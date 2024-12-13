Crea Video di Formazione per Clienti Senza Sforzo

Crea video di formazione per clienti coinvolgenti in pochi minuti. Sfrutta gli avatar AI per presentazioni dinamiche, migliorando la comprensione senza riprese complesse.

419/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di "scenario training" di 2 minuti rivolto a clienti esistenti che hanno difficoltà con una funzione avanzata specifica. Questo video dovrebbe utilizzare modelli e scene dinamiche per illustrare vividamente casi d'uso comuni e risolvere potenziali problemi, rendendo le informazioni complesse digeribili attraverso una narrazione visiva coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video "presenter tutorial" di 45 secondi offrendo un rapido consiglio per aiutare i clienti a ottimizzare il loro flusso di lavoro. Adotta uno stile visivo energico e moderno con sottotitoli/caption in grassetto sullo schermo per evidenziare i punti chiave, rendendolo accessibile e facilmente digeribile per clienti impegnati su varie piattaforme dopo aver utilizzato la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un video "customer training" di 1 minuto che dettagli le migliori pratiche per massimizzare il valore del tuo prodotto, generato interamente da un copione pre-scritto. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva istruttiva e chiara, magari incorporando filmati d'archivio dalla libreria multimediale di HeyGen per rafforzare i concetti chiave, garantendo una guida completa per tutti i clienti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione per Clienti

Produci senza sforzo video di formazione per clienti che educano e coinvolgono il tuo pubblico utilizzando strumenti AI intuitivi e funzionalità intelligenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia delineando il tuo contenuto di formazione. Sfrutta la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen per trasformare il tuo testo scritto direttamente in scene video coinvolgenti, garantendo chiarezza e precisione per i tuoi clienti.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Aumenta il coinvolgimento selezionando tra una varietà di avatar AI professionali e modelli pre-progettati per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio in modo efficace.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Branding
Garantisci una comprensione universale aggiungendo facilmente sottotitoli/caption precisi ai tuoi video. Puoi anche applicare i colori e il logo del tuo marchio per un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione per clienti scegliendo l'opzione ottimale di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Condividi il tuo video professionale e di alta qualità su tutte le tue piattaforme per educare efficacemente i tuoi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci rapidamente clip tutorial concise

.

Crea rapidamente video tutorial brevi e coinvolgenti per fornire suggerimenti di apprendimento rapidi o contenuti supplementari per la formazione dei tuoi clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione coinvolgenti per il mio team?

HeyGen ti permette di creare facilmente video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati e la funzione di testo-a-video da un copione. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli di video di formazione per produrre rapidamente contenuti professionali che catturano il tuo pubblico.

HeyGen può essere utilizzato per creare video di formazione per clienti o per il personale?

Assolutamente. HeyGen è un versatile creatore di video di formazione perfetto per produrre sia video di formazione per clienti che video di formazione interna per il personale. Le sue funzionalità ti permettono di fornire video tutorial coerenti e di alta qualità, su misura per qualsiasi pubblico.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per i video di formazione animati?

HeyGen ti consente di creare video di formazione animati dinamici con avatar AI personalizzabili e modelli diversi. Puoi anche integrare video tutorial del presentatore senza problemi, utilizzare la registrazione dello schermo e aggiungere sottotitoli o caption per una maggiore accessibilità.

È facile produrre video how-to o video tutorial con HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica il processo di creazione di video how-to e video tutorial efficaci. Basta inserire il tuo copione, scegliere un avatar AI e HeyGen genera il tuo video, permettendoti di concentrarti su istruzioni chiare piuttosto che su un complesso montaggio video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo