Crea Video Istruttivi per le Offerte con l'AI

Coinvolgi il tuo team con video istruttivi dinamici sulle offerte. Utilizza avatar AI realistici per fornire contenuti formativi chiari e coinvolgenti.

374/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Costruisci un modulo di formazione sulla gestione delle offerte di 60 secondi per i manager esperti, dimostrando strategie avanzate per ottimizzare le presentazioni delle offerte. Il video dovrebbe combinare registrazioni dinamiche dello schermo con visualizzazioni di dati, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare spiegazioni accurate e autorevoli supportate da una narrazione chiara e concisa.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial incisivo di 30 secondi, specificamente per i proprietari di piccole imprese e i liberi professionisti, delineando come creare efficacemente moduli di offerta. Ha bisogno di uno stile visivo coinvolgente e veloce con grafiche vibranti sullo schermo, assicurando che le informazioni chiave siano facilmente digeribili attraverso i sottotitoli di HeyGen, il tutto accompagnato da una traccia di sottofondo vivace.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un elegante video di formazione AI di 1 minuto destinato a dirigenti e decisori, mostrando i vantaggi strategici dell'integrazione dell'AI nei loro processi di offerta. Questa produzione richiede grafiche moderne e sofisticate e transizioni senza soluzione di continuità, arricchite dalla generazione di voiceover professionali di HeyGen per trasmettere una narrazione convincente e persuasiva sulle possibilità future.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Istruttivi per le Offerte

Genera rapidamente video istruttivi professionali guidati dall'AI per una formazione completa sulla gestione delle offerte, migliorando la chiarezza e il coinvolgimento del tuo team.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo o incollando il tuo script dettagliato per i video istruttivi sulle offerte. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video trasforma istantaneamente il tuo testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Aumenta il coinvolgimento dei tuoi video di formazione AI scegliendo un avatar AI per presentare le tue istruzioni sulle offerte. Scegli da una vasta libreria di esseri umani digitali realistici per fornire i tuoi contenuti.
3
Step 3
Personalizza per il Tuo Marchio
Personalizza il tuo video con scene personalizzate, colori del marchio e loghi. Usa i controlli di branding di HeyGen per garantire che i tuoi contenuti formativi sulla gestione delle offerte si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Genera Voiceover e Sottotitoli
Completa i tuoi video istruttivi professionali guidati dall'AI con la generazione di voiceover di alta qualità e sottotitoli automatici, pronti per una diffusione efficace delle basi delle offerte.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Istruzioni Complesse

.

Trasforma procedure di offerta intricate in video chiari, concisi e visivamente attraenti potenziati dall'AI per un apprendimento senza sforzo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video istruttivi per le offerte in modo efficiente?

HeyGen consente agli utenti di creare video istruttivi per le offerte con un'efficienza guidata dall'AI, trasformando il testo in video istruttivi coinvolgenti. Utilizza avatar AI realistici e la capacità di trasformare il testo in video per semplificare la produzione dei tuoi contenuti formativi.

HeyGen può personalizzare i video di formazione AI per adattarsi all'identità del nostro marchio?

Assolutamente, HeyGen ti permette di personalizzare i video di formazione AI per allinearsi perfettamente con il tuo marchio. Con controlli di branding robusti per loghi e colori, e la possibilità di personalizzare le scene, i tuoi contenuti formativi sulla gestione delle offerte avranno un aspetto e una sensazione professionali.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare i video di formazione sulla gestione delle offerte?

HeyGen offre funzionalità complete come voiceover di alta qualità e sottotitoli automatici per migliorare i tuoi video di formazione sulla gestione delle offerte. Puoi anche sfruttare un portavoce AI per fornire istruzioni chiare e coinvolgenti, rendendo più comprensibili argomenti complessi come le basi delle offerte.

È semplice generare video di formazione AI completi per la gestione delle offerte?

Sì, HeyGen rende incredibilmente semplice generare video di formazione AI completi. La nostra piattaforma funge da generatore di video da testo gratuito, permettendoti di produrre rapidamente contenuti coinvolgenti e persino costruire una libreria video per tutte le tue esigenze di formazione sulla gestione delle offerte.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo