Crea Video di Flusso di Lavoro Collaborativo Istantaneamente

Aumenta la produttività del team e semplifica il tuo flusso di lavoro di produzione video utilizzando avatar AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video informativo di 45 secondi per project manager e produttori video, dettagliando il flusso di lavoro di produzione video semplificato e il ciclo di feedback integrato all'interno di HeyGen. Adotta un'estetica visiva pulita e professionale con una narrazione chiara e articolata, evidenziando i guadagni di efficienza ottenuti utilizzando la funzione Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità e la revisione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per team di vendita e manager del successo del cliente, illustrando come la messaggistica personalizzata possa essere scalata senza sforzo con gli avatar AI di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e conversazionale, concentrandosi sulla connessione umana facilitata dalla funzione avatar AI, rendendo ogni messaggio unico.
Prompt di Esempio 3
Genera un video veloce di 30 secondi rivolto a marketer digitali e proprietari di piccole imprese, dimostrando la rapida creazione di Video di Campagne di Marketing impattanti direttamente da un semplice script. Utilizza uno stile visivamente accattivante e moderno con musica di sottofondo energica, enfatizzando la velocità e la facilità di conversione del testo in un video coinvolgente utilizzando Testo-a-video da script.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Flusso di Lavoro Collaborativo

Semplifica la produzione video del tuo team, migliora il feedback in tempo reale e pubblica contenuti coinvolgenti e coerenti con il marchio grazie a potenti funzionalità collaborative.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli AI-powered per impostare rapidamente la scena per il tuo video di flusso di lavoro collaborativo, garantendo un punto di partenza coerente per tutti i membri del team.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Popola le tue scene con visual dinamici, aggiungi script per la narrazione degli avatar AI e integra media dalla tua libreria per adattare efficacemente il messaggio per la collaborazione video.
3
Step 3
Itera con il Feedback del Team
Facilita la collaborazione in tempo reale condividendo bozze e incorporando feedback direttamente all'interno della piattaforma, assicurando che ogni membro del team possa contribuire al perfezionamento del video.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo flusso di lavoro di produzione video esportando il tuo capolavoro collaborativo in vari formati e risoluzioni, pronto per una distribuzione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Successo del Cliente

Produci rapidamente storie di successo del cliente coinvolgenti come parte del tuo flusso di lavoro di collaborazione video di marketing o vendite, coinvolgendo efficacemente gli spettatori.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di campagne di marketing?

HeyGen ti consente di generare rapidamente Video di Campagne di Marketing coinvolgenti utilizzando modelli AI-powered e messaggistica personalizzata. Questo permette una creazione di contenuti efficiente e un miglior coinvolgimento degli spettatori senza flussi di lavoro di produzione video complessi.

Quali capacità AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati per trasformare testo in video da script, completo di generazione di voiceover naturale. Questo semplifica il tuo flusso di lavoro di produzione video, rendendo accessibile ed efficiente la produzione di contenuti video sofisticati.

HeyGen può semplificare la collaborazione video per team remoti?

HeyGen supporta una collaborazione video efficiente offrendo un ambiente di editing basato su cloud robusto che semplifica il flusso di lavoro di produzione video. Questo potenzia la collaborazione remota, permettendo ai team di creare video di alta qualità senza soluzione di continuità.

Come assicura HeyGen la coerenza del marchio nei contenuti video?

HeyGen fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo specifico, i colori del marchio e la messaggistica personalizzata in ogni video. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti mantengano un'identità di marchio coerente e professionale, migliorando significativamente il coinvolgimento degli spettatori.

