Progetta video in linea con il marchio con un aspetto e una sensazione coerenti per tutto il tuo marketing, sfruttando potenti controlli di branding per solidificare la tua identità di marca.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina formatori aziendali e professionisti delle risorse umane che necessitano di rafforzare l'adesione all'identità del marchio interno; un video istruttivo di 60 secondi può essere la soluzione. La presentazione richiede grafica e animazioni pulite e professionali, abbinate a una "Generazione di voiceover" calma e autorevole per una comunicazione chiara. Dimostra come la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen garantisca l'accessibilità e rafforzi i messaggi chiave per video di formazione efficaci, promuovendo una comunicazione coerente del marchio internamente.
Prompt di Esempio 2
Mostra il potere di un aspetto e una sensazione coerenti per i gestori dei social media e i creatori di contenuti attraverso un coinvolgente clip di 30 secondi per i social media. Visivamente, il video dovrebbe essere veloce con tagli rapidi, grafica accattivante e una colonna sonora vivace per catturare l'attenzione. Illustra come la capacità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen consenta un adattamento senza sforzo dei contenuti per vari canali social, supportando una strategia di marketing video efficace con un branding coeso.
Prompt di Esempio 3
Come possono i marketer e le agenzie semplificare la creazione di video di marca diversificati garantendo alta qualità? Un video promozionale persuasivo di 50 secondi esplora l'uso di "modelli video" predefiniti. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e moderna, con vari mock-up di risorse di marca e l'utilizzo di sofisticati "Avatar AI" per trasmettere messaggi chiave. Concentrati su come le capacità di "Testo a video da script" consentano agli utenti di generare contenuti di alta qualità e di marca in modo efficiente, rafforzando il loro impegno nella creazione di video di coerenza del marchio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Coerenza del Marchio

Raggiungi un'identità di marca coesa in tutti i tuoi contenuti video con gli strumenti potenti guidati dall'AI di HeyGen, garantendo una presenza professionale e memorabile.

1
Step 1
Seleziona un Modello Video
Scegli da una libreria diversificata di modelli video professionali per allinearti istantaneamente allo stile e al messaggio del tuo marchio, stabilendo una base coerente per i tuoi contenuti.
2
Step 2
Applica la Tua Identità di Marca
Integra i tuoi elementi di marca specifici, inclusi loghi, colori e font, utilizzando i controlli di branding di HeyGen per garantire che ogni video rifletta le tue linee guida visive uniche.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Incorpora avatar AI realistici per rappresentare il tuo marchio e genera voiceover professionali dal tuo script, mantenendo una voce di marca coerente e una presentazione professionale in ogni video.
4
Step 4
Esporta Video in Linea con il Marchio
Finalizza il tuo video con sottotitoli sincronizzati ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, assicurando che il tuo aspetto e la tua sensazione coerenti siano perfettamente mantenuti su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Aumenta il Coinvolgimento nei Training di Marca

Sviluppa video di formazione coinvolgenti e coerenti guidati dall'AI che rafforzano il messaggio del tuo marchio e migliorano la ritenzione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei video?

HeyGen ti consente di mantenere una forte coerenza del marchio offrendo robusti controlli di branding, inclusi loghi personalizzati, colori e font. Questo assicura che ogni video rifletta la tua identità di marca unica e mantenga un aspetto e una sensazione coerenti in tutti i tuoi contenuti, creando video in linea con il marchio senza sforzo.

HeyGen offre strumenti creativi per un racconto del marchio d'impatto?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti guidati dall'AI come Avatar AI realistici e un Attore Vocale AI, consentendo un racconto del marchio coinvolgente. Puoi facilmente generare voiceover multilingue e sfruttare modelli video progettati professionalmente per creare narrazioni coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

Posso personalizzare i modelli video per adattarli alla mia identità di marca con HeyGen?

Sì, l'ampia libreria di modelli video di HeyGen è completamente personalizzabile per allinearsi alla tua identità di marca. Puoi facilmente regolare colori, font e aggiungere i tuoi asset multimediali per creare video in linea con il marchio che riflettano perfettamente l'estetica e il messaggio della tua azienda.

Come semplifica HeyGen la produzione di video in linea con il marchio?

HeyGen semplifica la produzione di video per i marketer trasformando script di testo in video professionali in linea con il marchio con Avatar AI e Attori Vocali AI. I suoi strumenti guidati dall'AI, inclusi sottotitoli automatici ed esportazioni flessibili del rapporto d'aspetto, accelerano la tua strategia di marketing video garantendo una presenza di marca coerente.

