crea video di base sul CMS con AI
Produci rapidamente video di formazione chiari sul CMS che coprono l'accesso e la modifica. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per spiegazioni coinvolgenti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un modulo di formazione di 1,5 minuti rivolto agli editor di contenuti già familiari con le funzionalità di base del CMS, concentrandosi sul processo di creazione di nuove pagine e organizzazione dei contenuti all'interno delle sezioni. Il video utilizzerà uno stile visivo di registrazione dello schermo passo-passo con chiari richiami, garantendo un tono coinvolgente e istruttivo fornito tramite Text-to-video da script per un messaggio coerente. Questo aiuta gli utenti ad ampliare la loro comprensione dell'organizzazione di Omni CMS.
Sviluppa un tutorial conciso di 90 secondi per i team di marketing incaricati di gestire le risorse del sito web, coprendo specificamente come caricare e utilizzare le immagini, incluse le funzioni di base dell'editor di immagini. Una presentazione dinamica e visivamente attraente con avatar AI che spiegano il processo catturerà l'attenzione, supportata da uno stile audio vivace e informativo e musica di sottofondo per rendere l'apprendimento piacevole. Questo mostra una gestione efficace delle risorse all'interno del Sistema di Gestione dei Contenuti.
Crea una guida avanzata di 2 minuti per amministratori web e sviluppatori, dettagliando l'uso efficace dei frammenti e il processo di pubblicazione dei contenuti, insieme alla navigazione laterale per una gestione efficiente del sito. La presentazione visiva presenterà condivisioni dettagliate dello schermo e una chiara navigazione dell'interfaccia utente, offrendo spiegazioni concise con uno stile audio autorevole e misurato arricchito da sottotitoli incorporati per l'accessibilità. Questo video mira a semplificare le sessioni di formazione su Omni CMS per utenti tecnici.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi il Contenuto di Formazione.
Produci rapidamente un alto volume di video di formazione sul CMS e tutorial per un onboarding efficiente degli utenti.
Migliora l'Efficacia dell'Apprendimento.
Utilizza l'AI per creare video dinamici sulle basi del CMS, garantendo un maggiore coinvolgimento e una migliore ritenzione dei concetti tecnici.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione su Omni CMS?
HeyGen utilizza avatar AI avanzati e conversione da testo a video da script per produrre efficientemente video di alta qualità "Omni CMS Training Videos". Questo processo semplifica lo sviluppo di coinvolgenti "video di base sul CMS" per qualsiasi "Sistema di Gestione dei Contenuti".
Quali funzionalità offre HeyGen per dimostrare compiti tecnici del CMS?
HeyGen consente una chiara dimostrazione di compiti tecnici come "modifica", "pubblicazione" e "creazione di nuove pagine" all'interno delle tue "sessioni di formazione sul CMS". La generazione precisa di "voiceover" e la chiarezza visiva assicurano che il tuo pubblico comprenda ogni passaggio delle funzioni della "barra degli strumenti di modifica".
Posso integrare il branding personalizzato nei miei video di base sul CMS con HeyGen?
Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi "video di base sul CMS" riflettano l'identità della tua organizzazione. Puoi facilmente incorporare il tuo logo e i colori specifici del marchio in tutte le tue "sessioni di formazione sul CMS".
Come semplifica HeyGen l'aggiunta di elementi visivi come immagini e sezioni ai tutorial di Omni CMS?
La robusta libreria multimediale di HeyGen e il supporto di stock rendono semplice integrare elementi visivi pertinenti, incluse "immagini", "sezioni" di esempio o "risorse", nei tuoi tutorial "Omni CMS". Puoi gestire e visualizzare efficacemente questi elementi visivi per migliorare l'apprendimento.