Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione professionale di 60 secondi per i supervisori della mensa, delineando strategie efficaci per gestire il comportamento nella mensa e promuovere un ambiente scolastico positivo. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente un video informativo con una voce calma e autorevole, completato da semplici visuali illustrative.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi rivolto agli studenti delle scuole medie, dettagliando procedure specifiche per l'ora di pranzo e incoraggiando il rispetto degli spazi condivisi. Usa i Template & scene di HeyGen per creare un video visivamente accattivante, veloce, con grafica moderna e una voce narrante energica, rendendo memorabili le regole chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video educativo di 60 secondi per educatori o terapisti occupazionali, dimostrando come integrare brevi clip video nei piani di lezione per rafforzare il buon comportamento nella mensa. Il video dovrebbe avere un tono di supporto e istruttivo, utilizzando testo semplice sullo schermo e una generazione di voce chiara da HeyGen per spiegare le migliori pratiche per costruire un ambiente positivo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Istruttivi sul Comportamento in Mensa

Produci facilmente video istruttivi professionali guidati dall'AI per promuovere comportamenti positivi degli studenti e supportare gli educatori nella gestione degli ambienti della mensa.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Personalizzabile
Inizia inserendo le tue linee guida specifiche per il comportamento positivo degli studenti nella nostra interfaccia di testo-a-video da script. Crea messaggi chiari per gestire il comportamento in mensa, assicurando un linguaggio accurato per video di formazione efficaci.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori. Arricchisci i tuoi clip video con sfondi pertinenti e template & scene, creando un'esperienza visiva coinvolgente per studenti e personale.
3
Step 3
Aggiungi Generazione di Voce Naturale
Genera voci di alta qualità dal tuo script con varie voci e stili. Utilizza la nostra funzione di generazione di voce, incluse le voci multilingue, per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile a tutti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Istruttivo
Rivedi i tuoi video istruttivi sul comportamento in mensa, applica eventuali controlli di branding e poi esporta il tuo video finale. Usa il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per assicurarti che sia pronto per qualsiasi piattaforma, supportando efficacemente educatori e supervisori della mensa.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Rinforzo del Comportamento Rapidi

Genera rapidamente clip video brevi e d'impatto per promemoria quotidiani o per affrontare efficacemente specifici problemi di comportamento in mensa su varie piattaforme.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare gli educatori a creare video istruttivi efficaci sul comportamento in mensa?

HeyGen consente agli educatori di creare facilmente video istruttivi coinvolgenti, guidati dall'AI, per gestire il comportamento in mensa. Puoi utilizzare script personalizzabili e avatar AI professionali per fornire indicazioni chiare, promuovendo efficacemente comportamenti positivi degli studenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video di formazione sul comportamento degli studenti?

HeyGen offre una suite robusta di funzionalità per personalizzare i tuoi video di formazione sul comportamento degli studenti, inclusa una vasta gamma di avatar AI, script personalizzabili e voci realistiche. Puoi anche sfruttare le voci multilingue per raggiungere un pubblico più ampio, garantendo un'istruzione completa.

I supervisori della mensa possono utilizzare HeyGen per migliorare la gestione del comportamento in mensa?

Sì, i supervisori della mensa possono utilizzare HeyGen per produrre video di formazione efficaci che migliorano la gestione del comportamento in mensa e rafforzano le procedure della mensa. Utilizzando gli avatar AI, questi video possono integrare efficacemente i piani di lezione esistenti e favorire un ambiente più positivo.

HeyGen è uno strumento facile da usare per creare video istruttivi guidati dall'AI per le scuole?

Assolutamente, HeyGen è progettato per essere una piattaforma intuitiva per gli educatori per creare video istruttivi guidati dall'AI, rendendo il processo di costruzione di video di formazione semplice ed efficiente. Con le sue capacità di testo-a-video, chiunque può produrre rapidamente contenuti professionali per guidare efficacemente il comportamento degli studenti.

