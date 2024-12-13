Crea Video di Induzione per Contrattisti Senza Sforzo

Semplifica l'onboarding e garantisci la conformità normativa senza sforzo con avatar AI coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di introduzione di 45 secondi per i contrattisti, per presentare al personale esterno i valori fondamentali e le procedure operative della nostra azienda, aumentando il loro coinvolgimento fin dal primo giorno. Utilizza uno stile dinamico e visivamente accattivante con transizioni fluide e musica di sottofondo vivace, generando direttamente il copione in video utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen. Dovrebbero essere inclusi sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 90 secondi incentrato sulla conformità normativa per i contrattisti internazionali, dettagliando i requisiti legali specifici in modo fattuale e ricco di grafica. Il video dovrebbe sfruttare la libreria multimediale/stock di HeyGen per i visual pertinenti e utilizzare la generazione di voce fuori campo professionale, con sottotitoli completi per supportare opzioni multilingue e garantire la comprensione tra team diversi.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di benvenuto di 30 secondi per i nuovi contrattisti, che funge da messaggio iniziale di onboarding che delinea i loro compiti immediati e introduce i membri chiave del team. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e conciso, con un avatar AI come presentatore amichevole sullo schermo e una voce calda, contribuendo efficacemente a un'esperienza di induzione dei contrattisti fluida.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Induzione per Contrattisti

Sviluppa video di induzione per contrattisti completi e coinvolgenti senza sforzo, garantendo una comunicazione chiara e la conformità per la tua forza lavoro.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Induzione
Redigi le tue linee guida sulla sicurezza e le informazioni di onboarding. Poi, seleziona un "avatar AI" per presentare il tuo contenuto, trasformando il tuo copione in un video coinvolgente.
2
Step 2
Aggiungi Visual e Branding
Migliora il tuo video utilizzando "Modelli & scene" professionali e integrando il logo e i colori della tua azienda usando i "Controlli di branding (logo, colori)" per un aspetto coerente.
3
Step 3
Applica il Supporto Multilingue
Raggiungi una forza lavoro diversificata generando facilmente "Sottotitoli" in più lingue, garantendo che ogni contrattista comprenda i contenuti critici delle "opzioni multilingue".
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di "induzione per contrattisti" e utilizza "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per produrre un output di alta qualità compatibile con il tuo LMS per una distribuzione e un tracciamento efficienti.

Casi d'Uso

Chiarisci Contenuti di Induzione Complessi

Presenta chiaramente protocolli di sicurezza complessi e informazioni normative utilizzando l'AI, garantendo che i contrattisti comprendano appieno i requisiti di conformità critici.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di induzione professionali?

HeyGen sfrutta la tecnologia video AI avanzata e modelli personalizzabili per semplificare la produzione di video di induzione di alta qualità. Puoi facilmente convertire i copioni in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici, riducendo significativamente il tempo e le risorse tipicamente richiesti per la produzione video tradizionale.

HeyGen può produrre video di sicurezza efficaci per i contrattisti?

Assolutamente. HeyGen ti consente di creare video di sicurezza completi e coinvolgenti su misura specificamente per i contrattisti. Utilizza avatar AI e funzionalità di testo in video per comunicare chiaramente informazioni di sicurezza critiche e garantire la conformità normativa, migliorando la comprensione e la ritenzione tra la tua forza lavoro.

Quali funzionalità offre HeyGen per aumentare il coinvolgimento nei video di onboarding?

HeyGen migliora il coinvolgimento e la ritenzione nell'onboarding con avatar AI dinamici, modelli video personalizzabili e la possibilità di aggiungere voci fuori campo e sottotitoli. La piattaforma supporta anche opzioni multilingue, permettendoti di creare esperienze personalizzate che risuonano con una forza lavoro globale diversificata.

Come rende HeyGen accessibile la creazione di video AI coinvolgenti per le aziende?

HeyGen rende la creazione di video AI accessibile fornendo strumenti intuitivi guidati dall'AI che trasformano il testo in video professionali con facilità. Le aziende possono utilizzare una vasta gamma di avatar AI e controlli di branding per produrre contenuti di alta qualità e in linea con il marchio rapidamente ed economicamente, senza bisogno di una vasta esperienza nella produzione video.

