Crea Video di Revisione Contratti AI Senza Sforzo
Usa il testo-a-video da script per spiegare chiaramente clausole complesse e segnalare rischi, trasformando l'analisi istantanea in intuizioni attuabili.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Esplora un video di 45 secondi che dimostri come la piattaforma possa efficacemente segnalare rischi e spiegare clausole in contratti complessi. Destinato a dipartimenti legali aziendali e responsabili della conformità, questo video richiede uno stile visivo informativo e chiaro con una voce narrante sicura. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen e i sottotitoli per garantire che ogni dettaglio critico sia comunicato.
Assisti a un video tutorial di 60 secondi che evidenzia il processo senza soluzione di continuità di caricamento di un contratto e utilizzo del componente aggiuntivo di Microsoft Word per la revisione, quindi esportazione in Word o PDF. Questo video è rivolto agli appassionati di tecnologia legale e ai paralegali, richiedendo un tono istruttivo calmo e chiaro con visualizzazioni passo-passo. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per strutturare efficacemente il percorso dell'utente.
Scopri un video di 30 secondi che enfatizza l'intelligenza sofisticata dietro il servizio, in particolare che l'AI è addestrata da avvocati, e come gli utenti possano chattare con il contratto per generare liste di controllo. Destinato a studi legali e team legali aziendali, il video dovrebbe adottare uno stile visivo sofisticato e affidabile con una voce narrante autorevole. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche chiave con credibilità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Formazione Legale e Spiegazioni.
Genera corsi video che insegnano ai professionisti legali e ai clienti a rivedere efficacemente i contratti, segnalare rischi e spiegare clausole complesse con video AI chiari.
Demistifica il Linguaggio Contrattuale.
Usa video AI per semplificare argomenti legali complessi e clausole contrattuali, rendendo i risultati della revisione dei contratti più accessibili e comprensibili per tutti gli stakeholder.
Domande Frequenti
Come crea HeyGen video professionali?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per trasformare i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti. Basta fornire il tuo testo e HeyGen genera un video di alta qualità con un presentatore realistico.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili in HeyGen?
HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio direttamente nei tuoi video. Puoi anche scegliere tra una vasta gamma di modelli, scene e sfruttare una libreria multimediale completa per una creazione di contenuti diversificata.
HeyGen supporta vari formati di esportazione video?
Sì, HeyGen assicura che i tuoi video siano pronti per qualsiasi piattaforma offrendo ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e diverse opzioni di esportazione. Questo significa che i tuoi contenuti generati dall'AI appariranno perfetti su diversi canali social media e presentazioni.
HeyGen può aggiungere voiceover e sottotitoli ai miei video?
Assolutamente. HeyGen dispone di una robusta generazione di voiceover, permettendoti di dare vita ai tuoi script con audio dal suono naturale. Inoltre, genera automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori.