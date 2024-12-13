Crea Video di Gestione del Cambiamento con l'AI

Migliora la formazione dei dipendenti e il lancio delle strategie con gli avatar AI di HeyGen per un cambiamento organizzativo efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi specificamente per tutti i dipendenti, spiegando un imminente Cambiamento Culturale all'interno dell'organizzazione. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e collaborativo, utilizzando diversi avatar AI di HeyGen per dimostrare i nuovi comportamenti desiderati, con una musica di sottofondo vivace, promuovendo esperienze positive di Formazione dei Dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di Formazione AI coinvolgente di 30 secondi rivolto al personale di prima linea, guidandoli attraverso un nuovo processo operativo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e simile a un tutorial, incorporando registrazioni dello schermo insieme a grafica animata, con un tono calmo e istruttivo perfettamente sincronizzato dalla funzione di testo a video di HeyGen, semplificando il processo di gestione del cambiamento organizzativo.
Prompt di Esempio 3
Genera un annuncio dinamico di 15 secondi per la forza lavoro generale, introducendo un'iniziativa entusiasmante di gestione del cambiamento. Lo stile visivo dovrebbe essere accattivante e moderno, sfruttando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per una creazione rapida, con un messaggio parlato energico ma chiaro per creare video di gestione del cambiamento in modo efficiente utilizzando una piattaforma intuitiva.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Gestione del Cambiamento

Sviluppa rapidamente video di gestione del cambiamento coinvolgenti con portavoce AI e modelli personalizzabili, garantendo una comunicazione chiara e transizioni fluide per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il tuo messaggio di gestione del cambiamento. La capacità di testo a video di HeyGen ti consente di convertire facilmente i tuoi contenuti scritti in dialoghi parlati.
2
Step 2
Scegli il Tuo Portavoce AI
Seleziona un avatar AI appropriato dalla vasta libreria di HeyGen per rappresentare il tuo messaggio e connetterti con il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Personalizza il tuo video integrando il logo della tua azienda e i colori del brand utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Puoi anche aggiungere visuali di sfondo pertinenti dalla libreria multimediale per migliorare il tuo messaggio.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Finalizza il tuo video, quindi utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per produrre e scaricare il tuo video di gestione del cambiamento nel formato ottimale per la distribuzione su tutte le piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi il Cambiamento Culturale e la Comunicazione della Leadership

Ispira i team e comunica efficacemente nuovi valori o direttive di leadership per promuovere una trasformazione culturale positiva.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di gestione del cambiamento?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di gestione del cambiamento trasformando i testi in contenuti coinvolgenti. La sua piattaforma intuitiva offre modelli video personalizzabili e potenti capacità di generazione di testo in video, semplificando l'intero processo di produzione per una comunicazione efficace durante i cambiamenti organizzativi.

Quali capacità innovative di Video di Formazione AI offre HeyGen?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per produrre Video di Formazione AI dinamici con avatar AI realistici che fungono da portavoce AI. Questo include sofisticate capacità di generazione vocale e generatore di sottotitoli AI, rendendo i contenuti di formazione complessi coinvolgenti e accessibili per la formazione dei dipendenti.

HeyGen può supportare le organizzazioni nella gestione del cambiamento organizzativo con i video?

Assolutamente, HeyGen potenzia la comunicazione della leadership per la gestione del cambiamento organizzativo consentendo la rapida creazione di messaggi video coerenti e brandizzati. Con funzionalità come i controlli di branding e le voci multilingue, le organizzazioni possono garantire un lancio strategico chiaro e un allineamento culturale tra team diversi.

HeyGen offre soluzioni per voci multilingue nelle comunicazioni aziendali?

Sì, HeyGen fornisce robuste voci multilingue per garantire che le tue comunicazioni aziendali risuonino a livello globale. Questa capacità, alimentata dalla generazione vocale avanzata, è cruciale per un lancio strategico efficace e per promuovere il cambiamento culturale consegnando messaggi in più lingue.

