Sviluppa un video di 60 secondi basato su scenari rivolto a case manager esperti, dettagliando le migliori pratiche per mantenere l'integrità dei dati durante l'elaborazione delle iscrizioni al programma WIOA. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e pratico, utilizzando evidenziazioni di testo sullo schermo, e l'audio dovrebbe essere chiaro e conciso. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità in questi materiali di formazione vitali.
Crea un video dimostrativo pratico di 75 secondi rivolto ai supervisori della gestione dei casi, illustrando come generare in modo efficiente rapporti complessi per il Programma SNAP. Questa formazione online basata su computer dovrebbe avere uno stile visivo informativo e conciso, mostrando l'applicazione pratica con grafica dinamica e un audio vivace e incoraggiante. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti professionali e di impatto.
Progetta un video breve di 80 secondi per tutto il personale di gestione dei casi, enfatizzando i protocolli di sicurezza chiave e la gestione efficace degli account utente come parte della loro formazione continua sulla gestione dei casi. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole ma accessibile, utilizzando infografiche chiare e punti elenco per i punti chiave, completato da uno stile audio amichevole e rassicurante. Assicurati l'accessibilità globale utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per questa guida di formazione cruciale.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Scala la Formazione sulla Gestione dei Casi a Livello Globale.
Produci efficientemente numerosi video di formazione per la gestione dei casi, espandendo la portata a un pubblico globale e garantendo un apprendimento coerente tra le regioni.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione interattivi e visivamente accattivanti, aumentando significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze per i case manager.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per la gestione dei casi?
HeyGen semplifica la produzione di "video di formazione per la gestione dei casi" convertendo "testo in video" con "avatar AI" realistici e "generazione di voiceover". Questo ti consente di sviluppare rapidamente "video di formazione" coinvolgenti senza bisogno di attrezzature complesse o competenze specializzate di editing video.
Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare le formazioni online basate su computer?
HeyGen fornisce "avatar AI", "sottotitoli/caption" e una vasta gamma di "modelli e scene" per rendere le tue "formazioni online basate su computer" più dinamiche e accessibili. Questi strumenti aiutano a creare "materiali di formazione" professionali che mantengono gli studenti coinvolti.
HeyGen può essere utilizzato per sviluppare materiali di formazione completi per programmi specifici come WIOA o SNAP?
Assolutamente, HeyGen è ideale per creare "materiali di formazione" dettagliati per programmi come "WIOA", "Programma SNAP" o "Programma Choices". Puoi facilmente generare "video di formazione" istruttivi da script, incorporare "generazione di voiceover" e utilizzare il "supporto della libreria multimediale/stock" per fornire una guida chiara per "navigazione del sistema" e "generazione di rapporti".
Come supporta HeyGen il branding e la personalizzazione per varie guide di formazione e ausili da scrivania?
HeyGen garantisce che le tue "guide di formazione" e "ausili da scrivania" mantengano un aspetto professionale coerente attraverso robusti "controlli di branding" per loghi e colori. Puoi personalizzare "modelli e scene" e utilizzare "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare perfettamente i tuoi "video di formazione" a qualsiasi piattaforma o formato.