Crea Video di Orientamento alla Costruzione: Veloce e Facile
Ottimizza la formazione sulla sicurezza e l'inserimento con gli AI avatars. Produci rapidamente video coinvolgenti e conformi a OSHA per monitorare i completamenti e aumentare il coinvolgimento.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Sviluppa un video di 45 secondi per "orientamenti online in cantiere" rivolto a visitatori e personale temporaneo, mostrando le regole specifiche del sito con un'estetica visiva pulita e brandizzata. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per costruire rapidamente un modulo coinvolgente con una voce narrante accessibile e informativa.
Progetta un video di "formazione sulla sicurezza" di 30 secondi per lavoratori esperti che necessitano di un aggiornamento sulla gestione di strumenti e attrezzature, utilizzando uno stile visivo dinamico e istruttivo. Usa la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare un copione dettagliato in un video AI conciso, arricchito da testo a schermo per il rinforzo.
Produci un video di 50 secondi sulle procedure di emergenza per tutto il personale del sito, trasmettendo informazioni urgenti ma rassicuranti attraverso uno stile visivo e audio chiaro e conciso. Implementa i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione, essenziale per i temi di "Conformità OSHA".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo.
Produci efficientemente contenuti video di orientamento alla costruzione estesi e distribuiscili a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla posizione o dalla lingua.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della formazione con l'AI.
Migliora la comprensione e il richiamo delle procedure di sicurezza vitali e delle regole del sito utilizzando video di orientamento dinamici generati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento alla costruzione di alta qualità?
HeyGen rivoluziona il modo in cui crei video di orientamento alla costruzione sfruttando il suo avanzato generatore di video AI. Puoi trasformare copioni in video coinvolgenti con realistici AI Avatars, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione. Questa capacità rende facile produrre orientamenti online professionali e coerenti.
Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare video di formazione sulla sicurezza efficaci?
HeyGen fornisce strumenti completi per sviluppare video di formazione sulla sicurezza di impatto, inclusa una vasta gamma di modelli pre-progettati su misura per vari scenari. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli e voci narranti, garantendo chiarezza e accessibilità per tutti i lavoratori. Queste funzionalità aiutano a semplificare la creazione di contenuti essenziali per la conformità OSHA.
HeyGen può aiutare a personalizzare gli orientamenti online alla costruzione per adattarsi al brand della nostra azienda?
Assolutamente, HeyGen offre strumenti di personalizzazione e branding robusti che ti permettono di incorporare senza soluzione di continuità il logo, i colori e i messaggi specifici della tua azienda nei tuoi orientamenti online alla costruzione. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand, migliorando il riconoscimento e la professionalità.
Come supporta HeyGen la consegna e l'integrazione di programmi di onboarding virtuali?
HeyGen facilita il dispiegamento del tuo programma di onboarding virtuale attraverso funzionalità come l'integrazione LMS, permettendo una distribuzione e gestione facili. Puoi anche monitorare i completamenti per controllare il coinvolgimento e la conformità in modo efficiente. Questo rende la gestione e l'aggiornamento dei tuoi programmi di orientamento digitale semplici ed efficaci.