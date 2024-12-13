Crea Facilmente Video di Aggiornamento sulla Conformità con l'AI

Ottimizza i tuoi video di formazione sulla conformità ed educa efficacemente i dipendenti utilizzando la nostra funzione di text-to-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video conciso di 45 secondi rivolto ai responsabili di dipartimento, delineando aggiornamenti critici alle linee guida sulla conformità normativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e autorevole, incorporando la funzione Text-to-video di HeyGen da script per una creazione di contenuti efficiente e Sottotitoli/didascalie per garantire una piena comprensione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video amichevole di 30 secondi per i nuovi assunti, introducendo le politiche essenziali di conformità aziendale. Punta a un tono visivamente attraente e accogliente con una voce calda, utilizzando i diversi Modelli & scene di HeyGen e arricchendo il contenuto con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di microlearning coinvolgente di 90 secondi per la formazione continua dei dipendenti, concentrandoti sugli aspetti pratici della facile creazione di video per le comunicazioni interne. Questo video necessita di uno stile visivo dinamico e illustrativo con un tono vivace e conversazionale, utilizzando efficacemente gli avatar AI di HeyGen e il ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto per la consegna su più piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Aggiornamento sulla Conformità

Produci senza sforzo video di aggiornamento sulla conformità chiari e accurati che mantengano il tuo team informato e conforme alle normative con la creazione di video potenziata dall'AI.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di aggiornamento sulla conformità. La nostra piattaforma supporta il Text-to-video da script, consentendo una trasformazione senza soluzione di continuità del tuo testo in immagini coinvolgenti.
Step 2
Seleziona Presentatore AI e Immagini
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per narrare il tuo aggiornamento. Arricchisci il tuo messaggio con media stock pertinenti o carica immagini personalizzate per creare un video guidato da un presentatore AI convincente.
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Raffina il tuo video con una generazione di Voiceover realistica. Applica il logo della tua azienda e i colori del brand utilizzando i controlli di branding per mantenere coerenza e professionalità nel tuo voiceover AI.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video di conformità selezionando l'opzione di ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto desiderata. Genera e distribuisci facilmente il tuo aggiornamento per garantire che il tuo team sia ben informato e conforme.

Casi d'Uso

Semplifica le Informazioni Regolatorie Complesse

Trasforma argomenti complessi di conformità legale e normativa in contenuti video potenziati dall'AI facilmente digeribili e coinvolgenti per una chiara comprensione da parte dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla conformità?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione sulla conformità coinvolgenti utilizzando avatar AI, text-to-video da script e voiceover AI, rendendo facile produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente per la formazione dei dipendenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per soddisfare gli standard di conformità normativa?

HeyGen ti aiuta a soddisfare gli standard normativi consentendo aggiornamenti rapidi ai video di conformità, incorporando rapidamente politiche di conformità critiche. I suoi formati video personalizzabili e i controlli di branding assicurano che il tuo contenuto sia allineato ai requisiti legali, arricchito con sottotitoli accurati.

HeyGen può aiutare a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con argomenti complessi di conformità?

Assolutamente, i presentatori AI di HeyGen e le opzioni di presentazione coinvolgenti rendono gli argomenti complessi di conformità più accessibili e memorabili per i dipendenti. Trasformando materiali densi in contenuti video digeribili, HeyGen aumenta il coinvolgimento e la comprensione nei tuoi programmi di formazione aziendale.

Come accelera HeyGen la produzione di nuovi video di conformità o aggiornati?

HeyGen accelera significativamente la produzione di video consentendo la creazione di text-to-video e offrendo una libreria di modelli video. Questo permette alle organizzazioni di generare rapidamente nuovi video di conformità o aggiornare quelli esistenti, riducendo il tempo e le risorse tipicamente richieste per la gestione della produzione tradizionale.

