Accelera i tutorial per i redattori di contenuti e padroneggia la creazione di nuove pagine trasformando gli script in lezioni video coinvolgenti utilizzando la funzione di trasformazione del testo in video di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Padroneggia l'arte di creare nuove pagine e utilizzare efficacemente la potente barra degli strumenti di modifica all'interno del tuo CMS con un video istruttivo di 90 secondi. Questo video dovrebbe includere dimostrazioni dinamiche di cattura dello schermo e una narrazione coinvolgente e vivace, facilmente realizzabile utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, garantendo che i redattori di contenuti comprendano rapidamente ogni funzione.
Prompt di Esempio 2
Sblocca il pieno potenziale del tuo Media Manager con un tutorial completo di 2 minuti incentrato sulle migliori pratiche per caricare immagini e organizzare risorse digitali. Presenta questo contenuto attraverso walkthrough professionali e dettagliati, guidati da un esperto avatar AI della collezione di avatar AI di HeyGen, fornendo una guida chiara per gli utenti che gestiscono risorse digitali.
Prompt di Esempio 3
Scopri le ultime nuove funzionalità che influenzano i tutorial di sviluppo del sito con un video conciso di 45 secondi che mette in evidenza gli aggiornamenti chiave e le loro applicazioni pratiche per i web designer esperti. Utilizza animazioni eleganti e moderne e una traccia audio concisa e d'impatto, migliorata con sottotitoli automatici generati da HeyGen per la massima accessibilità e ritenzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione CMS

Produci in modo efficiente tutorial chiari e coinvolgenti per il Sistema di Gestione dei Contenuti con i potenti strumenti di creazione video AI di HeyGen, progettati per precisione e impatto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Script e Avatar
Inizia scrivendo il tuo script completo per i tutorial CMS. Poi, scegli tra una vasta gamma di avatar AI di alta qualità per presentare il tuo contenuto in modo professionale, sfruttando la capacità avanzata di avatar AI di HeyGen.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Media
Migliora la tua formazione integrando senza soluzione di continuità screenshot pertinenti, registrazioni dello schermo o altri supporti visivi dalla tua libreria multimediale/supporto stock per dimostrare le funzionalità del CMS con precisione.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Integra l'identità del tuo marchio applicando controlli di branding personalizzati (logo, colori) ai tuoi video. Assicura la massima portata e accessibilità generando una chiara generazione di voiceover e sottotitoli/caption accurati.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza i tuoi video introduttivi professionali ed esportali utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto ottimale per la tua piattaforma di destinazione, rendendo la tua guida CMS facilmente disponibile al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Clip Tutorial CMS Veloci

Produci rapidamente clip video brevi e coinvolgenti per suggerimenti rapidi sul CMS o aggiornamenti delle funzionalità, rendendo argomenti complessi digeribili in pochi minuti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione CMS completi?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione CMS trasformando i tuoi script in tutorial video coinvolgenti alimentati dall'AI. Utilizza avatar AI realistici e generazione di voiceover professionale per fornire istruzioni chiare e passo dopo passo per i tuoi utenti su come utilizzare il CMS.

Quali funzionalità di HeyGen aiutano nello sviluppo di tutorial tecnici CMS per i redattori di contenuti?

HeyGen fornisce modelli personalizzabili e una ricca libreria multimediale per costruire tutorial tecnici CMS efficaci per i redattori di contenuti. Migliora la comprensione con sottotitoli generati automaticamente, garantendo che la tua documentazione sia accessibile e completa per compiti come la modifica e la pubblicazione.

HeyGen può aiutare a personalizzare e brandizzare i moduli di apprendimento CMS?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti per personalizzare i tuoi moduli di apprendimento CMS con il logo e i colori della tua azienda. Questo assicura coerenza in tutti i tuoi video introduttivi e sessioni di formazione, rafforzando l'identità del tuo marchio per i tuoi tutorial di sviluppo del sito.

HeyGen supporta la creazione di guide passo-passo per la modifica e la pubblicazione di contenuti?

Assolutamente, HeyGen rende semplice produrre guide dettagliate passo-passo per compiti complessi come la modifica e la pubblicazione di contenuti all'interno del tuo CMS. Puoi facilmente esportare questi tutorial in vari rapporti d'aspetto per adattarli a diverse piattaforme, rendendolo ideale per dimostrare nuove funzionalità o il Media Manager.

