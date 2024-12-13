Crea Video di Campagna Architettonica: Potenzia il Tuo Marchio

Aumenta la consapevolezza del marchio e attira nuovi clienti con visualizzazioni architettoniche coinvolgenti. I modelli & scene di HeyGen rendono la creazione di video veloce e semplice.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi che mostri un progetto di successo, rivolto a studi di architettura e professionisti del design interessati al video marketing efficace per architetti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito ed educativo, incorporando sovrapposizioni di testo sullo schermo per dettagliare le scelte di design e i passaggi del processo, accompagnato da una traccia di sottofondo coinvolgente. Sfrutta la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per trasformare efficacemente la descrizione del tuo progetto in una storia visiva dinamica.
Prompt di Esempio 2
Produci un contenuto vibrante di 30 secondi per i social media destinato a costruire la consapevolezza del marchio tra il pubblico generale e attrarre nuovi talenti per il tuo studio di architettura. Questo video necessita di uno stile visivo dinamico e veloce, mostrando tagli rapidi di design innovativi e punti salienti del progetto, accompagnati da musica moderna e stimolante. Usa i 'Modelli & scene' di HeyGen per assemblare rapidamente un video visivamente attraente e condivisibile che risuoni con un ampio pubblico.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di animazione flythrough immersivo di 50 secondi, specificamente rivolto a sviluppatori immobiliari e potenziali acquirenti, per mostrare le caratteristiche uniche di un nuovo design architettonico. Lo stile visivo dovrebbe essere ad alta definizione e fluido, offrendo un tour virtuale realistico con effetti sonori ambientali sottili che migliorano l'esperienza. Impiega la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione guida, spiegando le complessità del design e i punti di forza durante il walkthrough virtuale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Campagna Architettonica

Produci senza sforzo video di campagna architettonica d'impatto. Scopri come trasformare i tuoi progetti in narrazioni visive coinvolgenti per attrarre nuovi clienti e elevare la presenza digitale del tuo marchio.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia creando uno script coinvolgente che delinei la storia del tuo progetto architettonico. Sfrutta la capacità di HeyGen 'Testo a video da script' per trasformare senza sforzo il tuo testo in una base per i tuoi video di campagna.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Avatar
Arricchisci la tua narrazione con immagini d'impatto. Utilizza la 'Libreria multimediale/supporto stock' di HeyGen per incorporare visualizzazioni architettoniche sorprendenti, animazioni 3D o riprese con droni che mostrano i tuoi design.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Raffina il tuo video con una narrazione chiara e un branding coerente. Impiega la 'Generazione di voiceover' di HeyGen per articolare il tuo messaggio e applica i 'Controlli di branding' per integrare il logo e i colori del tuo studio per una consapevolezza del marchio professionale.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza per le Piattaforme
Prepara i tuoi video di campagna architettonica per vari canali. Usa la funzione di HeyGen 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per ottimizzare i tuoi contenuti per diverse piattaforme social, garantendo la massima portata e coinvolgimento per i tuoi sforzi di video marketing.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Vetrina del Successo del Cliente

Mostra efficacemente le testimonianze dei clienti e i successi dei progetti con video AI coinvolgenti per costruire fiducia e attrarre nuovi affari.

Domande Frequenti

Come può HeyGen elevare la strategia di video marketing del mio studio di architettura?

HeyGen consente agli studi di architettura di attrarre nuovi clienti e aumentare la consapevolezza del marchio attraverso un video marketing dinamico. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo a video per generare rapidamente contenuti video professionali per le tue campagne digitali e la presenza sui social media.

Che tipo di video di campagna architettonica può aiutarmi a creare HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente creare video di campagna d'impatto e video esplicativi per i tuoi progetti architettonici. Sfrutta i suoi modelli video diversificati, gli avatar AI e l'ampia libreria multimediale per produrre contenuti visivi coinvolgenti che mostrano efficacemente la tua visualizzazione architettonica.

Come semplifica HeyGen la creazione di video per architetti senza esperienza precedente?

HeyGen semplifica la creazione di video, permettendo agli architetti di produrre video professionali senza editing complesso. La nostra piattaforma offre modelli facili da usare, funzionalità di testo a video potenziate dall'AI e generazione di voiceover per trasformare rapidamente i tuoi script in contenuti visivi raffinati.

HeyGen può supportare la produzione di contenuti di visualizzazione architettonica?

Assolutamente. HeyGen può supportare la produzione di vari contenuti di visualizzazione architettonica, rendendo più facile creare video accattivanti per siti web e contenuti sui social media. I nostri avatar AI e i robusti controlli di branding ti aiutano a mantenere un'immagine coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti video.

