Ottimizza i tuoi video di formazione sulla conformità ed educa efficacemente i dipendenti utilizzando la nostra funzione di text-to-video da script.
Produci un video conciso di 45 secondi rivolto ai responsabili di dipartimento, delineando aggiornamenti critici alle linee guida sulla conformità normativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e autorevole, incorporando la funzione Text-to-video di HeyGen da script per una creazione di contenuti efficiente e Sottotitoli/didascalie per garantire una piena comprensione.
Sviluppa un video amichevole di 30 secondi per i nuovi assunti, introducendo le politiche essenziali di conformità aziendale. Punta a un tono visivamente attraente e accogliente con una voce calda, utilizzando i diversi Modelli & scene di HeyGen e arricchendo il contenuto con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Crea un video di microlearning coinvolgente di 90 secondi per la formazione continua dei dipendenti, concentrandoti sugli aspetti pratici della facile creazione di video per le comunicazioni interne. Questo video necessita di uno stile visivo dinamico e illustrativo con un tono vivace e conversazionale, utilizzando efficacemente gli avatar AI di HeyGen e il ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto per la consegna su più piattaforme.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Scala la Formazione sulla Conformità e Raggiungi Più Dipendenti.
Sviluppa e distribuisci rapidamente video di formazione sulla conformità essenziali a una forza lavoro globale, garantendo una comprensione e un'adesione coerenti alle politiche.
Migliora il Coinvolgimento per Aggiornamenti Critici sulla Conformità.
Sfrutta l'AI per creare video di aggiornamento sulla conformità dinamici e interattivi che catturano l'attenzione e migliorano significativamente la ritenzione delle conoscenze tra i dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla conformità?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione sulla conformità coinvolgenti utilizzando avatar AI, text-to-video da script e voiceover AI, rendendo facile produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente per la formazione dei dipendenti.
Quali funzionalità offre HeyGen per soddisfare gli standard di conformità normativa?
HeyGen ti aiuta a soddisfare gli standard normativi consentendo aggiornamenti rapidi ai video di conformità, incorporando rapidamente politiche di conformità critiche. I suoi formati video personalizzabili e i controlli di branding assicurano che il tuo contenuto sia allineato ai requisiti legali, arricchito con sottotitoli accurati.
HeyGen può aiutare a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con argomenti complessi di conformità?
Assolutamente, i presentatori AI di HeyGen e le opzioni di presentazione coinvolgenti rendono gli argomenti complessi di conformità più accessibili e memorabili per i dipendenti. Trasformando materiali densi in contenuti video digeribili, HeyGen aumenta il coinvolgimento e la comprensione nei tuoi programmi di formazione aziendale.
Come accelera HeyGen la produzione di nuovi video di conformità o aggiornati?
HeyGen accelera significativamente la produzione di video consentendo la creazione di text-to-video e offrendo una libreria di modelli video. Questo permette alle organizzazioni di generare rapidamente nuovi video di conformità o aggiornare quelli esistenti, riducendo il tempo e le risorse tipicamente richieste per la gestione della produzione tradizionale.