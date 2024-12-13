Crea Video di Screening dei Candidati con l'AI

Semplifica il tuo processo di assunzione e migliora il coinvolgimento dei candidati utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi progettato per i Team di Acquisizione Talenti, illustrando come migliorare il coinvolgimento dei candidati attraverso interviste video interattive. L'estetica dovrebbe essere moderna e amichevole, mostrando diversi avatar AI che parlano direttamente al pubblico, accompagnati da musica di sottofondo motivante. Evidenzia la potente funzione di avatar AI di HeyGen per personalizzare l'esperienza del candidato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 30 secondi rivolto a team HR globali e aziende che assumono a livello internazionale, concentrandoti sui vantaggi del reclutamento multilingue per accedere a un più ampio bacino di talenti globali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito e inclusivo, con tagli rapidi tra diverse lingue parlate con sottotitoli generati da HeyGen, rendendo la comunicazione senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video raffinato di 50 secondi su misura per i Manager delle Risorse Umane e del Brand delle PMI, spiegando come incorporare efficacemente il branding nei video di screening dei candidati. L'approccio visivo dovrebbe essere professionale e coerente con l'identità aziendale, dimostrando come i modelli predefiniti di HeyGen's Templates & scenes possano essere personalizzati per mantenere la coesione del brand senza sforzo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Screening dei Candidati

Semplifica il tuo processo di assunzione e migliora il coinvolgimento dei candidati con interviste video professionali potenziate dall'AI. Genera facilmente video di screening multilingue che mostrano il tuo brand.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Seleziona tra una varietà di modelli professionali progettati per video di screening dei candidati per iniziare rapidamente. Questi modelli forniscono una base strutturata per la tua intervista.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Intervista
Aggiungi le tue domande di screening o lo script. Il nostro Generatore di Testo in Video convertirà il tuo testo in voiceover dal suono naturale, risparmiandoti tempo e fatica.
3
Step 3
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il coinvolgimento scegliendo un avatar AI per presentare le tue domande. Questi avatar AI realistici forniscono un volto coerente e professionale per le tue interviste video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Incorpora il tuo branding con loghi e colori personalizzati, quindi esporta il tuo video in vari formati. Integra facilmente questi video nel tuo processo di assunzione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra la Cultura Aziendale e i Ruoli

Utilizza video AI coinvolgenti per mostrare vividamente la cultura aziendale e i ruoli lavorativi, attirando i candidati più adatti durante la fase di screening.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di assunzione con i video di screening dei candidati?

HeyGen consente ai team HR di semplificare significativamente il processo di assunzione permettendo la rapida creazione di video professionali per lo screening dei candidati. Il nostro Generatore di Testo in Video e i modelli personalizzabili rendono facile produrre interviste video coerenti e coinvolgenti, migliorando il coinvolgimento dei candidati fin dall'inizio.

Posso incorporare il branding della mia azienda nei video di screening dei candidati creati con HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di incorporare completamente il branding della tua azienda in tutti i tuoi video di screening dei candidati. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, scegliere i colori del brand e personalizzare le scene per mantenere un aspetto coerente e professionale, il che aiuta a migliorare il coinvolgimento dei candidati e il riconoscimento del brand.

Quale tecnologia utilizza HeyGen per generare interviste video per lo screening dei candidati?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e la tecnologia Generatore di Testo in Video per produrre interviste video di alta qualità per lo screening dei candidati in modo efficiente. Basta inserire il tuo script e l'AI di HeyGen lo porta in vita, risparmiando tempo significativo rispetto ai metodi tradizionali di produzione video.

Come supporta HeyGen la creazione di video di screening dei candidati per un bacino di talenti globale?

HeyGen supporta la creazione di video di screening dei candidati per un bacino di talenti globale offrendo ampie capacità multilingue. Puoi generare video in più lingue con voiceover realistici, rendendo i tuoi sforzi di reclutamento più inclusivi e accessibili a candidati diversi in tutto il mondo.

