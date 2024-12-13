Crea Video di Formazione per la Gestione dei Casi Senza Sforzo

Produci rapidamente formazioni online basate su computer coinvolgenti utilizzando avatar AI per ottimizzare il tuo flusso di lavoro.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 60 secondi basato su scenari rivolto a case manager esperti, dettagliando le migliori pratiche per mantenere l'integrità dei dati durante l'elaborazione delle iscrizioni al programma WIOA. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e pratico, utilizzando evidenziazioni di testo sullo schermo, e l'audio dovrebbe essere chiaro e conciso. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità in questi materiali di formazione vitali.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dimostrativo pratico di 75 secondi rivolto ai supervisori della gestione dei casi, illustrando come generare in modo efficiente rapporti complessi per il Programma SNAP. Questa formazione online basata su computer dovrebbe avere uno stile visivo informativo e conciso, mostrando l'applicazione pratica con grafica dinamica e un audio vivace e incoraggiante. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti professionali e di impatto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video breve di 80 secondi per tutto il personale di gestione dei casi, enfatizzando i protocolli di sicurezza chiave e la gestione efficace degli account utente come parte della loro formazione continua sulla gestione dei casi. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole ma accessibile, utilizzando infografiche chiare e punti elenco per i punti chiave, completato da uno stile audio amichevole e rassicurante. Assicurati l'accessibilità globale utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per questa guida di formazione cruciale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Come Creare Video di Formazione per la Gestione dei Casi

Produci senza sforzo formazioni online basate su computer coinvolgenti per la gestione dei casi con i potenti strumenti di creazione video di HeyGen, garantendo istruzioni chiare e accurate sul prodotto.

Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo script completo, delineando i passaggi chiave per una formazione efficace sulla gestione dei casi. Sfrutta la funzione di testo in video da script di HeyGen per trasformare istantaneamente il tuo contenuto in una presentazione visiva dinamica. Questo assicura istruzioni accurate sul prodotto per i tuoi video di formazione.
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da tuo istruttore virtuale. Seleziona un avatar professionale che rappresenti al meglio il tuo marchio e la tua voce per le tue formazioni online basate su computer, migliorando il coinvolgimento e la coerenza nei tuoi materiali di formazione.
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora i tuoi video di formazione con elementi visivi personalizzati, musica di sottofondo e immagini pertinenti dalla libreria multimediale/stock support. Utilizza i controlli di branding della tua organizzazione per applicare loghi e colori, assicurando che tutti i materiali di formazione siano allineati con la tua identità aziendale e offrano una formazione professionale sulla gestione dei casi.
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Finalizza il tuo video di formazione per la gestione dei casi rivedendo tutti i contenuti. Poi, ridimensiona e esporta il tuo video completato nel formato desiderato, pronto per un caricamento senza problemi su piattaforme come Element LMS o per la distribuzione come guida di formazione completa.

Semplifica Argomenti Complessi di Gestione dei Casi

Trasforma concetti complessi di gestione dei casi in video di formazione facilmente digeribili e chiari, migliorando la comprensione e i risultati educativi per il personale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per la gestione dei casi?

HeyGen semplifica la produzione di "video di formazione per la gestione dei casi" convertendo "testo in video" con "avatar AI" realistici e "generazione di voiceover". Questo ti consente di sviluppare rapidamente "video di formazione" coinvolgenti senza bisogno di attrezzature complesse o competenze specializzate di editing video.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare le formazioni online basate su computer?

HeyGen fornisce "avatar AI", "sottotitoli/caption" e una vasta gamma di "modelli e scene" per rendere le tue "formazioni online basate su computer" più dinamiche e accessibili. Questi strumenti aiutano a creare "materiali di formazione" professionali che mantengono gli studenti coinvolti.

HeyGen può essere utilizzato per sviluppare materiali di formazione completi per programmi specifici come WIOA o SNAP?

Assolutamente, HeyGen è ideale per creare "materiali di formazione" dettagliati per programmi come "WIOA", "Programma SNAP" o "Programma Choices". Puoi facilmente generare "video di formazione" istruttivi da script, incorporare "generazione di voiceover" e utilizzare il "supporto della libreria multimediale/stock" per fornire una guida chiara per "navigazione del sistema" e "generazione di rapporti".

Come supporta HeyGen il branding e la personalizzazione per varie guide di formazione e ausili da scrivania?

HeyGen garantisce che le tue "guide di formazione" e "ausili da scrivania" mantengano un aspetto professionale coerente attraverso robusti "controlli di branding" per loghi e colori. Puoi personalizzare "modelli e scene" e utilizzare "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare perfettamente i tuoi "video di formazione" a qualsiasi piattaforma o formato.

