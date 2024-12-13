Crea Facilmente Video per l'Adozione dello Spazio di Lavoro Cloud

Coinvolgi i team IT e accelera il tuo percorso di adozione del cloud con video formativi professionali, potenziati da avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per tutti i dipendenti, è necessario un video coinvolgente di 2 minuti per evidenziare i protocolli di sicurezza avanzati e le migliori pratiche di gestione dei dati all'interno del nuovo spazio di lavoro cloud. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e informativo, utilizzando testo su schermo e animazioni per enfatizzare i punti chiave, accompagnato da una traccia audio vivace. La funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen può generare contenuti dinamici in modo efficiente, garantendo che le informazioni critiche siano trasmesse efficacemente con sottotitoli precisi per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video modello di 1 minuto per l'adozione dello spazio di lavoro cloud rivolto ai dipendenti che cercano soluzioni rapide per sfide tecniche comuni e al personale di supporto IT che necessita di spiegazioni standardizzate. La presentazione visiva dovrebbe essere una dimostrazione in stile tutorial pulito, possibilmente incorporando registrazioni dello schermo, con una consegna audio focalizzata e diretta. Questo contenuto formativo può essere costruito in modo efficiente utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per uno sviluppo rapido e arricchito con elementi visivi dalla sua libreria multimediale/supporto stock per illustrare chiaramente i concetti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale conciso di 45 secondi per tutti i dipendenti, in particolare quelli esitanti ad integrare un nuovo spazio di lavoro cloud, mostrando i benefici tangibili e affrontando le preoccupazioni iniziali. Questo video con portavoce AI dovrebbe mantenere uno stile visivo amichevole e accogliente con una voce calda e rassicurante, promuovendo una prospettiva positiva. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio direttamente e coinvolgere efficacemente gli spettatori, assicurando che il video possa essere facilmente adattato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per l'Adozione dello Spazio di Lavoro Cloud

Produci rapidamente video professionali e coinvolgenti per l'adozione dello spazio di lavoro cloud per i tuoi team IT e programmi di formazione utilizzando strumenti e modelli potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia sfruttando un modello di video per l'adozione dello spazio di lavoro cloud o scrivendo il tuo script, trasformando il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti con la capacità di testo-a-video da script di HeyGen.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Migliora il tuo messaggio scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e guidare gli utenti attraverso il percorso di adozione del cloud.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Genera voiceover professionali e aggiungi facilmente sottotitoli per garantire che i tuoi video di adozione del cloud siano accessibili e d'impatto per tutti gli utenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Rivedi il tuo video di adozione dello spazio di lavoro cloud e utilizza la nostra funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per pubblicarlo su varie piattaforme, pronto per i tuoi programmi di formazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi del Cloud

Trasforma funzionalità complesse dello spazio di lavoro cloud in video chiari e facili da comprendere, semplificando efficacemente il percorso di adozione del cloud per tutti gli utenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti per l'adozione dello spazio di lavoro cloud?

HeyGen consente ai team IT di creare video coinvolgenti per il loro percorso di adozione del cloud. Utilizza avatar AI e strumenti potenziati dall'AI per trasformare gli script in video di formazione AI professionali rapidamente.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per i video di formazione AI?

HeyGen fornisce strumenti avanzati potenziati dall'AI, inclusi avatar AI realistici che possono fungere da portavoce AI. Puoi generare voiceover professionali, aggiungere automaticamente sottotitoli e sfruttare la funzionalità di testo-a-video da script per ottimizzare i tuoi programmi di formazione.

HeyGen offre modelli per semplificare la creazione di video di adozione del cloud?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli e scene per video di adozione dello spazio di lavoro cloud, permettendo agli utenti di avviare rapidamente i loro progetti. Puoi facilmente personalizzare questi modelli con i tuoi controlli di branding come loghi e colori.

HeyGen supporta più lingue per i video di formazione?

Assolutamente, la piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen consente la generazione di voiceover in più lingue, rendendo i tuoi video di formazione AI accessibili a un pubblico globale. Questo assicura che il contenuto del tuo percorso di adozione del cloud risuoni con team diversi.

