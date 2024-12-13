Crea Video di Aggiornamento Aziendale che Connettono

Genera rapidamente aggiornamenti aziendali coinvolgenti con avatar AI e funzionalità di marketing video professionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di aggiornamento marketing esterno di 90 secondi rivolto a clienti esistenti e potenziali, mostrando recenti miglioramenti del prodotto o traguardi del servizio. Utilizza uno stile visivo dinamico e moderno con musica professionale e vivace, attingendo dai modelli progettati professionalmente di HeyGen e dal supporto esteso della libreria multimediale/stock per creare video professionali che risuonano nel marketing video.
Prompt di Esempio 2
Crea un breve video di lancio del prodotto di 45 secondi progettato per varie piattaforme social, rivolto a early adopters e utenti generali. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e accattivante, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente immagini coinvolgenti e poi ottimizzando per diverse piattaforme con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, stabilendo HeyGen come un efficiente creatore di video aziendali online.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo tecnico di 2 minuti che dettaglia nuove funzionalità o un aggiornamento complesso, rivolto a utenti esperti di tecnologia e sviluppatori. Mantieni uno stile visivo chiaro e istruttivo con registrazioni dello schermo e grafica animata, completato da una narrazione calma e informativa. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per un audio coerente e garantisci l'accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente, dimostrando come gli strumenti potenziati dall'AI semplificano il processo di creazione di un video aziendale per aggiornamenti aziendali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Aggiornamento Aziendale

Produci senza sforzo video di aggiornamento aziendale professionali con il nostro creatore di video online potenziato dall'AI, progettato per aiutarti a comunicare efficacemente e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da uno Script
Inizia il tuo video di aggiornamento aziendale scegliendo tra modelli progettati professionalmente o incollando il tuo script per sfruttare la nostra funzione di testo-a-video da script.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media e Dettagli
Carica facilmente i tuoi asset o arricchisci il tuo video con immagini pertinenti dalla nostra libreria multimediale/stock completa.
3
Step 3
Applica gli Elementi del Tuo Brand
Mantieni la coerenza del brand in tutte le tue comunicazioni utilizzando i controlli di branding (logo, colori) per riflettere l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Finalizza il tuo video di aggiornamento aziendale professionale con il ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto, quindi condividilo senza problemi sulle piattaforme social che hai scelto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Crea facilmente testimonianze video coinvolgenti e case study per evidenziare i successi dei clienti e costruire fiducia con il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video professionali con l'AI?

HeyGen è un creatore di video aziendali online che sfrutta strumenti potenziati dall'AI, inclusi avatar AI e testo-a-video da script, per semplificare la creazione di video. Il suo editor intuitivo drag-and-drop consente agli utenti di produrre facilmente contenuti di alta qualità senza competenze tecniche complesse.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili in HeyGen per creare video aziendali brandizzati?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendo agli utenti di incorporare il loro logo, colori del brand e font personalizzati. Puoi scegliere tra modelli progettati professionalmente e personalizzare le scene, assicurando che i tuoi video di aggiornamento aziendale mantengano un'identità di brand coerente.

Posso migliorare i miei video aziendali con funzionalità di editing avanzate e media utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce funzionalità robuste per migliorare i tuoi video, inclusa una libreria di filmati stock completa e opzioni per tagliare e ritagliare video. Puoi anche aggiungere facilmente musica ed effetti sonori, oltre a generare voiceover e sottotitoli per un prodotto finale raffinato.

HeyGen è adatto per creare contenuti video diversificati per varie piattaforme?

HeyGen ti consente di produrre contenuti di marketing video versatili per varie applicazioni, come lanci di prodotti e campagne di marketing. Con opzioni di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto, HeyGen assicura che i tuoi video siano ottimizzati per tutte le piattaforme social.

