Crea Video di Richiesta Contenuti Facilmente con l'AI
Aumenta il coinvolgimento e semplifica la creazione di video, generando contenuti video diversificati utilizzando avatar AI realistici.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di richiesta di testimonianze di 1 minuto per i team di marketing e le aziende di e-commerce, mostrando come raccogliere facilmente video dai clienti utilizzando modelli e scene coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e autentico, con interfacce utente reali e musica di sottofondo vivace, dimostrando l'efficiente funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una rapida generazione di contenuti.
Sviluppa un modulo di formazione completo di 2 minuti per i dipartimenti HR aziendali e i responsabili della formazione, illustrando come il software video potenziato dall'AI di HeyGen offra una soluzione conveniente per le comunicazioni interne. Questo video necessita di uno stile visivo aziendale, professionale ma amichevole, con narrazione chiara e supporto visivo della libreria multimediale/stock, arricchito da sottotitoli automatici per garantire l'accessibilità.
Produci un video esplicativo dinamico di 45 secondi progettato per creatori di contenuti e manager dei social media, evidenziando la potenza di HeyGen come creatore di video trasformando gli script direttamente in immagini coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vibrante, veloce e ispirante, utilizzando tagli rapidi e musica energica, con la funzione di testo-a-video da script di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto che rendono la consegna su più piattaforme senza sforzo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video coinvolgenti e ad alte prestazioni per soddisfare richieste urgenti di contenuti di campagna.
Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Genera rapidamente video e clip coinvolgenti per i social media, soddisfacendo in modo efficiente diverse richieste di contenuti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la produzione video utilizzando l'AI?
Il software video potenziato dall'AI di HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di sintesi vocale per automatizzare la creazione di video. Questo semplifica notevolmente la produzione video, permettendo agli utenti di generare video di alta qualità in modo efficiente senza editing complesso.
Che tipi di avatar AI offre HeyGen per la creazione di video?
HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici e opzioni di avatar personalizzati, perfetti per varie esigenze di creazione video. Questi avatar danno vita ai tuoi script di testo-a-video con movimenti ed espressioni naturali, migliorando la tua esperienza di creazione video.
HeyGen può integrare funzionalità di branding e editing per i miei video?
Assolutamente, HeyGen è un potente creatore di video che include controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio. Gli utenti possono anche utilizzare una varietà di modelli e scene, insieme al supporto della libreria multimediale, per personalizzare completamente i loro contenuti video attraverso un editor video sofisticato.
Come può HeyGen aiutare nella creazione di contenuti video diversificati?
HeyGen consente agli utenti di creare una vasta gamma di contenuti, dai video esplicativi coinvolgenti ai materiali di marketing dinamici, senza bisogno di un'esperienza estesa di editing video. La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità complete rendono la produzione video AI accessibile per creare video di richiesta contenuti e altro ancora.