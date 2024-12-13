Crea Video per Strumenti di Collaborazione: Semplifica il Tuo Flusso di Lavoro

Aumenta l'efficienza del flusso di lavoro e crea video coinvolgenti per team remoti utilizzando la potente funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video moderno e dinamico di 45 secondi progettato per Team Creativi Remoti e Ibridi, mostrando come i Sottotitoli/caption di HeyGen facilitino efficaci cicli di feedback video e consentano un'annotazione precisa dei video. L'estetica visiva dovrebbe essere coinvolgente, accompagnata da una voce narrante vivace e amichevole.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso e autorevole di 90 secondi rivolto a Responsabili Tecnici e Direttori IT, evidenziando come i Template & scene di HeyGen e la generazione di Voiceover semplifichino il controllo delle versioni complesse e ottimizzino i flussi di lavoro di approvazione. Lo stile visivo dovrebbe essere basato sui dati, accompagnato da una voce precisa e tecnica.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pulito, rapido e orientato ai benefici di 30 secondi per Piccoli Imprenditori e Team di Vendita, illustrando come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni di HeyGen supporti una registrazione dello schermo efficace e integrazioni senza soluzione di continuità con gli strumenti esistenti. Questo video dovrebbe presentare una voce chiara e persuasiva, rendendo la soluzione immediatamente comprensibile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Strumenti di Collaborazione

Produci efficacemente contenuti video coinvolgenti per evidenziare le caratteristiche e i benefici dei tuoi strumenti di collaborazione per qualsiasi pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Definisci il messaggio e la struttura del tuo video. Con HeyGen, trasforma il tuo testo in visualizzazioni coinvolgenti senza sforzo utilizzando la capacità di "testo-a-video da script", risparmiando tempo e risorse per la creazione di contenuti video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore Video
Aumenta l'attrattiva del tuo video selezionando un "avatar AI" per presentare il tuo script. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi perfettamente al tono e allo stile del tuo video sugli strumenti di collaborazione.
3
Step 3
Applica Elementi del Brand
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità del tuo brand applicando "controlli di branding" personalizzati. Integra il tuo logo, seleziona i colori del brand e aggiungi musica di sottofondo per creare un aspetto professionale e coerente per l'efficienza del flusso di lavoro.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video Finale
Produci il tuo video in vari formati adatti a diverse piattaforme utilizzando il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni". Condividi il prodotto finito con il tuo team per facilitare un processo di revisione e approvazione video senza intoppi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Guide Complete sugli Strumenti

.

Crea senza sforzo corsi video dettagliati e guide per strumenti di collaborazione, garantendo un'adozione diffusa e un uso efficace tra team globali e remoti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di revisione e approvazione dei video?

HeyGen migliora la collaborazione del team facilitando cicli di feedback video efficienti e flussi di lavoro di approvazione. Questo semplifica significativamente il processo di revisione e approvazione dei video, aumentando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro per i tuoi progetti.

HeyGen può integrarsi con gli strumenti di collaborazione esistenti per flussi di lavoro video senza soluzione di continuità?

HeyGen è progettato per supportare integrazioni senza soluzione di continuità con varie piattaforme, ottimizzando l'efficienza del flusso di lavoro per team remoti e ibridi. Questo consente un'integrazione fluida nei tuoi strumenti di collaborazione esistenti e nei processi di creazione di contenuti.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video efficaci per strumenti di collaborazione?

HeyGen fornisce potenti funzionalità come avatar AI e una vasta gamma di template & scene per semplificare la creazione di contenuti video. Puoi facilmente creare video coinvolgenti per strumenti di collaborazione con controlli di branding personalizzati per soddisfare le tue esigenze di comunicazione.

HeyGen offre funzionalità per output video diversificati e accessibilità?

HeyGen offre funzionalità robuste per output video diversificati, inclusi sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità. Inoltre, fornisce un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto & esportazioni per garantire che la creazione dei tuoi contenuti video sia perfettamente adatta a qualsiasi piattaforma.

