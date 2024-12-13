Preparazione di un Sito di Costruzione: La Tua Guida Video

Crea facilmente guide video coinvolgenti sull'intero processo di preparazione del sito per la tua serie di costruzione di case utilizzando le capacità di HeyGen di trasformare il testo in video.

496/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Esplora il complesso processo di 90 secondi di scavo del vespaio e tracciamento delle linee d'acqua essenziali utilizzando macchinari pesanti come un escavatore Deere 85G. Progettato per appassionati di fai-da-te e professionisti della costruzione, questo video dovrebbe avere uno stile visivo orientato all'azione con riprese dinamiche delle attrezzature in azione, accompagnato da una colonna sonora vivace e una generazione di voiceover precisa fornita da HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Dettaglia il processo cruciale di 2 minuti di posa delle fondamenta, inclusa la disposizione accurata dei cordoli in un cantiere affollato. Rivolto a proprietari di case interessati al processo di costruzione e appaltatori in cerca di migliori pratiche, il video dovrebbe mantenere uno stile visivo educativo e informativo con una guida passo-passo, arricchito dalla funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per maggiore chiarezza.
Prompt di Esempio 3
Mostra i passaggi vitali di 1 minuto coinvolti nel collegamento della casa ai servizi essenziali, come le linee elettriche, e descrivi contemporaneamente come costruire un vialetto. Questo video professionale, ideale per nuovi acquirenti di case e project manager, dovrebbe impiegare uno stile visivo pulito e ricco di grafica con musica strumentale informativa di sottofondo, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Preparazione alla Costruzione

Guida chiaramente gli spettatori attraverso le fasi critiche iniziali di un 'viaggio di costruzione di una casa spec' o di qualsiasi 'processo di preparazione del sito' con video di preparazione alla costruzione professionali e dettagliati.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi uno script completo che descriva la 'Preparazione di un Sito di Costruzione', coprendo le fasi chiave del processo. Utilizza la funzione 'Testo in video da script' di HeyGen per trasformare senza problemi la tua narrazione in un formato visivo.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e il Presentatore
Seleziona un coinvolgente 'avatar AI' per presentare la tua guida alla preparazione della costruzione, rendendo le informazioni sul 'cantiere' accessibili. Arricchisci la tua narrazione con elementi visivi pertinenti e media di repertorio.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Integra i 'controlli di branding (logo, colori)' della tua azienda per garantire un aspetto coerente e professionale. Completa con voiceover chiari e sottotitoli per istruzioni precise su passaggi come la 'posa delle fondamenta'.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video istruttivo coprendo aspetti come il 'collegamento della casa ai servizi essenziali' e lo 'scavo per le linee d'acqua'. Utilizza la funzione 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen per generare e condividere il tuo contenuto rifinito su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aggiornamenti Coinvolgenti sui Social Media

.

Produci video e clip dinamici per i social media in pochi minuti, mostrando tappe cruciali della preparazione alla costruzione come la posa delle fondamenta.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di contenuti video sul **processo di preparazione del sito**?

HeyGen ti consente di generare video coinvolgenti su argomenti tecnici complessi come il completo **processo di preparazione del sito** per un **sito di costruzione di case**. Utilizza avatar AI e funzionalità di testo in video per semplificare efficacemente la tua comunicazione tecnica.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio per i video che descrivono le procedure del **cantiere**?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusa la personalizzazione di logo e colori, garantendo che tutti i tuoi video—dalla spiegazione delle procedure complesse del **cantiere** alla descrizione delle **prime fasi** di un progetto—mantengano un'identità di marchio professionale e coerente.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere più accessibili le spiegazioni tecniche sulla **posa delle fondamenta**?

Con HeyGen, puoi generare automaticamente video con sottotitoli integrati e opzioni di voiceover. Questo rende le spiegazioni dettagliate di processi tecnici come la **posa delle fondamenta** o il **collegamento della casa ai servizi essenziali** più comprensibili e accessibili a un pubblico più ampio.

HeyGen è adatto per dimostrare attrezzature specializzate, come un **escavatore Deere 85G**, in una **serie di costruzione di case**?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione della libreria multimediale, permettendoti di incorporare facilmente filmati o immagini di attrezzature pesanti come l'**escavatore Deere 85G** nei tuoi script video. Questo aiuta a creare una **serie di costruzione di case** professionale e informativa con avatar AI e voiceover precisi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo