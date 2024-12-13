Crea Video di Orientamento alla Costruzione: Veloce e Facile

Ottimizza la formazione sulla sicurezza e l'inserimento con gli AI avatars. Produci rapidamente video coinvolgenti e conformi a OSHA per monitorare i completamenti e aumentare il coinvolgimento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi per "orientamenti online in cantiere" rivolto a visitatori e personale temporaneo, mostrando le regole specifiche del sito con un'estetica visiva pulita e brandizzata. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per costruire rapidamente un modulo coinvolgente con una voce narrante accessibile e informativa.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di "formazione sulla sicurezza" di 30 secondi per lavoratori esperti che necessitano di un aggiornamento sulla gestione di strumenti e attrezzature, utilizzando uno stile visivo dinamico e istruttivo. Usa la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare un copione dettagliato in un video AI conciso, arricchito da testo a schermo per il rinforzo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 50 secondi sulle procedure di emergenza per tutto il personale del sito, trasmettendo informazioni urgenti ma rassicuranti attraverso uno stile visivo e audio chiaro e conciso. Implementa i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione, essenziale per i temi di "Conformità OSHA".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Orientamento alla Costruzione

Produci rapidamente video di formazione sulla sicurezza professionali e coinvolgenti utilizzando l'AI, assicurando che la tua forza lavoro sia ben preparata e conforme.

1
Step 1
Scegli il Tuo AI Avatar o Modello
Seleziona un "AI avatar" realistico dalla nostra libreria diversificata o inizia con un modello pre-progettato per avviare il tuo "video di orientamento alla costruzione".
2
Step 2
Crea il Tuo Copione e Contenuto
Inserisci il tuo copione dettagliato per i "video di formazione sulla sicurezza". La funzione "Text-to-video from script" di HeyGen lo convertirà in voci narranti naturali e genererà i corrispondenti elementi visivi.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Usa i "Controlli di branding (logo, colori)" per integrare senza soluzione di continuità il logo, i colori e gli elementi visivi specifici della tua azienda, assicurando che i tuoi "orientamenti online alla costruzione" siano allineati con il tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo "Video di Orientamento alla Sicurezza in Cantiere" ed "Esportalo" in vari formati di aspetto, o utilizza l'"integrazione LMS" per una distribuzione e un monitoraggio dei completamenti semplificati.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti complessi e migliora l'educazione

Scomponi processi di costruzione intricati e regolamenti di sicurezza in moduli video facili da comprendere per migliori risultati di apprendimento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento alla costruzione di alta qualità?

HeyGen rivoluziona il modo in cui crei video di orientamento alla costruzione sfruttando il suo avanzato generatore di video AI. Puoi trasformare copioni in video coinvolgenti con realistici AI Avatars, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione. Questa capacità rende facile produrre orientamenti online professionali e coerenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare video di formazione sulla sicurezza efficaci?

HeyGen fornisce strumenti completi per sviluppare video di formazione sulla sicurezza di impatto, inclusa una vasta gamma di modelli pre-progettati su misura per vari scenari. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli e voci narranti, garantendo chiarezza e accessibilità per tutti i lavoratori. Queste funzionalità aiutano a semplificare la creazione di contenuti essenziali per la conformità OSHA.

HeyGen può aiutare a personalizzare gli orientamenti online alla costruzione per adattarsi al brand della nostra azienda?

Assolutamente, HeyGen offre strumenti di personalizzazione e branding robusti che ti permettono di incorporare senza soluzione di continuità il logo, i colori e i messaggi specifici della tua azienda nei tuoi orientamenti online alla costruzione. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand, migliorando il riconoscimento e la professionalità.

Come supporta HeyGen la consegna e l'integrazione di programmi di onboarding virtuali?

HeyGen facilita il dispiegamento del tuo programma di onboarding virtuale attraverso funzionalità come l'integrazione LMS, permettendo una distribuzione e gestione facili. Puoi anche monitorare i completamenti per controllare il coinvolgimento e la conformità in modo efficiente. Questo rende la gestione e l'aggiornamento dei tuoi programmi di orientamento digitale semplici ed efficaci.

