Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo animato di 45 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane che devono creare rapidamente contenuti di formazione sulla conformità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e diretto, incorporando scene brandizzate che si allineano con l'identità aziendale, consegnato con un tono sicuro e informativo. La capacità di HeyGen di integrare scene brandizzate consente di creare contenuti rapidi e riconoscibili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione per dipendenti basato su una storia animata di 90 secondi che affronta dilemmi comuni sul posto di lavoro, adatto a tutti i dipendenti che cercano video di formazione etica avanzata. La narrazione visiva dovrebbe essere coinvolgente e relazionabile, raffigurando scenari con risoluzioni positive, supportata da una voce narrante chiara ed empatica. Questo video può essere generato in modo efficiente utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 30 secondi guidato dall'AI per una forza lavoro diversificata, progettato specificamente per rendere accessibili gli aggiornamenti complessi delle politiche. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e inclusiva, con testo sullo schermo e una voce amichevole e accogliente, sfruttando appieno la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per una maggiore portata.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione sul Codice di Condotta

Sviluppa rapidamente video di formazione etica coinvolgenti e conformi con funzionalità potenziate dall'AI, assicurando che i tuoi dipendenti comprendano e rispettino gli standard aziendali.

1
Step 1
Incolla il Tuo Contenuto di Formazione
Converti facilmente i tuoi documenti esistenti sul codice di condotta o script di formazione in un video coinvolgente incollando direttamente il tuo testo. Questo sfrutta la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script" per personalizzare i contenuti di formazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e le Scene
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio e seleziona modelli e scene brandizzate adatte per costruire un ambiente di formazione realistico e relazionabile.
3
Step 3
Applica Funzionalità di Branding e Accessibilità
Integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i "controlli di branding" per mantenere la coerenza. Aggiungi voiceover e sottotitoli multilingue per un'esperienza di formazione accessibile.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video di Conformità
Produci il tuo video di formazione sulla conformità di alta qualità, quindi sfrutta facilmente il "ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto" per prepararlo al deployment su tutte le tue piattaforme interne.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Dilemmi Etici Complessi

.

Usa video AI per scomporre linee guida etiche intricate e dilemmi sul posto di lavoro in moduli di formazione facili da comprendere e di grande impatto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione sul codice di condotta coinvolgenti?

HeyGen ti consente di trasformare la formazione sulla conformità noiosa in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI e scene brandizzate. Puoi facilmente personalizzare i contenuti di formazione con scenari realistici per una formazione dei dipendenti basata su storie e di grande impatto.

Cosa rende i video guidati dall'AI di HeyGen ideali per la formazione sulla conformità?

HeyGen sfrutta i video guidati dall'AI per semplificare la creazione di formazione essenziale sulla conformità, permettendoti di produrre contenuti di alta qualità in pochi minuti. Questo assicura che la tua forza lavoro riceva una formazione coerente e accessibile in modo efficiente.

Posso personalizzare i video di formazione etica con specifici dilemmi sul posto di lavoro usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti permette di personalizzare completamente i contenuti di formazione, incorporando scenari realistici e dilemmi comuni sul posto di lavoro. Questo aiuta i dipendenti a praticare il processo decisionale etico attraverso esempi pertinenti e pratici.

Come supporta HeyGen la formazione etica accessibile e multilingue?

HeyGen fornisce voiceover e sottotitoli multilingue, rendendo i tuoi video di formazione etica universalmente accessibili a una forza lavoro diversificata. Questo assicura una comunicazione chiara e una comprensione completa tra tutti i gruppi di dipendenti.

