Usa il testo-a-video da script per spiegare chiaramente clausole complesse e segnalare rischi, trasformando l'analisi istantanea in intuizioni attuabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Esplora un video di 45 secondi che dimostri come la piattaforma possa efficacemente segnalare rischi e spiegare clausole in contratti complessi. Destinato a dipartimenti legali aziendali e responsabili della conformità, questo video richiede uno stile visivo informativo e chiaro con una voce narrante sicura. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen e i sottotitoli per garantire che ogni dettaglio critico sia comunicato.
Prompt di Esempio 2
Assisti a un video tutorial di 60 secondi che evidenzia il processo senza soluzione di continuità di caricamento di un contratto e utilizzo del componente aggiuntivo di Microsoft Word per la revisione, quindi esportazione in Word o PDF. Questo video è rivolto agli appassionati di tecnologia legale e ai paralegali, richiedendo un tono istruttivo calmo e chiaro con visualizzazioni passo-passo. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per strutturare efficacemente il percorso dell'utente.
Prompt di Esempio 3
Scopri un video di 30 secondi che enfatizza l'intelligenza sofisticata dietro il servizio, in particolare che l'AI è addestrata da avvocati, e come gli utenti possano chattare con il contratto per generare liste di controllo. Destinato a studi legali e team legali aziendali, il video dovrebbe adottare uno stile visivo sofisticato e affidabile con una voce narrante autorevole. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche chiave con credibilità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Revisione Contratti

Semplifica la spiegazione di documenti legali complessi. Crea rapidamente e chiaramente video di revisione contratti professionali, aiutando il tuo pubblico a comprendere facilmente clausole chiave e rischi segnalati.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Revisione
Redigi i punti chiave per il tuo video di "Revisione Contratti". La nostra funzione di "Testo-a-video da script" ti consente di convertire facilmente i tuoi contenuti in una narrazione visiva coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare la tua revisione contratti con una presenza professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza i Visual
Applica i "Controlli di branding (logo, colori)" del tuo studio per mantenere un aspetto professionale coerente. Migliora il video per spiegare visivamente "clausole" o concetti legali complessi.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di "Revisione Contratti AI" aggiungendo "Sottotitoli" per una maggiore accessibilità. Condividi facilmente il tuo video su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Migliora la Formazione sulla Revisione dei Contratti

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nelle sessioni di formazione legale creando video AI dinamici che spiegano come rivedere i contratti e identificare questioni critiche.

Domande Frequenti

Come crea HeyGen video professionali?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per trasformare i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti. Basta fornire il tuo testo e HeyGen genera un video di alta qualità con un presentatore realistico.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio direttamente nei tuoi video. Puoi anche scegliere tra una vasta gamma di modelli, scene e sfruttare una libreria multimediale completa per una creazione di contenuti diversificata.

HeyGen supporta vari formati di esportazione video?

Sì, HeyGen assicura che i tuoi video siano pronti per qualsiasi piattaforma offrendo ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e diverse opzioni di esportazione. Questo significa che i tuoi contenuti generati dall'AI appariranno perfetti su diversi canali social media e presentazioni.

HeyGen può aggiungere voiceover e sottotitoli ai miei video?

Assolutamente. HeyGen dispone di una robusta generazione di voiceover, permettendoti di dare vita ai tuoi script con audio dal suono naturale. Inoltre, genera automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori.

