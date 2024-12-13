Crea Video sulla Storia dell'Azienda: Narrazione Autentica Semplificata

Crea video aziendali avvincenti con narrazione autentica, sfruttando i nostri potenti modelli e scene.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta una panoramica dinamica di 45 secondi sulla storia aziendale per catturare l'attenzione di potenziali investitori e clienti chiave. Questo video dovrebbe utilizzare la generazione di voiceover di HeyGen per narrare un modello di timeline visiva elegante e basata sui dati, evidenziando significativi successi di crescita e aspirazioni future con un tono professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 30 secondi sulla storia per i dipendenti interni, riconoscendo i loro contributi collettivi. Sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una narrazione dinamica o testimonianze simulate, lo stile visivo dovrebbe essere collaborativo e celebrativo, accompagnato da musica vivace per promuovere lo spirito di squadra e l'orgoglio, diventando efficacemente un pezzo di storia aziendale avvincente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un breve video di 60 secondi sulla storia dell'azienda per la sezione 'Chi Siamo' del tuo sito web, rivolto al pubblico generale e ai visitatori del sito. Questo video dovrebbe essere visivamente ricco e informativo, incorporando risorse storiche dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, presentato con una narrazione raffinata per offrire una panoramica avvincente dell'evoluzione dell'azienda, simile a un breve video di lezione di storia.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sulla Storia dell'Azienda

Crea video aziendali avvincenti con facilità. Sfrutta gli strumenti intuitivi di HeyGen per dare vita alla tua narrazione aziendale attraverso una narrazione autentica.

1
Step 1
Scegli un Modello di Partenza
Scegli da una selezione diversificata di "Modelli e scene", inclusi modelli di timeline, per stabilire rapidamente il quadro visivo e narrativo per il tuo video sulla storia aziendale.
2
Step 2
Carica le Tue Risorse Storiche
Carica le tue foto e video storici autentici nella "Libreria multimediale/stock support". Questo popola il tuo progetto con risorse visive cruciali per la tua storia aziendale.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione Potenziata dall'AI
Integra "Avatar AI" per presentare i traguardi chiave, generando voiceover professionali dal tuo script. Questo dà vita alla storia della tua azienda con una narrazione avvincente e autentica.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione Finale
Finalizza il tuo video con eventuali aggiustamenti necessari, quindi utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per preparare il tuo video sulla storia aziendale completato per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi i Traguardi Aziendali sui Social Media

.

Converti rapidamente la storia aziendale in brevi video e clip coinvolgenti per i social media per condividere traguardi e successi senza sforzo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sulla storia aziendale?

HeyGen ti consente di creare video avvincenti sulla storia aziendale con facilità. Sfrutta gli avatar AI e le capacità di testo in video per trasformare il tuo script in un'esperienza di narrazione autentica, dando vita alla storia aziendale per gli spettatori.

HeyGen offre modelli per video sulla storia aziendale?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli video professionali e scene progettate per avviare la creazione del tuo video sulla storia aziendale. Questi modelli di timeline semplificano il processo, permettendoti di concentrarti sulla tua narrazione e produrre rapidamente video storici raffinati.

Come posso garantire che i miei video sulla storia aziendale riflettano il nostro marchio?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, colori specifici e font senza soluzione di continuità nei tuoi video sulla storia aziendale. Questo assicura una presenza di marchio coerente e professionale in tutta la tua narrazione aziendale, rafforzando la tua identità.

Quali strumenti offre HeyGen per arricchire i video storici?

HeyGen include una libreria multimediale completa e strumenti di editing, permettendoti di incorporare facilmente immagini, clip video e animazioni di testo nei tuoi video storici. Puoi anche generare voiceover e aggiungere sottotitoli, migliorando la tua narrazione autentica per un'esperienza visiva più ricca.

