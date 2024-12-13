crea video di formazione sulla voce del brand con Avatar AI

Aumenta la coerenza dei messaggi e il coinvolgimento nell'apprendimento del tuo team trasformando i copioni in video di formazione professionali utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai team HR, evidenziando l'importanza dei Video di Formazione sul Tono di Voce per garantire messaggi coerenti in tutti i dipartimenti. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e aziendale, con esempi di tono buono e cattivo, accompagnati da una voce fuori campo incoraggiante generata senza soluzione di continuità da un copione utilizzando le capacità di testo-a-video di HeyGen, rendendo le idee complesse facili da comprendere.
Produci un video energico di 30 secondi per l'onboarding del team di vendita, concentrandoti sulla Formazione sull'Identità del Brand essenziale per aumentare il coinvolgimento nell'apprendimento fin dall'inizio. Visivamente, immagina tagli rapidi di interazione del team e risorse del brand, accompagnati da una voce fuori campo dinamica e sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità e la ritenzione, sfruttando la capacità di HeyGen di generare automaticamente sottotitoli precisi.
Crea un video informativo di 50 secondi per i responsabili delle comunicazioni interne, mostrando i vantaggi di creare video coinvolgenti per i loro team attraverso video di formazione sul tono di voce guidati dall'AI. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e rassicurante, utilizzando la generazione di voce fuori campo robusta di HeyGen per trasmettere un messaggio professionale e coerente, dimostrando come la tecnologia possa semplificare la creazione di contenuti per un impatto massimo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione sulla Voce del Brand

Crea rapidamente video di formazione sulla voce del brand professionali e coinvolgenti utilizzando l'AI per garantire messaggi coerenti e migliorare il coinvolgimento nell'apprendimento del tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione e Seleziona un Avatar AI
Inizia creando il tuo copione di formazione sulla voce del brand. Poi, seleziona dalla vasta gamma di Avatar AI di HeyGen per trasmettere visivamente il tuo messaggio, rendendolo relazionabile e coinvolgente.
2
Step 2
Applica la Tua Identità del Brand
Utilizza i controlli di branding di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità il logo, i colori e i caratteri della tua azienda, assicurando che ogni video rifletta costantemente la tua identità del brand.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Coinvolgenti e Sottotitoli
Migliora i tuoi video di formazione con la generazione di voiceover professionali, fornendo una narrazione chiara. Inoltre, aggiungi sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento nell'apprendimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Finalizza il tuo video di formazione professionale e utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzarlo per varie piattaforme, pronto per la distribuzione nelle tue comunicazioni interne.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira l'Adozione della Voce del Brand

Crea video ispiratori che motivano i team a comprendere profondamente e incarnare autenticamente la voce unica del brand dell'azienda in tutte le comunicazioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare efficacemente video di formazione sulla voce del brand?

HeyGen utilizza un'AI avanzata per aiutare a creare video di formazione sulla voce del brand coinvolgenti con notevole efficienza. Sfrutta i nostri Avatar AI e la funzione di testo-a-video da copione per garantire messaggi coerenti e rafforzare la Formazione sull'Identità del Brand in tutte le tue comunicazioni aziendali.

Cosa rende i Video di Formazione sul Tono di Voce di HeyGen altamente coinvolgenti?

I video di formazione professionali di HeyGen sono progettati per essere altamente efficaci combinando avatar AI coinvolgenti con modelli completamente personalizzabili. Questo consente ai marketer e ai team HR di produrre contenuti dinamici che aumentano significativamente il coinvolgimento nell'apprendimento e solidificano messaggi coerenti.

HeyGen può personalizzare l'identità visiva dei video di formazione?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi per personalizzare i tuoi video di formazione sull'identità del brand. Integra facilmente il logo, i colori della tua azienda e utilizza i nostri modelli diversificati per mantenere un aspetto professionale e messaggi coerenti che si allineano con il tuo brand.

Come accelera HeyGen la produzione di video di formazione sul tono di voce?

HeyGen accelera significativamente la creazione di video di formazione sul tono di voce semplificando l'intero flusso di lavoro di produzione. Con funzionalità potenti come il Generatore di Script Video AI, Avatar AI realistici e Voiceover istantanei, puoi produrre video di formazione professionali rapidamente ed efficientemente.

