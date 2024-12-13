Crea Video di Approvazione della Conformità Più Velocemente con l'AI

Aumenta l'efficienza nella creazione di video di conformità utilizzando modelli intelligenti e generazione di voiceover senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi che dimostri un processo di approvazione della conformità in più fasi per documenti sensibili, rivolto a project manager e responsabili della conformità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, passo dopo passo e altamente professionale, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e aggiungendo sottotitoli per una comprensione precisa di argomenti complessi.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di microlearning di 45 secondi incentrato sulle normative sulla privacy dei dati per tutti i dipendenti, in particolare quelli che gestiscono informazioni sensibili. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e conciso con elementi visivi dinamici provenienti dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnato da una voce informativa e incoraggiante, assicurando che rimanga digeribile e facilmente aggiornabile.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di promemoria urgente di 30 secondi per i capi dipartimento riguardo a una prossima scadenza di conformità normativa. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e professionale, con una voce narrante energica che dichiari chiaramente l'invito all'azione, e utilizzando sottotitoli per garantire che il messaggio video personalizzato sia compreso universalmente tra i diversi team.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Approvazione della Conformità

Ottimizza la creazione e l'approvazione di video di formazione sulla conformità critici con strumenti potenziati dall'AI, garantendo chiarezza, coerenza e revisione efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video di Conformità
Incolla il tuo script di conformità nell'editor di HeyGen per generare istantaneamente contenuti video, sfruttando la funzionalità di testo-a-video come base del tuo modulo di formazione.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi e Risorse del Marchio
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, garantendo una presenza professionale e coinvolgente sullo schermo per il tuo messaggio di conformità.
3
Step 3
Migliora con Audio Professionale
Utilizza la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per narrare il tuo script con una voce di alta qualità e coerente, eliminando la necessità di registrazioni manuali.
4
Step 4
Finalizza e Prepara per l'Approvazione
Esporta il tuo video di conformità completato in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, quindi condividilo senza problemi per la revisione del team e l'approvazione ufficiale.

Aumenta il Coinvolgimento nell'Apprendimento della Conformità

Migliora la partecipazione dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze fornendo contenuti di conformità interattivi e visivamente accattivanti generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla conformità?

Gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen semplificano la creazione di video di formazione sulla conformità sfruttando avatar AI realistici e la funzionalità di testo-a-video. Questo consente una produzione efficiente di contenuti professionali e coinvolgenti per tutte le tue esigenze di conformità.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la collaborazione in team e i flussi di lavoro di approvazione video?

HeyGen fornisce strumenti robusti per la collaborazione in team, consentendo a più utenti di contribuire e rivedere i video di approvazione della conformità senza problemi. Le sue opzioni di esportazione versatili e il potenziale per l'integrazione con LMS assicurano che i tuoi contenuti si adattino ai flussi di lavoro tecnici esistenti.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e vari formati per la creazione di video di conformità?

Sì, HeyGen ti consente di creare video di conformità con controlli completi sul branding, inclusi loghi e colori, utilizzando una gamma diversificata di modelli e scene video. Puoi anche aggiungere sottotitoli e voiceover personalizzati per una maggiore chiarezza.

HeyGen può aiutare a produrre video di microlearning per diverse esigenze di conformità?

HeyGen è un creatore di video di conformità efficace per lo sviluppo di video di microlearning concisi su misura per specifiche esigenze di conformità. Le sue capacità multilingue ti permettono di raggiungere team globali diversi con contenuti video personalizzati in modo efficiente.

