Crea Video di Onboarding Clienti Che Impressionano e Fidelizzano

Aumenta il coinvolgimento degli utenti e riduci il tempo di onboarding con video accattivanti. Usa gli avatar AI di HeyGen per creare esperienze di onboarding personalizzate e dinamiche.

410/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di onboarding clienti di 45 secondi per clienti software B2B, fornendo video tutorial chiari e passo-passo sull'installazione iniziale e le funzionalità principali. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e istruttivo, con una voce sicura che guida il processo, e sottotitoli generati da testo a video dallo script per garantire chiarezza a tutti gli spettatori, riducendo efficacemente il tempo di onboarding.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico e interattivo di 30 secondi rivolto ai clienti delle agenzie creative, facendo una forte prima impressione mostrando il potenziale di un progetto. Adotta uno stile visivo moderno, elegante e veloce con musica di sottofondo vivace e animazioni di testo dinamiche. Sfrutta la personalizzazione completa di HeyGen con funzionalità di animazione e vari Template & scene per creare video di onboarding clienti che catturino attenzione ed entusiasmo.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di onboarding di 50 secondi per nuovi abbonati a piattaforme e-commerce, offrendo suggerimenti rapidi e indicazioni chiare per massimizzare la loro esperienza. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, con un avatar AI amichevole che consegna un messaggio personalizzato. Incorpora un chiaro invito all'azione e utilizza la generazione di voiceover per guidare efficacemente il coinvolgimento degli utenti fin dall'inizio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Onboarding Clienti

Ottimizza il tuo processo di onboarding clienti con video personalizzati e coinvolgenti, aumentando il coinvolgimento degli utenti e migliorando la fidelizzazione dei clienti.

1
Step 1
Seleziona la Base del Tuo Video
Inizia il tuo progetto scegliendo dalla nostra vasta gamma di "modelli video" e strutturando le tue scene utilizzando la nostra funzione intuitiva "Template & scene".
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto Unico
Integra il tuo messaggio specifico e i tuoi dati, utilizzando "avatar AI" per offrire un'esperienza di "video di onboarding personalizzati" dinamica per i tuoi clienti.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Aumenta la chiarezza e l'impatto dei tuoi "video di onboarding coinvolgenti" aggiungendo facilmente "sottotitoli" professionali per garantire che il tuo messaggio sia compreso universalmente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi "video di onboarding" utilizzando le nostre funzionalità di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzarli per qualsiasi piattaforma, garantendo la massima portata e coinvolgimento degli utenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Video di Onboarding Dinamici

.

Produci rapidamente video di onboarding accattivanti e dinamici, trasformando informazioni complesse in contenuti facilmente digeribili.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di onboarding coinvolgenti senza sforzo sfruttando avatar AI e modelli video personalizzabili. Trasforma i tuoi script in video dinamici e interattivi, assicurando che i tuoi video tutorial catturino nuovi utenti e riducano il tempo di onboarding.

Posso personalizzare i video di onboarding clienti con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei tuoi video di onboarding clienti. Utilizza avatar AI, controlli di branding personalizzati e i tuoi media per creare contenuti personalizzati che risuonano direttamente con il tuo pubblico, favorendo un maggiore coinvolgimento degli utenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per i video di onboarding SaaS?

Per i video di onboarding SaaS, HeyGen offre funzionalità complete come la creazione di video AI da testo, modelli personalizzabili e una potente generazione di voiceover. Integra facilmente spiegazioni chiare e inviti all'azione per guidare i nuovi utenti attraverso il tuo prodotto, migliorando la loro esperienza iniziale.

Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento degli utenti e la fidelizzazione dei clienti?

HeyGen migliora significativamente il coinvolgimento degli utenti e la fidelizzazione dei clienti consentendo la creazione di video di onboarding coerenti, di alta qualità ed efficaci su larga scala. La nostra piattaforma potenziata dall'AI garantisce un'esperienza di onboarding visiva fluida che educa gli utenti in modo efficiente, aiutando infine a ridurre il tempo di onboarding e costruire relazioni durature.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo