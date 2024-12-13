Crea Video di Storytelling del Marchio che Connettono

Trasforma la narrazione del tuo marchio in contenuti video coinvolgenti senza sforzo con la funzione di testo-a-video di HeyGen.

303/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di storytelling del marchio di 45 secondi rivolto a clienti e partner esistenti, mostrando come il tuo marchio risolve un problema cruciale attraverso "storie coinvolgenti" utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per costruire una narrazione visiva pulita in stile esplicativo con una voce narrante sicura.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di storytelling del marchio animato di 60 secondi progettato per i primi adottanti esperti di tecnologia, evidenziando un'innovazione di prodotto unica attraverso un "visual storytelling" sofisticato utilizzando sottotitoli/caption precisi di HeyGen per accompagnare animazioni eleganti e moderne e musica di sottofondo ritmata.
Prompt di Esempio 3
Genera un video autentico di 30 secondi per la tua comunità fedele, riflettendo la tua "identità di marca" con un tocco personale, dietro le quinte, arricchito dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per completare le tue riprese, il tutto consegnato con un tono conversazionale sotto una forte direzione creativa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Storytelling del Marchio

Trasforma la narrazione del tuo marchio in video accattivanti con gli strumenti AI intuitivi di HeyGen, rendendo lo storytelling d'impatto accessibile ed efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Narrativo
Crea la storia unica del tuo marchio. Scrivi uno script coinvolgente, quindi incollalo facilmente nell'editor di HeyGen per avviare il processo di creazione del video.
2
Step 2
Seleziona Visual Coinvolgenti
Dai vita alla tua storia. Scegli tra la vasta gamma di avatar AI di HeyGen per rappresentare il tuo marchio e migliorare i tuoi video di storytelling del marchio animati.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Arricchisci il tuo video con un branding personalizzato. Integra il tuo logo e seleziona i colori del marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen per una storia visiva coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Storia
La storia del tuo marchio è pronta per ispirare! Assicurati che il tuo video sia ottimizzato per qualsiasi piattaforma selezionando vari rapporti d'aspetto per l'esportazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa video potenti potenziati dall'AI per mostrare efficacemente le testimonianze dei clienti e costruire fiducia nel marchio.

background image

Domande Frequenti

HeyGen può semplificare la creazione di video di storytelling del marchio coinvolgenti?

HeyGen rende facile creare video di storytelling del marchio coinvolgenti trasformando il tuo script in visual dinamici con avatar AI. Questo semplifica l'intero processo di creazione video, consentendo un efficace storytelling visivo senza una produzione complessa.

HeyGen supporta la produzione di video di storytelling del marchio animati?

Sì, HeyGen ti permette di produrre video di storytelling del marchio animati di alta qualità utilizzando una varietà di modelli, media stock e voci narranti generate dall'AI. Puoi creare contenuti animati coinvolgenti o video esplicativi che trasmettono efficacemente il messaggio del tuo marchio.

Quali funzionalità offre HeyGen per garantire che i miei video di marca riflettano la mia identità unica?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, inclusi loghi personalizzati e colori del marchio, per garantire che i tuoi video di marca rappresentino autenticamente la tua identità. Puoi anche aggiungere sottotitoli professionali e adattare i rapporti d'aspetto per contenuti video coerenti su tutte le piattaforme.

Come migliora l'efficienza del generatore di video AI di HeyGen per la produzione di video di marca?

Il potente generatore di video AI di HeyGen migliora significativamente l'efficienza, permettendoti di trasformare rapidamente script di testo in video di marca raffinati con voci narranti potenziate dall'AI e sottotitoli automatici. Funziona come uno strumento completo di creazione video AI, riducendo al minimo la necessità di editing estensivo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo