza possano facilmente creare video di orientamento per appaltatori professionali e con marchio. Con uno stile visivo aziendale e una voce vivace, questo prompt evidenzia l'efficienza dei modelli e delle scene di HeyGen per sviluppare video di formazione ed educativi di alta qualità su misura per il loro marchio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Orientamento per Appaltatori

Produci facilmente video di orientamento per appaltatori professionali e coinvolgenti che garantiscono la sicurezza sul lavoro e un onboarding efficiente utilizzando la nostra piattaforma potenziata dall'AI.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Contenuto
Inizia scegliendo tra i nostri modelli e scene diversificati o incolla il tuo script di orientamento esistente direttamente nella piattaforma. Questo costituisce la base del tuo video di formazione sulla sicurezza.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Eleva il tuo messaggio selezionando tra una gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo contenuto di orientamento, rendendolo coinvolgente e facile da comprendere per tutti gli appaltatori.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Utilizza i controlli di branding per integrare il logo e i colori della tua azienda. Migliora la chiarezza e la conformità per una forza lavoro globale aggiungendo sottotitoli e voiceover in più lingue.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Genera facilmente il tuo video finale di orientamento per appaltatori. Esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità nei tuoi sistemi di onboarding o gestione dell'apprendimento per appaltatori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure di Sicurezza Complesse

.

Trasmetti chiaramente regolamenti di sicurezza intricati e procedure specifiche del sito, rendendo le informazioni critiche accessibili a tutti gli appaltatori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento per appaltatori per la mia organizzazione?

HeyGen è una piattaforma avanzata di creazione video AI progettata per semplificare la produzione di video professionali di onboarding e formazione sulla sicurezza per appaltatori. I responsabili delle risorse umane e della sicurezza possono sfruttare gli avatar AI e i modelli diversificati per generare rapidamente contenuti coinvolgenti e conformi.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e la localizzazione per programmi di formazione per appaltatori globali?

Assolutamente. HeyGen offre strumenti di personalizzazione e branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il logo e i colori della tua azienda nei tuoi video. Puoi anche utilizzare le funzionalità di localizzazione video come sottotitoli/caption e voiceover per raggiungere efficacemente la tua forza lavoro globale.

Che tipo di video di formazione sulla sicurezza posso creare con HeyGen per garantire la conformità con OSHA?

Con HeyGen, puoi facilmente creare video di formazione sulla sicurezza efficaci che affrontano argomenti critici come la conformità con OSHA e le procedure di sicurezza del sito. I nostri avatar AI forniscono informazioni vitali sulla sicurezza sul lavoro in modo chiaro e coerente a tutti i tuoi appaltatori.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen l'efficacia dei video di formazione ed educativi per appaltatori?

Gli avatar AI realistici di HeyGen danno vita ai tuoi video di formazione ed educativi per appaltatori, rendendo le informazioni complesse più coinvolgenti e facili da assimilare. Forniscono un presentatore professionale e coerente per tutte le tue esigenze di creazione video AI, migliorando la ritenzione dell'apprendimento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo