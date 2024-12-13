Crea Video di Conformità Contrattuale con Avatar AI

Automatizza la formazione con avatar AI e scene personalizzate per contenuti coinvolgenti e conformi che riducono il rischio per i tuoi team HR.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i responsabili delle operazioni e i dipartimenti legali, crea un pezzo istruttivo dinamico di 90 secondi che dettagli visivamente i 'Flussi di Lavoro Contrattuali Automatizzati' per 'Ridurre il Rischio' in modo efficace. Utilizza i Sottotitoli di HeyGen per chiarezza sullo schermo e genera una narrazione vivace e precisa attraverso il Testo-a-video da script, rendendo il processo facile da seguire.
Prompt di Esempio 2
Un video esplicativo di 2 minuti è cruciale per gli ufficiali di conformità e gli amministratori di documenti, illustrando il processo efficiente per 'Modificare i Documenti di Conformità Contrattuale' e monitorare gli 'stati di conformità'. Questa guida interattiva, passo dopo passo, utilizzerà i Modelli e le scene di HeyGen per un'enfasi visiva, consegnata con una voce AI amichevole e utile generata dalla generazione di Voiceover.
Prompt di Esempio 3
Evidenzia le capacità degli 'Strumenti di Estrazione Dati Potenziati dall'AI' e il confronto senza soluzione di continuità delle 'Versioni dei Documenti' in un video informativo conciso di 60 secondi rivolto agli analisti contrattuali e ai team legali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, arricchito da B-roll rilevanti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, con un avatar AI esperto che fornisce una spiegazione chiara.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Conformità Contrattuale

Produci rapidamente video di conformità e formazione contrattuale professionali e coinvolgenti utilizzando avatar AI e strumenti intuitivi per mantenere il tuo team informato e conforme.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Inizia il tuo progetto selezionando un Modello di Video di Conformità Contrattuale o partendo da una tela bianca per costruire il tuo video di formazione da zero utilizzando i nostri modelli e scene diversificati.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e Avatar AI
Inserisci il tuo script di contenuti di conformità e seleziona da una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio con un voiceover professionale e una presenza visiva.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Branding
Migliora il tuo video con scene personalizzate, incorpora il logo della tua azienda e regola i colori per allinearti alle linee guida della tua organizzazione utilizzando i nostri controlli di branding (logo, colori).
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Produci il tuo video finale di formazione sulla conformità contrattuale ed esportalo senza sforzo nel formato di aspetto desiderato per una distribuzione senza soluzione di continuità al tuo team utilizzando il nostro ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Contrattuali Complesse

Chiarisci termini contrattuali intricati e requisiti di conformità attraverso video generati dall'AI visivamente accattivanti e facili da comprendere.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità contrattuale?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video da script per semplificare la produzione di video di conformità contrattuale. Questo ti permette di trasformare rapidamente la tua documentazione di conformità in video di formazione coinvolgenti per Flussi di Lavoro Contrattuali Automatizzati senza bisogno di attori o riprese complesse.

HeyGen può aiutare a personalizzare i contenuti di conformità contrattuale per la formazione specifica del software CLM?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti completi per personalizzare i tuoi video, inclusi scene personalizzate e integrazione del logo, rendendolo ideale per la Formazione sul Sistema di Gestione dei Contratti. Puoi adattare i tuoi contenuti per dimostrare specificamente le funzionalità del tuo software CLM o altri strumenti di gestione dei contratti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare l'accessibilità nella formazione sulla conformità?

HeyGen offre una generazione di voiceover robusta e sottotitoli automatici per rendere la tua formazione sulla conformità accessibile a un pubblico più ampio. La nostra piattaforma supporta Voiceover Multilingue, garantendo che i tuoi messaggi di conformità contrattuale siano chiaramente compresi da tutti i membri del team, indipendentemente dalla loro lingua madre.

Quanto velocemente posso generare video di conformità contrattuale professionali con HeyGen?

Con la piattaforma intuitiva di HeyGen, puoi creare rapidamente video di conformità contrattuale utilizzando il nostro Modello di Video di Conformità Contrattuale specializzato. La nostra generazione di contenuti video guidata dall'AI accelera notevolmente il processo, aiutando le organizzazioni a diffondere efficacemente video di formazione cruciali e ridurre il rischio associato alla non conformità.

