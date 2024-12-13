Crea Video sul Codice di Condotta Più Velocemente con l'AI

Garantisci la conformità sul posto di lavoro senza intoppi e una formazione efficace dei dipendenti. Sfrutta gli AI avatars di HeyGen per video coinvolgenti e accattivanti.

506/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di "formazione sulla conformità" di 60 secondi rivolto a tutti i dipendenti e manager, affrontando aspetti critici della "conformità sul posto di lavoro". Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo serio ma accessibile, utilizzando esempi chiari e una narrazione professionale per spiegare argomenti complessi. Sfrutta la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare efficacemente il tuo contenuto preparato in una presentazione visiva d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Crea un video "Micro Reels" di 30 secondi progettato per i dipendenti esistenti, enfatizzando l'impatto positivo di una forte "etica sul posto di lavoro" e l'adesione ai valori aziendali. L'approccio visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, impiegando elementi in stile infografica per trasmettere informazioni rapidamente ed efficacemente, accompagnato da una traccia di sottofondo energica. Assicurati la massima accessibilità e coinvolgimento utilizzando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave.
Prompt di Esempio 3
Genera un video esplicativo semplice di 40 secondi per i team HR e L&D, dimostrando la facilità di "creare video sul codice di condotta" per le comunicazioni interne. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e minimalista che evidenzia i semplici passaggi coinvolti nella "creazione di video", con una voce fuori campo sicura e informativa. Esplora i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente una guida raffinata e professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sul Codice di Condotta

Ottimizza la tua formazione sulla conformità creando video coinvolgenti sul Codice di Condotta senza sforzo con strumenti potenziati dall'AI, garantendo chiarezza e coerenza.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar e Script
Inizia scrivendo il tuo script sul Codice di Condotta. Poi, seleziona da una vasta gamma di AI avatars professionali per dare vita al tuo messaggio per una formazione efficace sul Codice di Condotta.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto Video
Trasforma senza sforzo il tuo script in visual dinamici. Utilizza la funzione Text-to-video from script per generare istantaneamente contenuti coinvolgenti per le tue esigenze di creazione video.
3
Step 3
Applica il Branding e Affina
Assicurati che i tuoi video riflettano l'identità della tua azienda applicando controlli di Branding robusti. Personalizza colori, loghi e font per un aspetto coerente e professionale nei tuoi materiali di conformità sul posto di lavoro.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza i tuoi video sul Codice di Condotta utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Preparali per varie piattaforme, rendendo semplice la distribuzione per la formazione dei dipendenti e le comunicazioni interne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva una Cultura Etica sul Posto di Lavoro

.

Sviluppa video ispiratori che comunichino efficacemente i valori aziendali e rafforzino la condotta etica, promuovendo un ambiente di lavoro positivo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sul Codice di Condotta coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione sul Codice di Condotta professionali utilizzando AI avatars e la funzionalità di text-to-video from script. Questo semplifica il processo di produzione di video aziendali d'impatto per la conformità sul posto di lavoro e la formazione dei dipendenti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per la creazione di video sulla conformità sul posto di lavoro?

HeyGen offre funzionalità robuste come modelli personalizzabili, controlli di branding e sottotitoli generati automaticamente, rendendolo perfetto per una creazione efficiente di video sulla conformità sul posto di lavoro. Puoi anche sfruttare la sua libreria multimediale per contenuti diversificati, assicurando che la tua formazione sulla conformità sia sia efficace che visivamente attraente.

HeyGen può essere utilizzato per creare altri tipi di video educativi e aziendali?

Assolutamente, HeyGen è versatile per più della sola formazione sulla conformità; ti permette di creare una vasta gamma di video educativi e aziendali. I suoi AI avatars e la generazione di voce fuori campo sono perfetti per produrre tutto, dai Micro Reels sulle Soft Skills a contenuti di formazione dei dipendenti completi.

È semplice produrre video di alta qualità sul codice di condotta con HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video, permettendo a chiunque di produrre video di alta qualità sul codice di condotta senza esperienza di editing precedente. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione diversificate, i tuoi video finali saranno raffinati e pronti per qualsiasi piattaforma.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo