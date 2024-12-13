Video di Formazione sul Sistema di Gestione dei Contratti: Padroneggia il tuo CMS

Crea facilmente video di formazione professionali sul Sistema di Gestione dei Contratti utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, migliorando la conformità e l'efficienza.

521/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo professionale di 90 secondi incentrato su "Navigare un Record di Contratto" e la "Navigazione Generale del CMS" per qualsiasi utente che abbia bisogno di rivedere i dettagli dei contratti esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere un walkthrough interattivo, utilizzando evidenziazioni animate e una voce narrante amichevole e informativa generata tramite la generazione di voiceover di HeyGen, garantendo un'esperienza di apprendimento fluida.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di micro-apprendimento diretto di 45 secondi che illustri il processo per "Approvare una Richiesta di Contratto", specificamente per manager e approvatori all'interno del flusso di lavoro dei contratti. Questo tutorial conciso adotterà uno stile visivamente accattivante e autorevole, sfruttando modelli e scene dinamiche di HeyGen, assicurando che i passaggi chiave di approvazione siano evidenziati con suggerimenti di testo sullo schermo e audio professionale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un modulo di formazione dettagliato di 2 minuti su come ottenere "Ricerche Efficaci nel CMS", rivolto agli utenti esperti e a coloro che recuperano frequentemente informazioni sui contratti. Il video dovrebbe presentare una dimostrazione efficiente con immagini nitide, concentrandosi su parametri di ricerca chiave e opzioni di filtraggio avanzate, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per una visione ottimale su tutte le piattaforme e supportato da una narrazione precisa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione sulla Gestione dei Contratti

Sfrutta la potente piattaforma di creazione video AI di HeyGen per sviluppare contenuti di formazione coinvolgenti e informativi per il tuo Sistema di Gestione dei Contratti in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il tuo Script di Formazione
Delinea i temi chiave per i tuoi Video di Formazione sul Sistema di Gestione dei Contratti. Scrivi uno script chiaro e conciso, pronto per la capacità di testo-a-video di HeyGen.
2
Step 2
Scegli Immagini e Avatar AI
Seleziona un avatar AI professionale e un modello o scena appropriata per rappresentare visivamente argomenti complessi, come la Navigazione del CMS, per un'esperienza di apprendimento coinvolgente.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per dare vita al tuo script. Aggiungi sottotitoli/didascalie per migliorare l'accessibilità e chiarire procedure dettagliate, come Creare una Richiesta di Contratto.
4
Step 4
Applica Branding ed Esporta
Applica i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi loghi e colori. Esporta il tuo video finito nel rapporto d'aspetto ideale, pronto a comunicare efficacemente il tuo Processo di Gestione dei Contratti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione

.

Sfrutta il video potenziato dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento degli studenti e migliorare la ritenzione delle conoscenze per procedure critiche di Gestione dei Contratti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sul Sistema di Gestione dei Contratti?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente video di formazione coinvolgenti sul Sistema di Gestione dei Contratti trasformando i tuoi script tecnici in contenuti video dinamici con avatar AI e voiceover professionali, semplificando l'intero processo di gestione dei contratti.

HeyGen può aiutare a dimostrare processi tecnici come la richiesta e l'approvazione di contratti?

Assolutamente, HeyGen rende facile creare walkthrough dettagliati per processi tecnici come "Creare una Richiesta di Contratto" e "Approvare una Richiesta di Contratto" utilizzando capacità di testo-a-video e modelli personalizzabili per illustrare chiaramente ogni passaggio.

Quali funzionalità offre HeyGen per mostrare la navigazione del CMS e le funzioni avanzate per gli utenti?

HeyGen fornisce modelli flessibili e supporto per la libreria multimediale per dimostrare efficacemente la complessa "Navigazione del CMS" sia per gli utenti di base che per "Navigare il CMS come Utente Esperto", inclusa la ricerca efficace e la gestione dei record, garantendo istruzioni chiare e coerenti.

Come supporta HeyGen le diverse esigenze di formazione tecnica per la diligenza contrattuale?

HeyGen supporta la formazione tecnica diversificata per "Contrattazione e Diligenza" permettendoti di generare facilmente video con vari rapporti d'aspetto e incorporare sottotitoli, assicurando che i tuoi contenuti su argomenti come "Contratti e Ordini di Acquisto nei Contratti di Approvvigionamento" siano accessibili e professionali su tutte le piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo