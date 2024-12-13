Crea Video di Esplorazione delle Carriere Facilmente con l'AI

Dai potere agli studenti di esplorare percorsi di carriera diversi con video coinvolgenti e avatar AI.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi sull'esplorazione delle carriere per studenti universitari e neolaureati, concentrandoti su intuizioni reali sulle competenze pronte per il lavoro nel settore tecnologico. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo dinamico in stile documentario con grafica nitida e una voce narrante professionale e competente. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare filmati e immagini rilevanti del settore, rendendo il contenuto altamente autentico e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi sull'esplorazione delle carriere rivolto agli studenti delle scuole medie, evidenziando carriere entusiasmanti nel campo STEM. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, moderna e facilmente comprensibile, utilizzando animazioni semplici e una voce narrante amichevole e chiara. Assicurati chiarezza e accessibilità incorporando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo i concetti scientifici complessi comprensibili per un pubblico più giovane.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 50 secondi sull'esplorazione delle carriere per individui che considerano un cambio di carriera, dettagliando un percorso di transizione di successo in un campo non tradizionale. Lo stile del video dovrebbe essere personale e autentico, simile a un'intervista, con un tono audio caldo e conversazionale. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare senza soluzione di continuità una narrazione scritta in una storia visiva avvincente, illustrando percorsi di carriera chiave e sfide superate.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Esplorazione delle Carriere

Produci rapidamente video di esplorazione delle carriere ispiratori utilizzando l'AI, dando agli studenti intuizioni reali su percorsi di carriera diversi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Inizia scrivendo il tuo script coinvolgente che dettaglia percorsi di carriera e intuizioni. Utilizza la potente funzione di trasformazione del testo in video da script di HeyGen per dare vita alla tua narrazione scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI per presentare il tuo contenuto in modo professionale.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Voiceover
Arricchisci il tuo video con immagini pertinenti, clip video e musica di sottofondo. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock per aggiungere immagini coinvolgenti che risuonino con il tuo pubblico e rendano i concetti di carriera più tangibili.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Rifinisci il Tuo Contenuto
Assicurati che il tuo messaggio sia accessibile a tutti aggiungendo automaticamente sottotitoli/caption. Rivedi e affina il ritmo, le transizioni e il flusso complessivo del tuo video per creare un'esperienza di visione raffinata e d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video
Una volta perfezionato il tuo video di esplorazione delle carriere, esportalo nel formato e nella risoluzione desiderati. Condividi facilmente il tuo contenuto di alta qualità con studenti ed educatori per ispirare futuri percorsi di carriera.

Casi d'Uso

Ispira gli Studenti con Storie di Carriera

Crea video di carriera ispiratori con avatar AI che motivano gli studenti a esplorare nuovi campi e acquisire competenze pronte per il lavoro.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare educatori e organizzazioni a creare video di esplorazione delle carriere per gli studenti?

HeyGen consente a educatori e organizzazioni di creare video di esplorazione delle carriere avvincenti sfruttando avatar AI e la tecnologia di trasformazione del testo in video da script. Puoi facilmente produrre video coinvolgenti che offrono intuizioni reali su vari percorsi di carriera, guidando efficacemente gli studenti verso competenze pronte per il lavoro.

Quali strumenti AI offre HeyGen per semplificare il processo di creazione di video per contenuti educativi?

HeyGen offre strumenti AI robusti, inclusi avatar AI avanzati e funzionalità di trasformazione del testo in video da script, per semplificare significativamente il processo di creazione di video per contenuti educativi. Questa capacità di generazione video end-to-end consente agli utenti di trasformare rapidamente ed efficientemente script scritti in video professionali.

HeyGen può generare video coinvolgenti con funzionalità come voiceover e sottotitoli per l'orientamento professionale?

Assolutamente, HeyGen eccelle nel generare video coinvolgenti completi di generazione di voiceover professionali e sottotitoli/caption aggiunti automaticamente. Queste funzionalità assicurano che il tuo contenuto di orientamento professionale sia accessibile e d'impatto, aiutandoti a trasmettere efficacemente storie ispiratrici su vari percorsi di carriera.

Come supporta HeyGen l'accessibilità e le diverse esigenze di output per i video sui percorsi di carriera?

HeyGen supporta le diverse esigenze di output e l'accessibilità per i video sui percorsi di carriera attraverso funzionalità come sottotitoli e caption automatici, assicurando che il tuo contenuto raggiunga un pubblico più ampio. Inoltre, HeyGen offre il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione per garantire che i tuoi video siano ottimizzati per qualsiasi piattaforma.

