Crea video accattivanti sui percorsi di carriera con facilità. Dettaglia compiti specifici, ambienti di lavoro e istruzione necessaria utilizzando il Testo in video da script di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi specificamente per i laureati, fornendo uno sguardo approfondito su "dettagli di carriera" specifici. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, incorporando statistiche e casi studio, accompagnato da una voce narrante chiara e articolata. Utilizza il "Testo in video da script" di HeyGen per trasformare efficacemente script dettagliati in segmenti raffinati che spiegano "istruzione necessaria" e "ambienti di lavoro" tipici.
Prompt di Esempio 2
Crea un video breve ispiratore di 30 secondi progettato per coinvolgere i giovani adulti che esplorano "carriere" non tradizionali. L'estetica dovrebbe essere dinamica e cinematografica, con tagli rapidi e musica edificante, insieme a una voce narrante emozionante che racconta una storia avvincente. Concentrati sul mostrare "video di percorsi di carriera" unici che sfidano le rotte convenzionali, sfruttando la "Generazione di voce narrante" di HeyGen per aggiungere una narrazione potente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dettagliato di 75 secondi per individui che considerano un cambio di carriera, esplorando "tipi di lavoro correlati" all'interno di un settore specifico. Adotta uno stile visivo pulito e professionale con testo chiaro sullo schermo ed esempi di "compiti", supportato da una voce amichevole e guida. Assicurati accessibilità e chiarezza impiegando la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per rendere le informazioni complesse facilmente digeribili all'interno di questa collezione di video.
Come Creare Video sui Percorsi di Carriera

Genera rapidamente video informativi e coinvolgenti sui percorsi di carriera per mostrare ruoli, compiti e istruzione richiesta con la piattaforma video AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Carriera
Delinea i principali 'dettagli di carriera' per il percorso scelto, inclusi ruoli, responsabilità e approfondimenti sul settore. Inserisci il tuo script in HeyGen per sfruttare la nostra funzione Testo in video da script, trasformando il tuo testo in parole parlate.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di 'avatar AI' per rappresentare diversi 'tipi di lavoro' o professionisti del settore. Questi avatar consegneranno il tuo script, dando vita al tuo video sul percorso di carriera con una presenza professionale.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Migliora il tuo video con elementi visivi che evidenziano l'istruzione necessaria e gli ambienti di lavoro. Utilizza i 'Controlli di branding' di HeyGen per aggiungere il logo e i colori della tua organizzazione, assicurando coerenza e professionalità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza i tuoi 'Video di carriera' rivedendo il contenuto e apportando eventuali ultime modifiche. Usa la funzione 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen per scaricare il tuo video nel formato desiderato, pronto per la distribuzione su diverse piattaforme.

Condividi Approfondimenti sulle Carriere sui Social Media

Produci rapidamente clip video coinvolgenti per i social media, promuovendo la tua collezione di video di carriera e attirando nuovi studenti.

Domande Frequenti

Come posso creare facilmente video sui percorsi di carriera usando HeyGen?

HeyGen ti consente di creare video accattivanti sui percorsi di carriera senza sforzo. Utilizza avatar AI e testo in video da script per dare vita ai dettagli di carriera e ai vari tipi di lavoro, rendendo il processo di creazione intuitivo ed efficiente.

Quali tipi di contenuti posso includere nei video di carriera realizzati con HeyGen?

Con HeyGen, puoi arricchire i tuoi video di carriera dettagliando compiti specifici, ambienti di lavoro e l'istruzione necessaria per varie carriere. Migliora il tuo messaggio con la generazione di voce narrante professionale e sottotitoli/didascalie per coinvolgere un pubblico diversificato.

Posso personalizzare il branding per la mia collezione di video sui cluster di carriera?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici del brand nei tuoi video sui cluster di carriera. Questo assicura un aspetto coerente e professionale in tutta la tua collezione di video.

HeyGen supporta la creazione efficiente di più video sui dettagli di carriera?

Sì, HeyGen è progettato per la scalabilità, permettendoti di produrre efficientemente una lista di video che mostrano vari dettagli di carriera. Sfrutta template e scene, insieme al supporto della libreria multimediale, per ottimizzare la produzione della tua collezione di video completa.

