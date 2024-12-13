Crea Facilmente Video di Onboarding per la Piattaforma di Collaborazione

Coinvolgi i nuovi assunti e semplifica la formazione con video di onboarding accattivanti, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per contenuti dinamici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di onboarding coinvolgente di 60 secondi per i dipendenti attuali, introducendo una nuova integrazione LMS o CRM nella loro piattaforma di collaborazione esistente. Lo stile visivo dovrebbe incorporare grafiche animate dinamiche, una voce narrante energica generata tramite la generazione di voiceover di HeyGen e testo chiaro sullo schermo per evidenziare le funzionalità chiave, garantendo una curva di apprendimento senza intoppi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding di 30 secondi progettato per mostrare la cultura vibrante e i valori fondamentali dell'azienda ai candidati potenziali e ai nuovi assunti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico, caldo e invitante, trasmettendo un forte senso di appartenenza, con la narrazione abilmente creata utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen per garantire un impatto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video snippet di microlearning di 15 secondi che dimostri una singola funzionalità avanzata all'interno di una piattaforma di collaborazione, rivolto agli utenti che cercano rapidi aggiornamenti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e simile a un tutorial con immagini nitide, utilizzando i robusti Modelli e scene di HeyGen per "creare video di onboarding" che siano chiari e diretti nelle loro istruzioni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Onboarding per la Piattaforma di Collaborazione

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti della tua piattaforma di collaborazione, assicurando che i nuovi assunti si adattino rapidamente e prosperino con contenuti personalizzati.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra i modelli potenziati dall'AI per iniziare rapidamente i tuoi video di onboarding per i dipendenti. Integra il tuo script per trasformare il testo in scene video professionali con la capacità di testo a video di HeyGen.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza i tuoi video di onboarding selezionando diversi avatar AI e regolando il loro aspetto per adattarsi al tuo marchio. Aggiungi media personalizzati dalla libreria di HeyGen o carica i tuoi per illustrare le caratteristiche chiave della tua piattaforma di collaborazione.
3
Step 3
Migliora e Brandizza
Applica l'identità visiva della tua azienda utilizzando i controlli di branding per incorporare loghi e colori del marchio, rendendo i tuoi video di onboarding per la piattaforma di collaborazione coerenti. Genera voiceover chiari e aggiungi sottotitoli per garantire accessibilità e chiarezza.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video di onboarding coinvolgenti regolando il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. Esporta il tuo video nel formato desiderato, pronto per un'integrazione senza problemi nel tuo LMS o per la condivisione diretta con i nuovi assunti per semplificare la loro esperienza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura Aziendale e il Morale

Condividi i valori, la missione e le storie ispiratrici della tua azienda attraverso video generati dall'AI per accogliere e motivare efficacemente i nuovi dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti?

HeyGen ti consente di creare video di onboarding coinvolgenti che introducono efficacemente i nuovi assunti alla cultura e ai valori della tua azienda. Utilizza i nostri avatar AI e la funzionalità di testo a video per produrre video di onboarding professionali per i dipendenti in modo efficiente.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare la creazione di video di onboarding?

HeyGen offre modelli potenziati dall'AI e avatar AI avanzati per semplificare notevolmente il processo di creazione video. Puoi generare facilmente voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script, rendendo semplice la produzione di contenuti di alta qualità.

È possibile personalizzare il branding dei video di onboarding realizzati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi visivi nei tuoi video di onboarding. Questo assicura un aspetto coerente e professionale per tutte le comunicazioni aziendali.

Quanto velocemente posso creare video di onboarding di alta qualità utilizzando HeyGen?

Con la piattaforma intuitiva di HeyGen, puoi creare rapidamente video di onboarding da un semplice script utilizzando la nostra funzione di testo a video. Questa efficienza ti consente di produrre rapidamente contenuti professionali e informativi per le esigenze del tuo team.

