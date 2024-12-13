Crea Video di Catalogazione con la Potenza dell'AI

Semplifica il tuo flusso di lavoro di gestione video e automatizza la creazione di contenuti. Utilizza i Sottotitoli/caption di HeyGen per una maggiore portata e accessibilità.

588/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi rivolto a Architetti di Soluzioni Enterprise e Manager di Asset Digitali, dimostrando l'integrazione senza soluzione di continuità dell'automazione del flusso di lavoro nella gestione degli asset digitali. Adotta un'estetica visiva elegante e moderna con registrazioni dello schermo e sovrapposizioni animate, con un coinvolgente Avatar AI che guida gli spettatori attraverso i benefici chiave. Questo video utilizza efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare soluzioni tecniche complesse con chiarezza e professionalità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione completo di 2 minuti per Specialisti di Formazione e Sviluppo e Designer di Apprendimento Aziendale, illustrando le migliori pratiche per l'inserimento dei metadati nei nuovi sistemi di catalogazione per migliorare i programmi di formazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere educativo e coinvolgente, incorporando istruzioni chiare passo-passo ed esempi pratici, con i Sottotitoli/caption di HeyGen che garantiscono accessibilità e rinforzano i termini chiave per una migliore ritenzione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 45 secondi per la presentazione di un prodotto rivolto a Product Manager e Team di Marketing, promuovendo una nuova piattaforma di gestione video progettata per creare video di catalogazione. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e veloce, evidenziando le principali caratteristiche dell'interfaccia utente e i benefici per l'utente attraverso tagli rapidi e animazioni di testo sullo schermo. Questo video esemplifica la capacità di HeyGen di trasformare un copione dettagliato in una narrazione visiva coinvolgente e d'impatto istantaneamente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Catalogazione

Produci in modo efficiente cataloghi video chiari e coinvolgenti per i tuoi prodotti o asset con soluzioni potenziate dall'AI, semplificando la gestione video e la gestione degli asset digitali.

1
Step 1
Seleziona la Tua Base
Scegli un modello video professionale o inizia da una tela bianca per iniziare a creare i tuoi video di catalogazione. I nostri 'Modelli & scene' diversificati offrono un avvio rapido.
2
Step 2
Aggiungi i Dettagli del Tuo Catalogo
Inserisci le informazioni sui prodotti o le descrizioni degli asset direttamente nel copione. Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra vari 'Avatar AI' per presentare i tuoi contenuti.
3
Step 3
Applica una Rifinitura Professionale
Rifinisci il tuo video con funzionalità come 'Sottotitoli/caption' per l'accessibilità, assicurando che i dettagli del tuo prodotto siano chiaramente comunicati e professionali.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di catalogazione utilizzando 'Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto' per varie piattaforme. Integra senza problemi i tuoi nuovi asset video nel tuo flusso di lavoro per una distribuzione efficiente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video Coinvolgenti per i Social Media

.

Genera rapidamente e cataloga video coinvolgenti per i social media per mantenere una libreria di contenuti dinamica e ricercabile.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di catalogazione con l'AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per automatizzare la creazione di video di catalogazione di alta qualità a partire da copioni di testo, semplificando notevolmente il tuo flusso di lavoro. Puoi generare rapidamente contenuti video professionali utilizzando Avatar AI e modelli video personalizzabili, riducendo drasticamente il tempo e lo sforzo di produzione per una gestione video efficiente.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per una gestione robusta degli asset video?

HeyGen fornisce soluzioni robuste potenziate dall'AI, inclusi Avatar AI realistici e Attori Vocali AI dinamici, per migliorare i tuoi contenuti video per una gestione efficiente degli asset digitali. Il suo Generatore di Sottotitoli AI aggiunge automaticamente sottotitoli, migliorando ulteriormente l'accessibilità e la ricercabilità per le tue esigenze di catalogazione video.

HeyGen supporta capacità avanzate per organizzare e gestire i contenuti video?

Sebbene HeyGen si concentri principalmente sulla creazione di video di catalogazione di alta qualità, consente una gestione video efficiente facilitando la coerenza del branding e la generazione di contenuti. Questa base permette una migliore integrazione nei tuoi sistemi di gestione degli asset digitali esistenti, dove possono essere applicati metadati completi per una superiore organizzazione e automazione del flusso di lavoro.

Perché le aziende dovrebbero scegliere HeyGen per le loro soluzioni di video di catalogazione potenziate dall'AI?

HeyGen consente alle aziende di creare rapidamente video di catalogazione professionali su larga scala utilizzando l'AI avanzata, aumentando significativamente il coinvolgimento e l'efficienza. Con la sua interfaccia intuitiva e le potenti soluzioni di catalogazione potenziate dall'AI, HeyGen ti aiuta a produrre video coinvolgenti che mostrano efficacemente i tuoi prodotti e servizi per aumentare il coinvolgimento nelle vendite.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo