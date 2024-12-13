Crea Video con Messaggi del CEO che Elevano il Tuo Brand

Aumenta la fiducia e l'engagement attraverso una comunicazione efficace e una leadership di pensiero. Crea il tuo messaggio senza sforzo con il testo in video di HeyGen dal copione.

418/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 60 secondi del CEO rivolto a clienti esterni e potenziali investitori, progettato per costruire il branding e stabilire una leadership di pensiero. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere raffinato, aziendale e autorevole, incorporando supporti di alta qualità dalla libreria multimediale di HeyGen per illustrare i risultati chiave. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una consegna chiara e incisiva.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esecutivo coinvolgente di 30 secondi per i clienti esistenti e i follower sui social media, incentrato sull'aumento dell'engagement dei clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e personale, con sovrapposizioni di testo dinamiche sullo schermo, abbinate a un tono audio energico e amichevole. Assicurati la massima accessibilità e impatto utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video aziendale di 90 secondi per i nuovi assunti e i team globali, enfatizzando le comunicazioni con i dipendenti e la narrazione aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e informativo, integrando elementi di branding aziendale coerenti attraverso i modelli e le scene di HeyGen, con una narrazione audio chiara e concisa. Questo video mira a introdurre i valori e la cultura aziendale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video con Messaggi del CEO

Crea messaggi del CEO coinvolgenti senza sforzo con HeyGen. Trasforma la tua visione in video di alta qualità e brandizzati per connetterti con il tuo pubblico e migliorare la leadership di pensiero.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione con un Avatar AI
Redigi il tuo messaggio del CEO d'impatto. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasformare il tuo copione in un video professionale, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e coerente.
2
Step 2
Applica l'Identità Visiva del Tuo Brand
Personalizza il tuo video applicando i controlli di branding di HeyGen, inclusi i loghi e i colori della tua azienda, per rafforzare il tuo branding e l'immagine aziendale.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli Chiari per l'Accessibilità
Migliora la comunicazione efficace e raggiungi un pubblico più ampio aggiungendo facilmente sottotitoli/caption precisi al tuo messaggio del CEO all'interno di HeyGen.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione su Multi-Piattaforma
Prepara i tuoi video esecutivi per varie piattaforme utilizzando le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione di HeyGen, assicurando una visualizzazione ottimale e un'ampia distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica i Messaggi del CEO sui Canali Social

.

Trasforma rapidamente i messaggi del CEO in video coinvolgenti per i social media, espandendo la portata e guidando l'engagement dei clienti esterni e il branding.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video con messaggi del CEO?

HeyGen ti consente di creare "video con messaggi del CEO" coinvolgenti in modo efficiente sfruttando gli avatar AI e le capacità di testo in video. Basta inserire il tuo copione e HeyGen genera un video professionale, semplificando notevolmente i tuoi sforzi di "comunicazione efficace".

Quali vantaggi offre HeyGen per la produzione di video esecutivi coinvolgenti?

HeyGen offre vantaggi significativi per la creazione di "video esecutivi" di alta qualità, inclusi avatar AI realistici e una potente generazione di voiceover. Questo consente una chiara "narrazione" e rafforza il "branding" della tua organizzazione senza riprese complesse.

HeyGen supporta il branding e la personalizzazione per i contenuti video aziendali?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di "branding" robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e modelli personalizzati nei tuoi progetti di "video aziendali". Questo assicura un'identità visiva coerente e rafforza la tua "leadership di pensiero".

Come aiuta HeyGen a massimizzare l'impatto del messaggio di un CEO per l'engagement del pubblico?

HeyGen aiuta a massimizzare l'impatto di un "messaggio del CEO" abilitando funzionalità come sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Questi strumenti assicurano che il tuo video sia accessibile e ottimizzato per varie piattaforme, migliorando sia l'"engagement dei clienti" che le "comunicazioni con i dipendenti".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo