Crea Video di Aggiornamento del CEO con AI

Eleva il tuo Storytelling Aziendale e migliora la Comunicazione con gli Stakeholder con video professionali, creati facilmente utilizzando modelli personalizzabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 45 secondi del "CEO" rivolto a investitori e partner chiave, riassumendo i risultati trimestrali e la direzione strategica. L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e basata sui dati, incorporando grafica pulita e un tono audio autorevole ma accessibile, sfruttando i "Modelli e scene" di HeyGen per garantire una presentazione coerente e d'impatto di "Storytelling Aziendale".
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 30 secondi di "branding e leadership di pensiero" per colleghi del settore e potenziali clienti, affrontando una tendenza di mercato attuale. Il video necessita di uno stile visivo moderno e conciso, con una voce coinvolgente e articolata, utilizzando efficacemente la funzione "Da testo a video da script" di HeyGen per trasformare idee scritte in contenuti dinamici, enfatizzando messaggi rapidi e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un segmento di 75 secondi su "migliori pratiche per creare video del CEO" destinato a tutti i dipendenti, spiegando nuove iniziative aziendali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico, trasparente e altamente informativo, garantendo chiarezza del discorso e piena accessibilità incorporando "Sottotitoli/didascalie" per un pubblico globale, rafforzando la comunicazione aperta.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Aggiornamento del CEO

Produci senza sforzo video di aggiornamento del CEO professionali per coinvolgere gli stakeholder e condividere messaggi chiave dell'azienda, sfruttando l'AI per una comunicazione aziendale d'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Scegli il Tuo Avatar
Inizia creando il tuo messaggio. Poi, seleziona un **avatar AI** realistico per presentare il tuo script, garantendo una presentazione professionale e coinvolgente senza la necessità di uno studio.
2
Step 2
Seleziona un Modello Personalizzabile
Migliora l'appeal visivo del tuo video e mantieni la coerenza del brand. **Utilizza modelli personalizzabili** per strutturare il tuo aggiornamento, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e allineato con il branding della tua azienda.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti e Didascalie
Arricchisci il tuo aggiornamento del CEO con media pertinenti. Genera facilmente **sottotitoli/didascalie** accurati per rafforzare l'accessibilità e assicurarti che il tuo messaggio raggiunga efficacemente un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta perfezionato il tuo aggiornamento, sfrutta le funzionalità di **ridimensionamento e esportazione del formato** di HeyGen per rendere il tuo video nel formato desiderato, rendendolo pronto per una distribuzione senza problemi ai tuoi stakeholder su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Comunicazione Interna e la Ritenzione

Migliora il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle informazioni trasformando aggiornamenti critici del CEO in comunicazioni video dinamiche potenziate dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di aggiornamento del CEO per la Comunicazione con gli Stakeholder?

HeyGen consente ai leader di creare video di aggiornamento del CEO coinvolgenti in modo efficiente, favorendo una forte Comunicazione con gli Stakeholder e Storytelling Aziendale. Con modelli personalizzabili e avatar AI, semplifica la creazione di contenuti professionali, assicurando che il tuo messaggio risuoni efficacemente.

Quali capacità AI offre HeyGen per creare video del CEO coinvolgenti?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e voiceover AI per dare vita ai tuoi video del CEO. Questo consente la creazione di video da testo direttamente da uno script, generando presentazioni realistiche senza la necessità di riprese tradizionali.

HeyGen supporta il branding e la leadership di pensiero negli aggiornamenti del CEO?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati nei tuoi video di aggiornamento del CEO. Questo assicura una forte coerenza del brand e rafforza la tua leadership di pensiero in tutti i contenuti video.

Come semplifica HeyGen la creazione di Modelli di Video di Aggiornamento del CEO?

HeyGen semplifica la produzione video con una gamma di modelli personalizzabili e un editor video facile da usare. Puoi facilmente adattare i Modelli di Video di Aggiornamento del CEO pre-progettati o crearne di tuoi, completi di didascalie ed elementi di post-produzione.

