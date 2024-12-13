Crea Video di Percorsi di Carriera che Ispirano e Guidano

Ottimizza la produzione video e crea video di percorsi di carriera coinvolgenti istantaneamente utilizzando il testo per video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 60 secondi che dimostri come creare video di percorsi di carriera d'impatto per giovani professionisti che mirano a distinguersi nelle domande di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e professionale, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare consigli chiave e mostrare ruoli professionali diversi, accompagnati da musica di sottofondo vivace.
Prompt di Esempio 2
Crea un video conciso di 30 secondi che ispiri le persone che considerano un cambio di carriera a esplorare percorsi non tradizionali come la creazione di contenuti o il freelancing. Lo stile visivo creativo e ispiratore dovrebbe fondere il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen con elementi grafici sottili, il tutto presentando una voce empatica e sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video elegante di 45 secondi focalizzato sull'utilizzo di video brevi per il personal branding, rivolto a imprenditori e costruttori di brand personali che vogliono migliorare la loro presenza online. L'estetica moderna del video dovrebbe essere costruita utilizzando i Template & scene di HeyGen, fornendo un tono sicuro e autorevole che può essere facilmente adattato per varie piattaforme con ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Percorsi di Carriera

Ispira e informa producendo facilmente video coinvolgenti sui percorsi di carriera con avatar AI e strumenti professionali, rendendo chiari e accessibili percorsi complessi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo la storia del tuo percorso di carriera. Utilizza la funzione di testo per video da script di HeyGen per trasformare senza sforzo il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, ponendo le basi per la tua narrazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce
Dai vita alla tua storia scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare la tua narrazione. Abbinali a un voiceover adatto generato direttamente dal tuo script per una presentazione professionale.
3
Step 3
Applica Branding e Visuali
Definisci l'estetica del tuo video utilizzando i controlli di branding per incorporare il tuo logo e i colori del brand. Puoi anche arricchire la tua narrazione con visuali supplementari dalla libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di percorso di carriera, utilizza le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme. Genera sottotitoli per l'accessibilità e condividi il tuo contenuto rifinito.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira la Crescita Professionale con Video Motivazionali

Crea video coinvolgenti e motivazionali che incoraggiano le persone a esplorare e perseguire i loro percorsi di carriera ideali con fiducia.

Domande Frequenti

Come posso creare facilmente video coinvolgenti sui percorsi di carriera con HeyGen?

HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti sui percorsi di carriera senza sforzo utilizzando avatar AI realistici e tecnologia di testo per video. Basta inserire il tuo script e guarda il tuo video prendere vita senza la complessità della produzione video tradizionale, rendendo la creazione di video accessibile a tutti.

Quali funzionalità offre HeyGen per la produzione video professionale?

HeyGen offre funzionalità robuste per la produzione video professionale, inclusi template personalizzabili, controlli di branding per loghi e colori e una vasta libreria multimediale. Questo ti consente di produrre video di alta qualità che si allineano con l'estetica e gli standard professionali del tuo brand.

HeyGen può aiutarmi a produrre video per varie piattaforme online?

Sì, HeyGen supporta la produzione video versatile con ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione multiple, garantendo che i tuoi video siano ottimizzati per qualsiasi piattaforma online. Inoltre, i sottotitoli automatici migliorano l'accessibilità, rendendo i tuoi video fruibili da un pubblico più ampio.

Quanto velocemente posso generare un nuovo video usando HeyGen?

HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video, permettendoti di generare video di alta qualità in pochi minuti. Le sue capacità di testo per video e generazione istantanea di voiceover riducono drasticamente il tempo solitamente impiegato per il montaggio e la produzione video tradizionale.

