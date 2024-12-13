Crea video di vendita di canale senza sforzo

Genera video di formazione alla vendita di impatto utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un coinvolgimento dinamico dei partner.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video informativo di prodotto dettagliato di 1 minuto rivolto ai partner di canale esistenti, spiegando le caratteristiche chiave e i benefici di un nuovo prodotto. Impiega gli avatar AI di HeyGen e sfrutta l'ampia libreria multimediale/stock per ottenere uno stile informativo e visivamente ricco, completo di sottotitoli chiari per l'accessibilità, migliorando i tuoi video di vendita di canale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione alla vendita conciso di 30 secondi per i team di vendita di canale, fornendo un consiglio di vendita essenziale o una best practice. Usa la funzione di testo a video di HeyGen per generare contenuti dinamici con evidenziazioni di testo sullo schermo, supportati da una voce AI energica, garantendo video di formazione alla vendita di impatto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un sofisticato video di 90 secondi che spiega una nuova strategia di vendita o un'iniziativa di coinvolgimento dei partner ai responsabili di canale e ai partner senior. Integra i modelli e le scene professionali di HeyGen e gli avatar AI per presentare un messaggio calmo e autorevole con una generazione di voce narrante ben modulata, comunicando efficacemente concetti complessi di strategia di vendita.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Vendita di Canale

Crea rapidamente video di vendita di canale professionali e di impatto con gli strumenti AI di HeyGen, aumentando il coinvolgimento dei partner e accelerando la tua strategia di vendita.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inserisci il Tuo Script
Inizia il tuo video scegliendo tra una varietà di **Modelli e scene** professionali di HeyGen progettati come un **modello di video di vendita di canale**, fornendo una base rapida ed efficace per il tuo messaggio.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Arricchisci il tuo messaggio selezionando un **avatar AI** diversificato per presentare i tuoi contenuti, aggiungendo un elemento umano relazionabile e dinamico senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Elementi Visivi
Assicurati che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile generando automaticamente **Sottotitoli** con il **Generatore di Sottotitoli AI**. Migliora ulteriormente l'appeal del tuo video integrando media stock rilevanti o i tuoi asset visivi.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza per le Piattaforme
Finalizza il tuo video di vendita di canale professionale utilizzando lo strumento di **ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto**. Questo assicura che i tuoi contenuti siano perfettamente ottimizzati per varie piattaforme, massimizzando il **coinvolgimento dei partner**.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Genera Contenuti di Marketing di Canale

Crea rapidamente contenuti di marketing video ad alte prestazioni per i tuoi partner di canale, accelerando la generazione di lead e i cicli di vendita.

background image

Domande Frequenti

Come possono gli strumenti AI di HeyGen semplificare la creazione di video di vendita di canale?

Gli strumenti AI di HeyGen, inclusi avatar AI avanzati e un robusto generatore di testo a video, consentono agli utenti di creare facilmente video di vendita di canale professionali a partire da un semplice script, riducendo significativamente il tempo e i costi di produzione per un marketing video efficace.

HeyGen offre funzionalità per ottimizzare i video di vendita di canale per diverse piattaforme?

Sì, HeyGen fornisce una funzione versatile di modelli video e uno strumento di ridimensionamento video, permettendo agli utenti di adattare i loro video di vendita di canale per varie piattaforme di marketing video. Il Generatore di Sottotitoli AI migliora anche l'accessibilità e il coinvolgimento su diversi canali.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen il coinvolgimento dei partner nelle strategie di vendita di canale?

Gli avatar AI di HeyGen agiscono come portavoce AI dinamici, aiutando a personalizzare i contenuti delle strategie di vendita e migliorare il coinvolgimento dei partner. Forniscono messaggi coerenti nei video di vendita di canale e possono essere adattati a specifici pubblici per un impatto maggiore.

Posso generare vari tipi di video di vendita utilizzando il generatore di testo a video gratuito di HeyGen?

Con il Generatore di Testo a Video Gratuito di HeyGen, puoi facilmente produrre diversi video di formazione alla vendita e video informativi sui prodotti. Questo potente strumento semplifica la creazione di contenuti video coinvolgenti per il tuo canale, anche senza esperienza precedente di editing video.

