Produci rapidamente video promozionali straordinari per i tuoi programmi di certificazione utilizzando la funzione Testo-in-video da script per aumentare le iscrizioni e il coinvolgimento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci uno spot conciso di 30 secondi progettato per professionisti a metà carriera impegnati che cercano di riqualificarsi o migliorare le proprie competenze rapidamente senza interrompere il loro programma. Il video dovrebbe adottare uno stile informativo e veloce con una narrazione chiara e grafica pulita, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasmettere efficacemente i principali benefici del programma come "apprendimento pratico" e il suo impatto significativo sulle competenze di "Marketing".
Prompt di Esempio 2
Immagina una narrazione di 60 secondi rivolta a individui che ricercano programmi di certificazione specializzati in profondità e decisori aziendali per la formazione. Questo video esplicativo e autorevole utilizzerà sovrapposizioni di animazioni eleganti e una voce narrante professionale per dimostrare concetti complessi in modo semplice, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per costruire una narrazione visivamente ricca che posiziona il programma come una risorsa leader per la creazione di "Video Promozionali" per "Video di Formazione".
Prompt di Esempio 3
Crea un reel di testimonianze coinvolgente di 45 secondi per attrarre studenti scettici in cerca di convalida prima di impegnarsi in un programma. Il video dovrebbe avere un'estetica autentica e calda con voci narranti genuine di studenti di successo, integrate dalla generazione di voiceover di HeyGen per una narrazione introduttiva chiara e Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, concludendo con un forte "Invito all'Azione" per la condivisione nel "Social Media Marketing".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Promozionali per Programmi di Certificazione

Crea video promozionali coinvolgenti per i tuoi programmi di certificazione. Sfrutta potenti strumenti AI per coinvolgere il tuo pubblico e aumentare le iscrizioni con facilità.

Step 1
Crea il Tuo Script per il Video Promozionale
Inizia delineando i principali vantaggi del tuo programma. Utilizza la funzione Testo-in-video da script per trasformare rapidamente i tuoi contenuti scritti in uno script dinamico pronto per la produzione video, aiutandoti a creare uno script in modo efficiente.
Step 2
Seleziona Immagini e Presentatori AI
Migliora l'appeal del tuo video scegliendo tra vari sfondi video coinvolgenti e avatar AI professionali. Questi elementi aggiungono eleganza e trasmettono guida esperta per il tuo programma di certificazione.
Step 3
Aggiungi Elementi di Marketing Essenziali
Integra un chiaro Invito all'Azione per guidare gli spettatori all'iscrizione. Implementa Sottotitoli/didascalie per garantire che il tuo messaggio sia accessibile e d'impatto in tutti gli ambienti di visualizzazione.
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua Creazione di Contenuti utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, garantendo la massima portata per i tuoi sforzi di Marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Portata del Programma a Livello Globale

Sfrutta i video AI per promuovere i tuoi programmi di certificazione a livello globale, raggiungendo un pubblico più ampio e iscrivendo più studenti in modo efficiente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali?

Gli strumenti AI di HeyGen semplificano la creazione di video promozionali permettendoti di generare contenuti coinvolgenti da un semplice script, completi di template professionali e avatar AI, riducendo significativamente i tempi di produzione video per un marketing efficace.

HeyGen può aiutare a promuovere efficacemente il nostro programma di certificazione sui social media?

Sì, HeyGen è un eccellente creatore di video promozionali per programmi di certificazione. Puoi creare rapidamente video accattivanti con branding personalizzabile, ideali per il Social Media Marketing, assicurando che i tuoi programmi di certificato condivisibile raggiungano un pubblico più ampio con chiari inviti all'azione.

Che tipo di animazioni e sfondi video offre HeyGen per i video di formazione?

HeyGen offre una ricca selezione di template, scene e risorse della libreria multimediale per migliorare i tuoi video di formazione. Puoi facilmente incorporare sfondi video dinamici e animazioni sottili per rendere la creazione dei tuoi contenuti più coinvolgente e visivamente accattivante per il tuo pubblico.

Come trasforma HeyGen uno script in un video completo con avatar AI e voiceover?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI per trasformare il tuo script scritto in un video completo. Basta inserire il tuo testo, scegliere tra una vasta gamma di avatar AI, e HeyGen genererà voiceover dal suono naturale, dando vita alla produzione del tuo video.

