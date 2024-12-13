Fai un'Impressione: Crea Video di Annuncio Facilmente

Eleva le tue comunicazioni al consiglio. Usa il nostro creatore di video di annuncio con robuste animazioni di testo per catturare l'attenzione e aumentare il coinvolgimento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un dinamico video di annuncio di 45 secondi rivolto ai follower sui social media, promuovendo un prossimo evento online. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo vivace ed energico con audaci "animazioni di testo" e una voce narrante entusiasta, sfruttando la funzione "Testo in video da script" di HeyGen per garantire messaggi concisi e d'impatto, attingendo alla sua vasta "libreria multimediale" per immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio ispiratore di 60 secondi per il consiglio di amministrazione, mostrando i recenti traguardi aziendali e la visione futura. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo sofisticato e caldo, arricchito dalla "generazione di voce narrante" professionale di HeyGen, completato da "musica di sottofondo" accuratamente selezionata per trasmettere affidabilità e innovazione, utilizzando "modelli video" per semplificare il processo di creazione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un conciso video di annuncio di 15 secondi per i partecipanti all'evento, fornendo un rapido promemoria dei dettagli della prossima sessione. Adotta un approccio visivo diretto, informativo e moderno, con un "avatar AI" per trasmettere il messaggio in modo chiaro ed efficiente. Assicurati che il video sia pronto per "esportare video" in vari formati di aspetto utilizzando le capacità di HeyGen per una facile condivisione su diverse piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Annuncio per il Consiglio

Crea video di annuncio per il consiglio professionali e coinvolgenti senza sforzo, progettati per catturare il tuo pubblico e comunicare aggiornamenti chiave con chiarezza.

1
Step 1
Scegli un Modello di Annuncio
Inizia selezionando da una vasta gamma di "modelli video" progettati professionalmente per adattarsi perfettamente al tono e al messaggio del tuo annuncio per il consiglio.
2
Step 2
Aggiungi i Dettagli del Tuo Annuncio
Inserisci il tuo messaggio specifico e i dettagli nel modello scelto. Personalizza facilmente il tuo video aggiungendo media rilevanti dalla nostra vasta "libreria multimediale" o caricando i tuoi asset per trasmettere efficacemente il tuo annuncio.
3
Step 3
Genera con Avatar AI
Eleva il tuo annuncio con "avatar AI" che possono trasmettere il tuo messaggio in modo naturale e coinvolgente. Basta inserire il tuo script e lasciare che la nostra tecnologia "AI" dia vita al tuo annuncio per il consiglio con un presentatore realistico.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di annuncio per il consiglio, "esporta video" in vari formati e rapporti di aspetto adatti a diverse piattaforme. Condividi facilmente il tuo video rifinito con i membri del consiglio o il tuo pubblico su "social media" o canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Informa i Membri del Consiglio

Crea annunci video avvincenti che ispirano e informano i membri del consiglio e gli stakeholder, promuovendo efficacemente l'allineamento e un sentimento positivo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di annuncio visivamente coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare straordinari video di annuncio utilizzando una vasta gamma di modelli video personalizzabili. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop ti permette di personalizzare ogni dettaglio, dalle animazioni di testo all'integrazione di media dalla nostra vasta libreria, assicurando che i tuoi annunci siano visivamente coinvolgenti e in linea con il tuo brand.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per semplificare la creazione di video di annuncio?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per accelerare significativamente la produzione dei tuoi video di annuncio. La nostra capacità di trasformare il testo in video trasforma i tuoi script in video professionali con avatar AI realistici e voci narranti di alta qualità, rendendo il processo di creazione di video di annuncio online incredibilmente efficiente.

È facile personalizzare ed esportare video di annuncio utilizzando HeyGen?

Assolutamente, il potente editor video di HeyGen rende la personalizzazione dei tuoi video di annuncio semplice e l'esportazione senza problemi. Puoi facilmente modificare i modelli, incorporare il tuo branding, aggiungere musica di sottofondo ed esportare il tuo video in vari formati di aspetto ottimizzati per qualsiasi piattaforma.

HeyGen può aiutare a migliorare la portata e l'accessibilità dei miei video di annuncio?

Sì, HeyGen migliora la portata e l'accessibilità dei tuoi video di annuncio generando automaticamente sottotitoli accurati. Questa funzionalità assicura che il tuo contenuto video sia compreso da un pubblico più ampio, inclusi coloro che guardano senza audio, migliorando così il coinvolgimento complessivo su piattaforme come i social media.

