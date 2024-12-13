Crea Video di Richiesta Campagna per Raccogliere Testimonianze Facilmente

Automatizza i follow-up e raccogli facilmente video di alta qualità utilizzando pagine di destinazione brandizzate e la funzione text-to-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i proprietari di piccole imprese e i creatori di contenuti, progetta un video coinvolgente di 90 secondi che dimostri come "realizzare un video di campagna efficace" utilizzando HeyGen. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo luminoso e incoraggiante, sfruttando la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente e "Sottotitoli/didascalie" per una maggiore accessibilità, specialmente quando si discute dell'impatto di un messaggio ben preparato, accennando possibilmente alla "funzione teleprompter".
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial dettagliato di 2 minuti per i team di vendita e il supporto clienti, concentrandoti su come "Monitorare le Risposte in Arrivo" dai video di campagna in modo efficiente. Lo stile visivo dovrebbe essere calmo e passo-passo, integrando magari il "Media library/stock support" di HeyGen per esempi illustrativi, e mostrando come gestire le diverse opzioni di "metodo di consegna" e un "link condivisibile" una volta ricevuti i video, garantendo un "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" ottimale per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video dinamico e ispirante di 45 secondi rivolto agli organizzatori di eventi e ai responsabili delle comunità, mostrando il potere di un "Messaggio di Richiesta" convincente e una "Pagina di Destinazione" ottimizzata per raccogliere contenuti generati dagli utenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere orientato all'azione, sfruttando appieno i "Templates & scenes" di HeyGen per creare un aspetto raffinato e spiegando come un "Link di Richiesta Pubblico" possa semplificare il processo di raccolta.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Richiesta Campagna

Raccogli facilmente contenuti video autentici per le tue campagne impostando un processo di richiesta semplificato, garantendo qualità e allineamento del brand costanti.

1
Step 1
Crea la Tua Richiesta di Campagna
Inizia creando la tua campagna di Richiesta Video. Utilizza modelli personalizzabili per definire l'aspetto e il tono della tua campagna, preparando il terreno per i video richiesti.
2
Step 2
Aggiungi Istruzioni e Suggerimenti
Aggiungi istruzioni di registrazione chiare per guidare i tuoi partecipanti. Utilizza la funzione teleprompter per aiutarli a trasmettere efficacemente il loro messaggio.
3
Step 3
Scegli il Tuo Metodo di Consegna
Scegli il tuo metodo di consegna generando un Link di Richiesta Pubblico unico. Condividi questo link per raggiungere i tuoi partecipanti target e semplificare l'invio dei contenuti.
4
Step 4
Monitora e Gestisci le Sottomissioni
Monitora le Risposte in Arrivo nella tua Libreria Video per rivedere tutte le sottomissioni. Gestisci e perfeziona facilmente i tuoi video raccolti per l'uso finale.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica le Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti richieste in video AI coinvolgenti, mostrando potentemente il successo reale e costruendo fiducia per le tue campagne.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di richiesta campagna?

HeyGen semplifica la creazione di video di richiesta campagna fornendo istruzioni di registrazione personalizzabili e una pagina di destinazione dedicata. Puoi facilmente condividere queste richieste utilizzando un Link di Richiesta Pubblico unico, rendendo semplice per i partecipanti contribuire con i loro video.

Quali funzionalità offre HeyGen per gestire efficacemente le richieste video in arrivo?

HeyGen offre strumenti robusti per gestire la tua campagna di Richiesta Video, inclusa la possibilità di Monitorare le Risposte in Arrivo e inviare Follow-Up Automatici. Tutte le sottomissioni sono organizzate all'interno della tua Libreria Video, e puoi anche avviare una Richiesta di Riregistrazione per garantire la migliore qualità.

HeyGen fornisce strumenti per aiutare i partecipanti a registrare video di campagna di alta qualità?

Sì, HeyGen supporta contributi di alta qualità offrendo istruzioni di registrazione chiare e una funzione teleprompter integrata per i partecipanti. Questa guida aiuta a garantire che ogni video di campagna inviato soddisfi i tuoi standard di chiarezza e professionalità.

Una volta raccolti, come posso distribuire i video di una campagna HeyGen?

HeyGen rende la distribuzione semplice con un link condivisibile unico generato per ogni richiesta video. Questo metodo di consegna efficiente ti consente di circolare facilmente i contenuti raccolti dalla tua campagna di Richiesta Video al tuo pubblico desiderato.

