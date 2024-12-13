Crea Video di Tour degli Edifici che Attirano Più Acquirenti

Crea video immobiliari accattivanti e tour virtuali delle case che si distinguono. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentazioni dinamiche.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo professionale di 90 secondi rivolto a piccole imprese immobiliari, mostrando come la 'creazione assistita dall'AI' semplifica il processo di generazione di un 'tour virtuale' accattivante. Il design visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, con transizioni fluide tra i punti salienti della proprietà e una colonna sonora di sottofondo sicura e vivace. Integra un avatar AI di HeyGen per presentare i vantaggi di questo flusso di lavoro semplificato, aggiungendo un tocco futuristico ai tuoi sforzi di marketing.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale immersivo di 2 minuti rivolto a marketer immobiliari e sviluppatori di proprietà, illustrando le capacità avanzate di un 'tour virtuale a 360 gradi' per un 'marketing' immobiliare migliorato. L'esperienza visiva deve essere coinvolgente e informativa, con percorsi dinamici della fotocamera attraverso le proprietà e una narrazione sofisticata e professionale che evidenzia le caratteristiche chiave. Sfrutta la funzione di testo a video di HeyGen per trasformare efficacemente il tuo testo di marketing dettagliato in una presentazione visiva accattivante.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial di 45 secondi facile da usare per principianti nei 'video immobiliari', offrendo 'Consigli e Modelli' rapidi per i loro progetti iniziali. Il video dovrebbe avere uno stile visivo amichevole e accessibile, utilizzando dimostrazioni chiare e passo-passo e un tono conversazionale e incoraggiante. Utilizza i Modelli e le scene di HeyGen per avviare il processo di creazione, mostrando quanto facilmente si possa assemblare un tour dall'aspetto professionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Tour degli Edifici

Progetta tour virtuali accattivanti per le proprietà con l'AI intuitiva di HeyGen, assicurando che ogni dettaglio sia presentato professionalmente per catturare l'attenzione dei potenziali clienti.

1
Step 1
Carica il Tuo Materiale
Inizia caricando il tuo materiale video esistente dell'edificio, comprese eventuali immagini a 360 gradi, nella libreria multimediale di HeyGen. Questo passaggio fondamentale assicura che tutti gli asset visivi per il tuo tour virtuale siano pronti per un'integrazione senza soluzione di continuità.
2
Step 2
Crea le Tue Scene Video
Seleziona dalla vasta gamma di modelli e scene di HeyGen per strutturare il tuo tour virtuale. Organizza il tuo materiale caricato per costruire una narrazione accattivante per i potenziali acquirenti.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Professionale
Migliora il tuo tour dell'edificio con un audio coinvolgente utilizzando le funzionalità di creazione assistita dall'AI di HeyGen, come la generazione di voce fuori campo. Converti facilmente il testo in un discorso dal suono naturale per guidare efficacemente gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Applica i controlli di branding per finalizzare il tuo tour virtuale della casa, quindi utilizza le opzioni di esportazione di HeyGen per varie piattaforme. Questo prepara il tuo video di alta qualità per un marketing efficace a un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci Pubblicitari per le Proprietà ad Alto Tasso di Conversione

.

Progetta annunci video accattivanti per le proprietà in modo efficiente, utilizzando l'AI per evidenziare le caratteristiche chiave e attrarre contatti qualificati.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video immobiliari coinvolgenti?

HeyGen ti consente di trasformare script in video immobiliari professionali utilizzando avatar AI e tecnologia di testo a video. Incorpora facilmente dettagli della proprietà, elementi di tour virtuali e planimetrie con branding personalizzato e musica per una presentazione completa.

HeyGen supporta la creazione assistita dall'AI per i tour virtuali delle case?

Assolutamente! HeyGen sfrutta l'AI per semplificare la creazione di tour virtuali delle case, permettendoti di generare voci fuori campo naturali, aggiungere scene dinamiche e integrare media dalla nostra vasta libreria senza software di editing video complessi.

Quali elementi visivi posso includere nei miei video di tour virtuali con HeyGen?

Puoi migliorare i tuoi video di tour virtuali con branding personalizzato, integrare immagini a 360 gradi accattivanti e utilizzare la vasta libreria di modelli di HeyGen per mostrare efficacemente le proprietà. Aggiungi sottotitoli e didascalie per raggiungere un pubblico più ampio.

HeyGen è adatto per generare ed esportare rapidamente video di marketing per il settore immobiliare?

Sì, HeyGen è progettato per l'efficienza, permettendoti di creare ed esportare rapidamente video di marketing immobiliare di alta qualità in vari formati. Produci presentazioni accattivanti di proprietà e tour virtuali per tutti i tuoi canali di marketing con facilità.

