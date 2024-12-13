Crea Video di Esperienza per i Candidati e Attira i Migliori Talenti
Umanizza il tuo marketing di reclutamento per attrarre e coinvolgere i migliori talenti con messaggi video accattivanti, facilmente creati utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Sviluppa un autentico video di employer branding di 60 secondi progettato per i candidati che stanno considerando un ruolo specifico, con video di testimonianze dei dipendenti che mostrano una giornata tipica. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo dinamico con musica di sottofondo vivace e sfruttare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare le scene reali del luogo di lavoro, garantendo chiarezza per tutti gli spettatori con sottotitoli/didascalie.
Produci un rassicurante messaggio video personalizzato di 45 secondi per i candidati intervistati in attesa dei prossimi passi, in cui un responsabile delle assunzioni risponde alle domande frequenti relative al processo di video reclutamento. Questo pezzo audio-visivo diretto e personale dovrebbe utilizzare la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire un messaggio chiaro e coerente, umanizzando i messaggi video preregistrati.
Crea un video ispirazionale di 90 secondi rivolto ai nuovi assunti che si preparano per il loro percorso, delineando il processo di onboarding e mettendo in evidenza le opportunità di crescita come parte della tua strategia complessiva di acquisizione di talenti. Adotta uno stile visivo veloce con grafiche moderne e musica motivazionale, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per semplificare la creazione e mostrare l'impegno della tua azienda.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Video di Marketing di Reclutamento.
Genera rapidamente video di reclutamento accattivanti per mostrare il tuo brand di datore di lavoro e attrarre i migliori talenti in modo efficiente.
Coinvolgi i Candidati con Video Social.
Produci clip coinvolgenti per i social media per evidenziare la cultura e i valori aziendali, migliorando l'esperienza del candidato.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di esperienza per i candidati coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare facilmente video di employer branding coinvolgenti che mostrano la cultura della tua azienda e attraggono i migliori talenti. Utilizza avatar AI e funzionalità di testo-a-video per realizzare video di reclutamento personalizzati, migliorando significativamente l'esperienza complessiva dei candidati.
Quali funzionalità offre HeyGen per la rapida creazione di video di reclutamento?
HeyGen fornisce strumenti video intuitivi self-service, inclusa una vasta libreria di modelli e testo-a-video da script, permettendo a chiunque di creare rapidamente video di marketing di reclutamento di alta qualità. Questo semplifica il processo di realizzazione di un video professionale senza bisogno di competenze di editing estese.
HeyGen può personalizzare i messaggi video per i candidati?
Sì, HeyGen ti permette di umanizzare le comunicazioni con i candidati creando messaggi video preregistrati con avatar AI o con la tua immagine. Questa capacità aiuta a fornire messaggi video personalizzati ai candidati durante il loro percorso, rendendo il processo più coinvolgente.
Come possono essere utilizzati i video di HeyGen nel percorso del candidato?
HeyGen rende semplice incorporare o condividere i tuoi video personalizzati con il marchio sul tuo sito di carriera, sui social media e all'interno delle descrizioni dei lavori per migliorare l'intero percorso del candidato. Questi video sono perfetti per mostrare il tuo brand di datore di lavoro e la cultura aziendale, supportando la tua strategia di acquisizione di talenti.