Crea Video di Continuità Aziendale Facilmente ed Efficacemente

Produci video di continuità aziendale coinvolgenti e informativi con avatar AI per aumentare l'engagement nella formazione e condividere guide cruciali sulla gestione del rischio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video introduttivo di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti e ai nuovi assunti, spiegando l'importanza del piano di continuità aziendale complessivo dell'azienda. Questo video deve essere coinvolgente e facilmente comprensibile, con avatar AI amichevoli, visuali chiare e semplici, e un tono di voce incoraggiante e informativo. Utilizza i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente un layout professionale e la generazione di Voiceover per una narrazione coerente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 1,5 minuti per i capi dipartimento e i team leader, delineando una specifica procedura di recupero in caso di disastro. Lo stile visivo dovrebbe essere strutturato e serio, incorporando visualizzazioni di dati pertinenti e filmati di repertorio professionali per illustrare scenari potenziali. L'audio dovrebbe essere una voce calma e rassicurante. Assicurati l'accessibilità aggiungendo Sottotitoli/didascalie tramite HeyGen e migliora l'appeal visivo utilizzando il supporto della sua Libreria multimediale/stock per risorse pertinenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video completo di 2 minuti rivolto alla direzione senior e agli ufficiali di conformità, riassumendo gli elementi chiave di una nuova Guida alla Gestione del Rischio per aiutare a creare video di continuità aziendale. L'estetica visiva deve essere altamente raffinata e aziendale, con animazioni in stile infografico e transizioni nitide. La narrazione dovrebbe essere sicura e articolata. Sfrutta la funzionalità da Testo a video di HeyGen per produrre efficacemente questo contenuto complesso e assicurati che sia adatto a varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del Rapporto d'aspetto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Continuità Aziendale

Proteggi le tue operazioni e assicurati che il tuo team sia pronto con video di continuità aziendale informativi e coinvolgenti, creati rapidamente utilizzando strumenti AI.

Step 1
Scegli un Template per Video di Continuità Aziendale
Inizia selezionando un template pre-progettato dalla nostra vasta libreria o incolla il tuo copione esistente. La nostra interfaccia intuitiva e i diversi 'Template & scene' ti aiutano a strutturare efficacemente il tuo contenuto per il tuo piano di continuità aziendale.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Dai vita al tuo messaggio scegliendo tra una varietà di 'avatar AI' realistici e voci. Personalizza il loro aspetto e tono per adattarsi al tuo brand e trasmettere efficacemente informazioni cruciali per il tuo piano BCDR.
Step 3
Migliora con Visuali e Branding
Integra il logo della tua azienda, i colori e altri asset utilizzando i nostri 'Controlli di branding'. Aggiungi visuali e media pertinenti dalla nostra libreria per creare video altamente coinvolgenti che mantengano una coerenza professionale.
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video Informativo
Una volta completato il tuo video, generarlo con un clic. Utilizza il 'Ridimensionamento e le esportazioni del Rapporto d'aspetto' per pubblicare i tuoi video informativi su varie piattaforme, garantendo un'ampia accessibilità e una comunicazione efficace per il recupero in caso di disastro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse BCP

Usa l'AI per trasformare piani di continuità aziendale complessi in video chiari e facili da comprendere per tutti gli stakeholder.

Domande Frequenti

Come possono gli strumenti AI di HeyGen aiutare a creare video di continuità aziendale in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di continuità aziendale utilizzando strumenti AI avanzati, trasformando copioni in contenuti visivi coinvolgenti. Questo semplifica il processo di produzione di video informativi per il tuo team o stakeholder, cruciale per qualsiasi piano BCDR.

HeyGen offre opzioni di avatar AI e voiceover per la formazione sulla continuità aziendale?

Sì, HeyGen offre avatar AI realistici e un generatore di voiceover robusto, permettendoti di produrre presentazioni professionali e coerenti per la tua formazione sulla continuità aziendale. Puoi generare video da testo senza sforzo, garantendo chiarezza e coinvolgimento senza riprese complesse.

Sono disponibili Template per Video di Continuità Aziendale per semplificare la creazione di video in HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce una selezione di Template personalizzabili per Video di Continuità Aziendale progettati per accelerare la produzione dei tuoi contenuti. Questi template, combinati con funzionalità intuitive di editing video, ti aiutano a sviluppare rapidamente video d'impatto, anche per scenari complessi di recupero in caso di disastro.

Come assicura HeyGen che i video di continuità aziendale siano coinvolgenti e accessibili?

HeyGen aiuta a creare video coinvolgenti attraverso visuali dinamiche, avatar AI e sottotitoli automatici, rendendo il tuo contenuto di continuità aziendale altamente accessibile. Questo assicura che le informazioni critiche siano trasmesse efficacemente a tutti gli spettatori, migliorando l'engagement nella formazione e la comprensione delle guide sulla gestione del rischio.

