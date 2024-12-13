Crea Video di Presentazione Clienti che Conquistano Affari

Crea video di presentazione coinvolgenti per potenziali clienti con facilità grazie agli avatar AI, potenziando la tua strategia di video marketing.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Realizza un video di auto-presentazione di 45 secondi per migliorare la tua presenza online, sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per offrire una narrazione personale coinvolgente e dinamica per reclutatori o networking professionale, accompagnata da uno stile audio amichevole.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di presentazione di 30 secondi per un nuovo prodotto o servizio, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per offrire una narrazione moderna ed energica con un chiaro invito all'azione, perfetto per nuovi clienti che si impegnano nel video marketing.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 60 secondi per presentazioni di dipendenti o spotlight di team, incorporando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per presentare una narrazione chiara in uno stile visivo accogliente e caloroso, rafforzato da elementi di branding coerenti, ideale per la comunicazione interna o team rivolti ai clienti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Presentazione Clienti

Crea video di presentazione accattivanti per coinvolgere potenziali clienti e lasciare una prima impressione duratura con facilità e professionalità.

Step 1
Scrivi il Tuo Script Coinvolgente
Sviluppa uno script video chiaro che delinei i tuoi messaggi chiave. Utilizza una funzione di teleprompter per garantire una consegna fluida e sicura.
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e Avatar AI
Scegli tra una varietà di modelli video professionali e seleziona un avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, creando una presentazione raffinata e coinvolgente.
Step 3
Rifinisci con Voiceover e Sottotitoli
Genera un voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script. Poi, aggiungi sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori.
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per ottimizzare il tuo video per diverse piattaforme. Esporta il tuo video di presentazione clienti finale per una facile condivisione su piattaforme social e sul tuo sito web.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e costruisci fiducia con video di presentazione professionali

Sviluppa video di presentazione raffinati che ispirano fiducia e favoriscono la fiducia con i potenziali clienti, comunicando chiaramente la tua storia di marca e i tuoi punti di forza unici.

Domande Frequenti

Quali sono i principali vantaggi di utilizzare HeyGen per creare video di presentazione?

HeyGen semplifica la creazione di video di presentazione professionali per clienti e video aziendali utilizzando il suo intuitivo assistente video AI. Sfrutta una varietà di modelli video e trasforma il tuo script in contenuti coinvolgenti per potenziali clienti con facilità.

Quali elementi di branding posso incorporare nei miei video di presentazione con HeyGen?

HeyGen ti consente di integrare senza problemi i tuoi elementi di branding, come loghi, colori del marchio e font personalizzati, nei tuoi video di presentazione per mantenere un'identità visiva coerente. Puoi anche utilizzare la libreria multimediale per arricchire la tua storia di marca.

HeyGen può aiutare a generare uno script video coinvolgente per la mia auto-presentazione?

Sì, l'assistente video AI di HeyGen può trasformare le tue idee in uno script video raffinato, rendendo la creazione di video di auto-presentazione semplice. Con capacità di testo-a-video e generazione di voiceover realistici, puoi creare un video professionale rapidamente.

Come posso ottimizzare i miei video di presentazione per varie piattaforme social utilizzando HeyGen?

HeyGen ti aiuta a ottimizzare i tuoi video di presentazione per diverse piattaforme social con un facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto e generazione di sottotitoli, cruciali per un efficace video marketing. Assicurati di includere un chiaro invito all'azione per coinvolgere il tuo pubblico su tutti i canali.

