Crea Video di Esperienza per i Candidati e Attira i Migliori Talenti

Umanizza il tuo marketing di reclutamento per attrarre e coinvolgere i migliori talenti con messaggi video accattivanti, facilmente creati utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

387/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un autentico video di employer branding di 60 secondi progettato per i candidati che stanno considerando un ruolo specifico, con video di testimonianze dei dipendenti che mostrano una giornata tipica. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo dinamico con musica di sottofondo vivace e sfruttare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare le scene reali del luogo di lavoro, garantendo chiarezza per tutti gli spettatori con sottotitoli/didascalie.
Prompt di Esempio 2
Produci un rassicurante messaggio video personalizzato di 45 secondi per i candidati intervistati in attesa dei prossimi passi, in cui un responsabile delle assunzioni risponde alle domande frequenti relative al processo di video reclutamento. Questo pezzo audio-visivo diretto e personale dovrebbe utilizzare la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire un messaggio chiaro e coerente, umanizzando i messaggi video preregistrati.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispirazionale di 90 secondi rivolto ai nuovi assunti che si preparano per il loro percorso, delineando il processo di onboarding e mettendo in evidenza le opportunità di crescita come parte della tua strategia complessiva di acquisizione di talenti. Adotta uno stile visivo veloce con grafiche moderne e musica motivazionale, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per semplificare la creazione e mostrare l'impegno della tua azienda.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Esperienza per i Candidati

Eleva il tuo processo di reclutamento producendo facilmente contenuti video coinvolgenti che mostrano la cultura della tua azienda e attraggono i migliori talenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Crea narrazioni coinvolgenti per i tuoi video di esperienza per i candidati. Sfrutta la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare i tuoi contenuti scritti in visuali dinamici, garantendo video di testimonianze dei dipendenti chiari e coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali
Rafforza il tuo messaggio con visuali accattivanti. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI o carica i tuoi media, e applica i tuoi controlli di branding personalizzati per mostrare costantemente il tuo video di employer branding.
3
Step 3
Aggiungi la Tua Voce e Rifinisci
Dai vita ai tuoi video con audio professionale e funzionalità di accessibilità. Utilizza la generazione di voiceover o registra messaggi video preregistrati personalizzati, e aggiungi sottotitoli/didascalie per garantire che il tuo messaggio risuoni con tutti i candidati.
4
Step 4
Esporta e Monitora l'Impatto
Finalizza il tuo video di esperienza per i candidati di alta qualità. Esporta la tua creazione e condividi senza problemi i tuoi video su varie piattaforme. Ottieni informazioni sul coinvolgimento degli spettatori utilizzando analisi video integrate per affinare la tua strategia di acquisizione di talenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Ispirazionali di Employer Branding

.

Sviluppa video ispirazionali che trasmettono la missione e i valori della tua azienda, favorendo una percezione positiva del candidato.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di esperienza per i candidati coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di employer branding coinvolgenti che mostrano la cultura della tua azienda e attraggono i migliori talenti. Utilizza avatar AI e funzionalità di testo-a-video per realizzare video di reclutamento personalizzati, migliorando significativamente l'esperienza complessiva dei candidati.

Quali funzionalità offre HeyGen per la rapida creazione di video di reclutamento?

HeyGen fornisce strumenti video intuitivi self-service, inclusa una vasta libreria di modelli e testo-a-video da script, permettendo a chiunque di creare rapidamente video di marketing di reclutamento di alta qualità. Questo semplifica il processo di realizzazione di un video professionale senza bisogno di competenze di editing estese.

HeyGen può personalizzare i messaggi video per i candidati?

Sì, HeyGen ti permette di umanizzare le comunicazioni con i candidati creando messaggi video preregistrati con avatar AI o con la tua immagine. Questa capacità aiuta a fornire messaggi video personalizzati ai candidati durante il loro percorso, rendendo il processo più coinvolgente.

Come possono essere utilizzati i video di HeyGen nel percorso del candidato?

HeyGen rende semplice incorporare o condividere i tuoi video personalizzati con il marchio sul tuo sito di carriera, sui social media e all'interno delle descrizioni dei lavori per migliorare l'intero percorso del candidato. Questi video sono perfetti per mostrare il tuo brand di datore di lavoro e la cultura aziendale, supportando la tua strategia di acquisizione di talenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo